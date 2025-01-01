Cov
Berechnung der Kovarianzmatrix.
matrix matrix::Cov(
Parameter
rowwar
[in] Wenn rowvar true ist (Standardeinstellung), dann stellt jede Zeile eine Variable dar, mit Beobachtungen in den Spalten. Andernfalls wird die Beziehung umgedreht: Jede Spalte stellt eine Variable dar, während die Zeilen Beobachtungen enthalten.
b
[in] Zweiter Vektor der Beobachtungen.
ddof
[in] “Delta Degrees of Freedom” (Anzahl der Freiheitsgrade): Der für die Berechnung verwendete Divisor ist N - ddof, wobei N die Anzahl der Elemente darstellt. Standardmäßig ist ddof gleich 1.
Hinweis
Ein einfacher Algorithmus zur Berechnung der Kovarianzmatrix von zwei Vektoren mit MQL5:
bool VectorCovariation(const vector& vector_a,const vector& vector_b,matrix& matrix_c)
MQL5 example:
matrix matrix_a={{3,-2.1},{1.1,-1},{0.12,4.3}};
Python example:
import numpy as np