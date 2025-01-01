RegressionMetric

Berechnung der Regressionsmetrik zur Bewertung der Qualität der vorhergesagten Daten im Vergleich zu den tatsächlichen Daten

double vector::RegressionMetric(

const vector& vector_true,

ENUM_REGRESSION_METRIC metric

);



double matrix::RegressionMetric(

const vector& matrix_true,

ENUM_REGRESSION_METRIC metric

);



Vektor Matrix::RegressionMetric(

const vector& matrix_true,

ENUM_REGRESSION_METRIC metric,

int axis

);

Parameter

vector_true/matrix_true

[in] Vektor oder Matrix mit den tatsächlichen Werten.

metric

[in] Metrischer Typ aus der Enumeration ENUM_REGRESSION_METRIC.

axis

[in] Achse. 0 — horizontale Achse, 1 — vertikale Achse.

Rückgabewert

Die berechnete Metrik, die die Qualität der vorhergesagten Daten im Vergleich zu den tatsächlichen Daten bewertet.

Hinweis

REGRESSION_MAE — mittlerer absoluter Fehler, der die absoluten Differenzen zwischen den vorhergesagten Werten und den entsprechenden tatsächlichen Werten darstellt

REGRESSION_MSE — mittlerer quadratischer Fehler, der die quadrierten Differenzen zwischen den vorhergesagten Werten und den entsprechenden tatsächlichen Werten darstellt.

REGRESSION_RMSE — Quadratwurzel des mittleren quadratischen Fehlers (MSE)

REGRESSION_R2 - 1 — MSE(Regression) / MSE(Mittelwert)

REGRESSION_MAPE — MAE als Prozentsatz

REGRESSION_MSPE — MSE in Prozent

REGRESSION_RMSLE — RMSE berechnet auf einer logarithmischen Skala

Beispiel: