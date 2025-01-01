Initialisierung
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Matrizen und Vektoren zu deklarieren und zu initialisieren.
|
Funktion
|
Aktion
|
Kopiert eine Matrix, einen Vektor oder ein Array mit automatischer Typ-Umwandlung.
|
Abrufen der Daten des spezifizierten Indikator-Puffers im angegebenen Umfang Menge in einen Vektor
|
Gibt die historischen Zeitreihendaten der Struktur MqlRates der angegebenen Symbolperiodenlänge in der angegebenen Menge in eine Matrix oder einen Vektor zurück.
|
Weist die Ticks der Struktur MqlTick einer Matrix oder einem Vektor zu.
|
Weist die Ticks des angegebenen Zeitintervalls aus der Struktur MqlTick einer Matrix oder einem Vektor zu.
|
Rückgabe einer Matrix mit Einsen auf der Diagonale und Nullen an anderer Stelle.
|
Erzeugt eine Identitätsmatrix mit der angegebenen Größe.
|
Erzeugen und Zurückgeben einer neuen Matrix aus Einsen.
|
Erzeugt eine neue, mit Nullen gefüllte Matrix und gibt sie zurück.
|
Erstellung und Rückgabe einer neuen Matrix, die mit dem angegebenen Wert gefüllt wurde.
|
Konstruktion einer Matrix mit Einsen auf und unterhalb der gegebenen Diagonalen und Nullen an anderen Stellen
|
Initialisieren einer Matrix.
|
Füllen des angegebenen Wertes einer vorhandenen Matrix oder Vektors.
|
Statische Funktion. Sie erstellt und gibt eine neue Matrix oder einen neuen Vektor mit Zufallswerten zurück. Zufallswerte werden gleichmäßig innerhalb des angegebenen Bereichs generiert.
Deklaration ohne Angabe der Größe (keine Speicherzuweisung für die Daten):
|
matrix matrix_a; // Matrix vom Typ double
Deklaration mit der angegebenen Größe (mit Speicherzuweisung für die Daten, aber ohne jegliche Initialisierung):
|
matrix matrix_a(128,128); // die Parameter können entweder Konstanten sein
Deklaration mit Initialisierung (Matrix- und Vektorgrößen werden durch die Initialisierungssequenz bestimmt):
|
matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};
Deklaration mit Initialisierung:
|
template<typename T>
Bitte beachten Sie, dass die Dimensionen der Matrix oder des Vektors geändert werden können, da der Speicher für die Daten immer dynamisch ist.
Statische Methoden
Statische Methoden zur Erzeugung von Matrizen und Vektoren der angegebenen Größe, die auf eine bestimmte Weise initialisiert werden:
|
matrix matrix_a =matrix::Eye(4,5,1);
Methoden zur Initialisierung bereits erstellter Matrizen und Vektoren:
|
matrix matrix_a;