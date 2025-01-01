Statistische Methoden
Methoden zur Berechnung der deskriptiven Statistik von Matrizen und Vektoren.
Funktion
Aktion
Rückgabe des Index des größten Wertes.
Rückgabe des Index des kleinsten Wertes.
Rückgabe des größten Wertes einer Matrix oder Vektors.
Rückgabe des kleinsten Wertes einer Matrix oder Vektors.
Gibt den Wertebereich einer Matrix bzw. Vektors oder der angegebenen Matrixachse zurück.
Rückgabe der Summe der Matrix-/Vektorelemente, die auch für die angegebene Achse (Achsen) durchgeführt werden kann.
Rückgabe des Produkts der Matrix-/Vektorelemente, das auch für die angegebene Achse durchgeführt werden kann.
Rückgabe der kumulativen Summe der Matrix- oder Vektorelemente, einschließlich derjenigen entlang der angegebenen Achse.
Rückgabe des kumulativen Produkts von Matrix- oder Vektorelementen, einschließlich der Elemente entlang der angegebenen Achse.
Rückgabe des angegebenen Perzentils der Werte von Matrix- bzw. Vektorelementen oder den Elementen entlang der angegebenen Achse.
Rückgabe des angegebenen Quantils der Werte von Matrix- bzw. Vektorelementen oder Elementen entlang der angegebenen Achse.
Berechnung des Medians der Matrix- oder Vektorelemente.
Berechnung des arithmetischen Mittels der Elementwerte.
Berechnung des gewichteten Mittelwerts von Matrix-/Vektorwerten.
Rückgabe der Standardabweichung der Matrix-/Vektorwerte oder der Werte der Elemente entlang der angegebenen Achse.
Berechnung der Varianz der Werte von Matrix- oder Vektorelementen.
Berechnen eines Vektors/einer Matrix mit berechneten linearen Regressionswerten