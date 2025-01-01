Rows Rückgabe der Anzahl der Zeilen einer Matrix.

Cols Rückgabe der Anzahl der Spalten einer Matrix.

Size Rückgabe der Größe des Vektors.

Norm Rückgabe der Matrix- oder Vektornorm.

Cond Berechnen der Konditionszahl einer Matrix.

Det Berechnen der Determinante einer quadratischen invertierbaren Matrix.

SLogDet Berechnet das Vorzeichen und den Logarithmus der Determinante einer Matrix.

Rank Liefert den Rang der Matrix unter Verwendung der Gaußschen Methode.

Trace Rückgabe der Summe entlang der Diagonalen der Matrix.