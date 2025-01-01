matrix weights1, weights2, weights3; // Matrizen der Gewichte

matrix output1, output2, result; // Matrizen der Ausgaben der neuronalen Schicht

input int layer1 = 200; // die Größe der ersten verdeckten Schicht

input int layer2 = 200; // die Größe der zweiten verdeckten Schicht

input int Epochs = 20000; // die Anzahl der Trainingsepochen

input double lr = 3e-6; // Lernrate

input ENUM_ACTIVATION_FUNCTION ac_func = AF_SWISH; // Aktivierungsfunktion

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

int train = 1000; // Größe des Trainingssatzes

int test = 10; // Größe der Teststichprobe

matrix m_data, m_target;

//--- generieren einer Teststichprobe

if(!CreateData(m_data, m_target, train))

return;

//--- Modelltraining

if(!Train(m_data, m_target, Epochs))

return;

//--- generieren der Teststichprobe

if(!CreateData(m_data, m_target, test))

return;

//--- Test des Modells

Test(m_data, m_target);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erstellen der Stichprobendaten |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CreateData(matrix &data, matrix &target, const int count)

{

//--- Initialisierung der Ausgangsdaten und der Ergebnismatrix

if(!data.Init(count, 3) || !target.Init(count, 1))

return false;

//--- Füllen der Matrix für die Anfangswerte mit Zufallszahlen

data.Random(-10, 10);

//--- Berechnen der Zielwerte für die Trainingsstichprobe

vector X1 = MathPow(data.Col(0) + data.Col(1) + data.Col(1), 2);

vector X2 = MathPow(data.Col(0), 2) + MathPow(data.Col(1), 2) + MathPow(data.Col(2), 2);

if(!target.Col(X1 / X2, 0))

return false;

//--- Ergebnisrückgabe

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Trainingsmethode des Models |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Train(matrix &data, matrix &target, const int epochs = 10000)

{

//--- Modell erstellen

if(!CreateNet())

return false;

//--- Modelltraining

for(int ep = 0; ep < epochs; ep++)

{

//--- Vorwärtsdurchlauf

if(!FeedForward(data))

return false;

PrintFormat("Epoch %d, loss %.5f", ep, result.Loss(target, LOSS_MSE));

//--- Backpropagation und Update der Gewichtsmatrix

if(!Backprop(data, target))

return false;

}

//--- Ergebnisrückgabe

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Methode für die Modellerstellung |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CreateNet()

{

//--- Initialisierung der Gewichtsmatrizen

if(!weights1.Init(4, layer1) || !weights2.Init(layer1 + 1, layer2) || !weights3.Init(layer2 + 1, 1))

return false;

//--- Füllen der Gewichtsmatrizen mit Zufallszahlen

weights1.Random(-0.1, 0.1);

weights2.Random(-0.1, 0.1);

weights3.Random(-0.1, 0.1);

//--- Ergebnisrückgabe

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Feedforward-Methode |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FeedForward(matrix &data)

{

//--- Prüfen der Größe der Ausgangsdaten

if(data.Cols() != weights1.Rows() - 1)

return false;

//--- Berechnen der ersten neuronalen Schicht

matrix temp = data;

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights1.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights1.Rows() - 1))

return false;

output1 = temp.MatMul(weights1);

//--- Berechnen der Aktivierungsfunktion

if(!output1.Activation(temp, ac_func))

return false;

//--- Berechnen der zweiten neuronalen Schicht

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights2.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights2.Rows() - 1))

return false;

output2 = temp.MatMul(weights2);

//--- Berechnen der Aktivierungsfunktion

if(!output2.Activation(temp, ac_func))

return false;

//--- Berechnen der dritten neuronalen Schicht

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights3.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights3.Rows() - 1))

return false;

result = temp.MatMul(weights3);

//--- Ergebnisrückgabe

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Backpropagation-Methode |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Backprop(matrix &data, matrix &target)

{

//--- Prüfen der Größe der Matrix für die Zielwerte

if(target.Rows() != result.Rows() ||

target.Cols() != result.Cols())

return false;

//--- Berechnen der Ableitung der berechneten Zielwerte

matrix loss = (target - result) * 2;

//--- Übertragen der Gradienten zur vorherigen Schicht

matrix gradient = loss.MatMul(weights3.Transpose());

//--- Update der Gewichtsmatrix der letzten Schicht

matrix temp;

if(!output2.Activation(temp, ac_func))

return false;

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights3.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights3.Rows() - 1))

return false;

weights3 = weights3 + temp.Transpose().MatMul(loss) * lr;

//--- Anpassung des Fehlergradienten durch die Ableitung der Aktivierungsfunktion

if(!output2.Derivative(temp, ac_func))

return false;

if(!gradient.Resize(gradient.Rows(), gradient.Cols() - 1))

return false;

loss = gradient * temp;

//--- Übertragen der Gradienten der tieferen Schicht

gradient = loss.MatMul(weights2.Transpose());

//--- Update der Gewichtsmatrix der zweiten verdeckten Schicht

if(!output1.Activation(temp, ac_func))

return false;

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights2.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights2.Rows() - 1))

return false;

weights2 = weights2 + temp.Transpose().MatMul(loss) * lr;

//--- Anpassung des Fehlergradienten durch die Ableitung der Aktivierungsfunktion

if(!output1.Derivative(temp, ac_func))

return false;

if(!gradient.Resize(gradient.Rows(), gradient.Cols() - 1))

return false;

loss = gradient * temp;

//--- Update der Gewichtsmatrix der ersten verdeckten Schicht

temp = data;

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights1.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights1.Rows() - 1))

return false;

weights1 = weights1 + temp.Transpose().MatMul(loss) * lr;

//--- Ergebnisrückgabe

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Testmethode des Models |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Test(matrix &data, matrix &target)

{

//--- Feedforward der Testdaten

if(!FeedForward(data))

return false;

//--- Ausdruck der Ergebnisse der Modellberechnung und der tatsächlichen Werte

PrintFormat("Test loss %.5f", result.Loss(target, LOSS_MSE));

ulong total = data.Rows();

for(ulong i = 0; i < total; i++)

PrintFormat("(%.2f + %.2f + %.2f)^2 / (%.2f^2 + %.2f^2 + %.2f^2) = Net %.2f, Target %.2f", data[i, 0], data[i, 1], data[i, 2],

data[i, 0], data[i, 1], data[i, 2], result[i, 0], target[i, 0]);

//--- Ergebnisrückgabe

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+