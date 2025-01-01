DokumentationKategorien
Methoden für die Eigenschaften

Diese Methoden ermöglichen die Abfrage von Matrixeigenschaften, wie z.B.:

  • Anzahl der Zeilen
  • Anzahl der Spalten
  • Norm
  • Bedingungszahl
  • Determinante
  • Rang der Matrix
  • Spur
  • Spektrum

Funktion

Aktion

Rows

Rückgabe der Anzahl der Zeilen einer Matrix.

Cols

Rückgabe der Anzahl der Spalten einer Matrix.

Size

Rückgabe der Größe des Vektors.

Norm

Rückgabe der Matrix- oder Vektornorm.

Cond

Berechnen der Konditionszahl einer Matrix.

Det

Berechnen der Determinante einer quadratischen invertierbaren Matrix.

SLogDet

Berechnet das Vorzeichen und den Logarithmus der Determinante einer Matrix.

Rank

Liefert den Rang der Matrix unter Verwendung der Gaußschen Methode.

Trace

Rückgabe der Summe entlang der Diagonalen der Matrix.

Spectrum

Berechnung des Spektrums einer Matrix als die Menge ihrer Eigenwerte aus dem Produkt AT*A.