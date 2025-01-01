DokumentationKategorien
Berechnet die Ableitungswerte der Aktivierungsfunktion, die dem übergebenen Vektor oder Matrix zugewiesen werden.

bool vector::Derivative(
  vector&                   vect_out,      // Vektor für die Werte
  ENUM_ACTIVATION_FUNCTION  activation,    // Aktivierungsfunktion
   ...                                     // weitere Parameter
   );
 
 
bool matrix::Derivative(
  matrix&                   matrix_out,    // Matrix für die Werte
  ENUM_ACTIVATION_FUNCTION  activation,    // Aktivierungsfunktion
   );
 
 
bool matrix::Derivative(
  matrix&                   matrix_out,    // Matrix für die Werte
  ENUM_ACTIVATION_FUNCTION  activation,    // Aktivierungsfunktion
  ENUM_MATRIX_AXIS          axis,          // Achse
   ...                                     // weitere Parameter
   );

Parameter

vect_out/matrix_out

 [out]  Vektor oder Matrix zum Abrufen der berechneten Werte der Ableitung der Aktivierungsfunktion.

activation

[in]  Aktivierungsfunktion aus der Enumeration ENUM_ACTIVATION_FUNCTION.

axis

[in] ENUM_MATRIX_AXIS Wert der Enumeration (AXIS_HORZ — horizontale Achse, AXIS_VERT — vertikale Achse).

...

[in]  Die zusätzlichen Parameter sind die gleichen wie die der Aktivierungsfunktionen. Nur einige Aktivierungsfunktionen akzeptieren zusätzliche Parameter. Wenn keine Parameter angegeben werden, werden die Standardwerte verwendet.

Rückgabewert

Liefert bei Erfolg true, ansonsten false.

Hinweis

Funktionsableitungen ermöglichen eine effiziente Aktualisierung von Modellparametern basierend auf dem beim Lernen während der Fehler-Backpropagation erhaltenen Fehler.