Initialisierung

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Matrizen und Vektoren zu deklarieren und zu initialisieren.

Funktion Aktion Assign Kopiert eine Matrix, einen Vektor oder ein Array mit automatischer Typ-Umwandlung. CopyIndicatorBuffer Abrufen der Daten des spezifizierten Indikator-Puffers im angegebenen Umfang Menge in einen Vektor CopyRates Gibt die historischen Zeitreihendaten der Struktur MqlRates der angegebenen Symbolperiodenlänge in der angegebenen Menge in eine Matrix oder einen Vektor zurück. CopyTicks Weist die Ticks der Struktur MqlTick einer Matrix oder einem Vektor zu. CopyTicksRange Weist die Ticks des angegebenen Zeitintervalls aus der Struktur MqlTick einer Matrix oder einem Vektor zu. Eye Rückgabe einer Matrix mit Einsen auf der Diagonale und Nullen an anderer Stelle. Identity Erzeugt eine Identitätsmatrix mit der angegebenen Größe. Ones Erzeugen und Zurückgeben einer neuen Matrix aus Einsen. Zeros Erzeugt eine neue, mit Nullen gefüllte Matrix und gibt sie zurück. Full Erstellung und Rückgabe einer neuen Matrix, die mit dem angegebenen Wert gefüllt wurde. Tri Konstruktion einer Matrix mit Einsen auf und unterhalb der gegebenen Diagonalen und Nullen an anderen Stellen Init Initialisieren einer Matrix. Fill Füllen des angegebenen Wertes einer vorhandenen Matrix oder Vektors. Random Statische Funktion. Sie erstellt und gibt eine neue Matrix oder einen neuen Vektor mit Zufallswerten zurück. Zufallswerte werden gleichmäßig innerhalb des angegebenen Bereichs generiert.

Deklaration ohne Angabe der Größe (keine Speicherzuweisung für die Daten):

matrix matrix_a; // Matrix vom Typ double

matrix<double> matrix_a1; // Alternative, eine Matrix vom Typ double zu deklarieren; sie kann in Templates verwendet werden.

matrixf matrix_a2; // float-Matrix

matrix<float> matrix_a3; // float-Matrix

vector vector_a; // double-Vektor

vector<double> vector_a1;

vectorf vector_a2; // float-Vektor

vector<float> vector_a3;

Deklaration mit der angegebenen Größe (mit Speicherzuweisung für die Daten, aber ohne jegliche Initialisierung):

matrix matrix_a(128,128); // die Parameter können entweder Konstanten sein

matrix<double> matrix_a1(InpRows,InpCols); // oder Variablen

matrixf matrix_a2(1,128); // analog bei einem horizontalen Vektor

matrix<float> matrix_a3(InpRows,1); // analog bei einem vertikalen Vektor

vector vector_a(256);

vector<double> vector_a1(InpSize);

vectorf vector_a2(SomeFunc()); // Die Funktion SomeFunc gibt eine Zahl vom Typ ulong zurück, mit der die Vektorgröße festgelegt wird.

vector<float> vector_a3(InpSize+16); // Ausdruck kann als Parameter verwendet werden

Deklaration mit Initialisierung (Matrix- und Vektorgrößen werden durch die Initialisierungssequenz bestimmt):

matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};

matrix<double> matrix_a1=matrix_a; // es müssen Matrizen desselben Typs sein

matrixf matrix_a2={{1,0,0},{0,1,0},{0,0,1}};

matrix<float> matrix_a3={{1,2},{3,4}};

vector vector_a={-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5};

vector<double> vector_a1={1,5,2.4,3.3};

vectorf vector_a2={0,1,2,3};

vector<float> vector_a3=vector_a2; // es müssen Vektoren desselben Typs sein

Deklaration mit Initialisierung:

template<typename T>

void MatrixArange(matrix<T> &mat,T value=0.0,T step=1.0)

{

for(ulong i=0; i<mat.Rows(); i++)

{

for(ulong j=0; j<mat.Cols(); j++,value+=step)

mat[i][j]=value;

}

}

template<typename T>

void VectorArange(vector<T> &vec,T value=0.0,T step=1.0)

{

for(ulong i=0; i<vec.Size(); i++,value+=step)

vec[i]=value;

}

...



matrix matrix_a(size_m,size_k,MatrixArange,-M_PI,0.1); // zunächst wird eine nicht initialisierte Matrix der Größe size_m x size_k erstellt, dann wird die Funktion MatrixArange mit den bei der Initialisierung angegebenen Parametern aufgerufen

matrixf matrix_a1(10,20,MatrixArange); // nach der Erstellung der Matrix wird die Funktion MatrixArange mit Standardparametern aufgerufen

vector vector_a(size,VectorArange,-10.0); // nach der Erstellung der Matrix wird die Funktion MatrixArange mit Standardparametern aufgerufen

vectorf vector_a1(128,VectorArange);

Bitte beachten Sie, dass die Dimensionen der Matrix oder des Vektors geändert werden können, da der Speicher für die Daten immer dynamisch ist.

Statische Methoden

Statische Methoden zur Erzeugung von Matrizen und Vektoren der angegebenen Größe, die auf eine bestimmte Weise initialisiert werden:

matrix matrix_a =matrix::Eye(4,5,1);

matrix<double> matrix_a1=matrix::Full(3,4,M_PI);

matrixf matrix_a2=matrixf::Identity(5,5);

matrixf<float> matrix_a3=matrixf::Ones(5,5);

matrix matrix_a4=matrix::Tri(4,5,-1);

vector vector_a =vector::Ones(256);

vectorf vector_a1=vector<float>::Zeros(16);

vector<float> vector_a2=vectorf::Full(128,float_value);

Methoden zur Initialisierung bereits erstellter Matrizen und Vektoren: