Power

Erhöhen einer quadratischen Matrix auf die (ganzzahlige) Potenz.

matrix matrix::Power(

const int power

);

Parameter

power

[in] Der Exponent kann jede ganze Zahl sein, positiv, negativ oder Null.

Rückgabewert

Matrix.

Hinweis

Die resultierende Matrix hat die gleiche Größe wie die ursprüngliche Matrix. Bei einer Potenz hoch 0 wird die Identitätsmatrix zurückgegeben. Die positive Potenz n bedeutet, dass die ursprüngliche Matrix n-mal mit sich selbst multipliziert wird. Die negative Potenz -n bedeutet, dass die ursprüngliche Matrix zunächst invertiert und dann die invertierte Matrix n-mal mit sich selbst multipliziert wird.

Ein einfacher Algorithmus zum Erhöhen einer Matrix auf eine Potenz in MQL5:

bool MatrixPower(matrix& c, const matrix& a, const int power)

{

//--- die Matrix muss quadratisch sein

if(a.Rows()!=a.Cols())

return(false);

//--- die Größe er Ergebnismatrix ist genau gleich

ulong rows=a.Rows();

ulong cols=a.Cols();

matrix result(rows,cols);

//--- bei einer Potenz Null wird die Identitätsmatrix zurückgegeben

if(power==0)

result.Identity();

else

{

//--- bei einem negativen Wert wird die Matrix invertiert

if(power<0)

{

matrix inverted=a.Inv();

result=inverted;

for(int i=-1; i>power; i--)

result=result.MatMul(inverted);

}

else

{

result=a;

for(int i=1; i<power; i++)

result=result.MatMul(a);

}

}

//---

c=result;

return(true);

}

MQL5 Beispiel:

matrix i= {{0, 1}, {-1, 0}};

Print("i:

", i);



Print("i.Power(3):

", i.Power(3));



Print("i.Power(0):

", i.Power(0));



Print("i.Power(-3):

", i.Power(-3));



/*

i:

[[0,1]

[-1,0]]



i.Power(3):

[[0,-1]

[1,0]]



i.Power(0):

[[1,0]

[0,1]]



i.Power(-3):

[[0, -1]

[1,0]]

*/

Python Beispiel: