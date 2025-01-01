DokumentationKategorien
Statistische Methoden

Methoden zur Berechnung der deskriptiven Statistik von Matrizen und Vektoren.

Funktion

Aktion

ArgMax

Rückgabe des Index des größten Wertes.

ArgMin

Rückgabe des Index des kleinsten Wertes.

Max

Rückgabe des größten Wertes einer Matrix oder Vektors.

Min

Rückgabe des kleinsten Wertes einer Matrix oder Vektors.

Ptp

Gibt den Wertebereich einer Matrix bzw. Vektors oder der angegebenen Matrixachse zurück.

Sum

Rückgabe der Summe der Matrix-/Vektorelemente, die auch für die angegebene Achse (Achsen) durchgeführt werden kann.

Prod

Rückgabe des Produkts der Matrix-/Vektorelemente, das auch für die angegebene Achse durchgeführt werden kann.

CumSum

Rückgabe der kumulativen Summe der Matrix- oder Vektorelemente, einschließlich derjenigen entlang der angegebenen Achse.

CumProd

Rückgabe des kumulativen Produkts von Matrix- oder Vektorelementen, einschließlich der Elemente entlang der angegebenen Achse.

Percentile

Rückgabe des angegebenen Perzentils der Werte von Matrix- bzw. Vektorelementen oder den Elementen entlang der angegebenen Achse.

Quantile

Rückgabe des angegebenen Quantils der Werte von Matrix- bzw. Vektorelementen oder Elementen entlang der angegebenen Achse.

Median

Berechnung des Medians der Matrix- oder Vektorelemente.

Mean

Berechnung des arithmetischen Mittels der Elementwerte.

Average

Berechnung des gewichteten Mittelwerts von Matrix-/Vektorwerten.

Std

Rückgabe der Standardabweichung der Matrix-/Vektorwerte oder der Werte der Elemente entlang der angegebenen Achse.

Var

Berechnung der Varianz der Werte von Matrix- oder Vektorelementen.

LinearRegression

Berechnen eines Vektors/einer Matrix mit berechneten linearen Regressionswerten
SVD