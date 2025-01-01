Cholesky
Berechnen der Cholesky-Zerlegung.
bool matrix::Cholesky(
Parameter
L
[out] Untere Dreiecksmatrix.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, andernfalls false.
Hinweis
Gibt die Cholesky-Zerlegung, L * L.H, der quadratischen Matrix a zurück, wobei L eine untere Dreiecksmatrix und .H der Operator für die konjugierte Transponierung ist (der die gewöhnliche Transponierung ist, wenn a reellwertig ist). a muss hermitesch sein (symmetrisch, wenn reellwertig) und positiv-definit. Es wird nicht geprüft, ob a hermitesch ist oder nicht. Außerdem werden nur die unteren Dreiecks- und Diagonalelemente von a verwendet. Nur L wird tatsächlich zurückgegeben.
Beispiel
matrix matrix_a= {{5.7998084, -2.1825367}, {-2.1825367, 9.85910595}};