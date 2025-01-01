Convolve
Liefert die diskrete, lineare Faltung (Convolution) von zwei Vektoren.
|
vector vector::Convolve(
Parameter
v
[out] Zweiter Vektor.
mode
[in] Der Parameter 'mode' bestimmt den Berechnungsmodus der linearen Faltung aus ENUM_VECTOR_CONVOLVE.
Rückgabewert
Diskrete, lineare Faltung (convolution) von zwei Vektoren.
Ein einfacher Algorithmus zur Berechnung der Faltung von zwei Vektoren in MQL5:
|
vector VectorConvolutionFull(const vector& a,const vector& b)
MQL5 Beispiel:
|
vector a= {1, 2, 3, 4, 5};
Python Beispiel:
|
import numpy as np