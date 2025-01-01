- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Resize
Rückgabe einer neuen Matrix mit geänderter Form und Größe.
|
bool matrix::Resize(
Parameter
rows
[in] Neue Zeilenanzahl.
cols
[in] Neue Spaltenanzahl.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, andernfalls false.
Hinweis
Die Matrix (oder der Vektor) wird am Speicherort verarbeitet. Es werden keine Kopien erstellt. Es werden keine Kopien erstellt. Es kann eine beliebige Größe angegeben werden, d. h. rows_new*cols_new!=rows_old*cols_old. Im Gegensatz zu Reshape wird die Matrix zeilenweise verarbeitet. Wenn die Anzahl der Spalten erhöht wird, sind die Werte der zusätzlichen Spalten undefiniert. Wenn die Anzahl der Zeilen erhöht wird, sind die Werte der Elemente in den neuen Zeilen undefiniert. Wenn die Anzahl der Spalten verringert wird, wird jede Zeile der Matrix abgeschnitten.
Beispiel
|
matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};