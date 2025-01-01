Resize

Rückgabe einer neuen Matrix mit geänderter Form und Größe.

bool matrix::Resize(

const ulong rows,

const ulong cols,

const ulong reserve=0

);



bool vector::Resize(

const ulong size,

const ulong reserve=0

);

Parameter

rows

[in] Neue Zeilenanzahl.

cols

[in] Neue Spaltenanzahl.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, andernfalls false.

Hinweis

Die Matrix (oder der Vektor) wird am Speicherort verarbeitet. Es werden keine Kopien erstellt. Es werden keine Kopien erstellt. Es kann eine beliebige Größe angegeben werden, d. h. rows_new*cols_new!=rows_old*cols_old. Im Gegensatz zu Reshape wird die Matrix zeilenweise verarbeitet. Wenn die Anzahl der Spalten erhöht wird, sind die Werte der zusätzlichen Spalten undefiniert. Wenn die Anzahl der Zeilen erhöht wird, sind die Werte der Elemente in den neuen Zeilen undefiniert. Wenn die Anzahl der Spalten verringert wird, wird jede Zeile der Matrix abgeschnitten.

Beispiel