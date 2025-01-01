Nachschlagewerk MQL5Matrizen und VektorenEigenschaften
Methoden für die Eigenschaften
Diese Methoden ermöglichen die Abfrage von Matrixeigenschaften, wie z.B.:
- Anzahl der Zeilen
- Anzahl der Spalten
- Norm
- Bedingungszahl
- Determinante
- Rang der Matrix
- Spur
- Spektrum
|
Funktion
|
Aktion
|
Rückgabe der Anzahl der Zeilen einer Matrix.
|
Rückgabe der Anzahl der Spalten einer Matrix.
|
Rückgabe der Größe des Vektors.
|
Rückgabe der Matrix- oder Vektornorm.
|
Berechnen der Konditionszahl einer Matrix.
|
Berechnen der Determinante einer quadratischen invertierbaren Matrix.
|
Berechnet das Vorzeichen und den Logarithmus der Determinante einer Matrix.
|
Liefert den Rang der Matrix unter Verwendung der Gaußschen Methode.
|
Rückgabe der Summe entlang der Diagonalen der Matrix.
|
Berechnung des Spektrums einer Matrix als die Menge ihrer Eigenwerte aus dem Produkt AT*A.