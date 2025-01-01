QR

Berechnen der qr-Faktorisierung einer Matrix.

bool QR(

matrix& Q,

matrix& R

);

Parameter

Q

[out] Eine Matrix mit orthonormalen Spalten. Bei mode = 'complete' ist das Ergebnis eine orthogonale/unitäre Matrix, je nachdem, ob a reel/komplex ist oder nicht. Die Determinante kann in diesem Fall entweder +/- 1 sein. Falls die Anzahl der Dimensionen im Eingabefeld größer als 2 ist, wird ein Stapel von Matrizen mit den oben genannten Eigenschaften zurückgegeben.

R

[out] Obere Dreiecksmatrix.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, andernfalls false.

Beispiel