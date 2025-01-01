Power
Erhöhen einer quadratischen Matrix auf die (ganzzahlige) Potenz.
matrix matrix::Power(
Parameter
power
[in] Der Exponent kann jede ganze Zahl sein, positiv, negativ oder Null.
Rückgabewert
Matrix.
Hinweis
Die resultierende Matrix hat die gleiche Größe wie die ursprüngliche Matrix. Bei einer Potenz hoch 0 wird die Identitätsmatrix zurückgegeben. Die positive Potenz n bedeutet, dass die ursprüngliche Matrix n-mal mit sich selbst multipliziert wird. Die negative Potenz -n bedeutet, dass die ursprüngliche Matrix zunächst invertiert und dann die invertierte Matrix n-mal mit sich selbst multipliziert wird.
Ein einfacher Algorithmus zum Erhöhen einer Matrix auf eine Potenz in MQL5:
bool MatrixPower(matrix& c, const matrix& a, const int power)
MQL5 Beispiel:
matrix i= {{0, 1}, {-1, 0}};
Python Beispiel:
import numpy as np