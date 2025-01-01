DokumentationKategorien
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Matrizen und Vektoren zu deklarieren und zu initialisieren.

Assign

Kopiert eine Matrix, einen Vektor oder ein Array mit automatischer Typ-Umwandlung.

CopyIndicatorBuffer

Abrufen der Daten des spezifizierten Indikator-Puffers im angegebenen Umfang Menge in einen Vektor

CopyRates

Gibt die historischen Zeitreihendaten der Struktur MqlRates der angegebenen Symbolperiodenlänge in der angegebenen Menge in eine Matrix oder einen Vektor zurück.

CopyTicks

Weist die Ticks der Struktur MqlTick einer Matrix oder einem Vektor zu.

CopyTicksRange

Weist die Ticks des angegebenen Zeitintervalls aus der Struktur MqlTick einer Matrix oder einem Vektor zu.

Eye

Rückgabe einer Matrix mit Einsen auf der Diagonale und Nullen an anderer Stelle.

Identity

Erzeugt eine Identitätsmatrix mit der angegebenen Größe.

Ones

Erzeugen und Zurückgeben einer neuen Matrix aus Einsen.

Zeros

Erzeugt eine neue, mit Nullen gefüllte Matrix und gibt sie zurück.

Full

Erstellung und Rückgabe einer neuen Matrix, die mit dem angegebenen Wert gefüllt wurde.

Tri

Konstruktion einer Matrix mit Einsen auf und unterhalb der gegebenen Diagonalen und Nullen an anderen Stellen

Init

Initialisieren einer Matrix.

Fill

Füllen des angegebenen Wertes einer vorhandenen Matrix oder Vektors.

Random

Statische Funktion. Sie erstellt und gibt eine neue Matrix oder einen neuen Vektor mit Zufallswerten zurück. Zufallswerte werden gleichmäßig innerhalb des angegebenen Bereichs generiert.

Deklaration ohne Angabe der Größe (keine Speicherzuweisung für die Daten):

  matrix         matrix_a;   // Matrix vom Typ double
  matrix<doublematrix_a1;  // Alternative, eine Matrix vom Typ double zu deklarieren; sie kann in Templates verwendet werden.
  matrixf        matrix_a2;  // float-Matrix
  matrix<float>  matrix_a3;  // float-Matrix
  vector         vector_a;   // double-Vektor
  vector<doublevector_a1;
  vectorf        vector_a2;  // float-Vektor
  vector<float>  vector_a3;

 

Deklaration mit der angegebenen Größe (mit Speicherzuweisung für die Daten, aber ohne jegliche Initialisierung):

  matrix         matrix_a(128,128);           // die Parameter können entweder Konstanten sein
  matrix<doublematrix_a1(InpRows,InpCols);  // oder Variablen
  matrixf        matrix_a2(1,128);            // analog bei einem horizontalen Vektor
  matrix<float>  matrix_a3(InpRows,1);        // analog bei einem vertikalen Vektor
  vector         vector_a(256);
  vector<doublevector_a1(InpSize);
  vectorf        vector_a2(SomeFunc());       // Die Funktion SomeFunc gibt eine Zahl vom Typ ulong zurück, mit der die Vektorgröße festgelegt wird.
  vector<float>  vector_a3(InpSize+16);       // Ausdruck kann als Parameter verwendet werden

 

Deklaration mit Initialisierung (Matrix- und Vektorgrößen werden durch die Initialisierungssequenz bestimmt):

  matrix         matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};
  matrix<doublematrix_a1=matrix_a;                      // es müssen Matrizen desselben Typs sein
  matrixf        matrix_a2={{1,0,0},{0,1,0},{0,0,1}};
  matrix<float>  matrix_a3={{1,2},{3,4}};
  vector         vector_a={-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5};
  vector<doublevector_a1={1,5,2.4,3.3};
  vectorf        vector_a2={0,1,2,3};
  vector<float>  vector_a3=vector_a2;                     // es müssen Vektoren desselben Typs sein

 

Deklaration mit Initialisierung:

template<typename T>
void MatrixArange(matrix<T> &mat,T value=0.0,T step=1.0)
  {
   for(ulong i=0i<mat.Rows(); i++)
     {
      for(ulong j=0j<mat.Cols(); j++,value+=step)
         mat[i][j]=value;
     }
  }
template<typename T>
void VectorArange(vector<T> &vec,T value=0.0,T step=1.0)
  {
   for(ulong i=0i<vec.Size(); i++,value+=step)
      vec[i]=value;
  }
...
 
  matrix  matrix_a(size_m,size_k,MatrixArange,-M_PI,0.1); // zunächst wird eine nicht initialisierte Matrix der Größe size_m x size_k erstellt, dann wird die Funktion MatrixArange mit den bei der Initialisierung angegebenen Parametern aufgerufen
  matrixf matrix_a1(10,20,MatrixArange);                  // nach der Erstellung der Matrix wird die Funktion MatrixArange mit Standardparametern aufgerufen
  vector  vector_a(size,VectorArange,-10.0);              // nach der Erstellung der Matrix wird die Funktion MatrixArange mit Standardparametern aufgerufen
  vectorf vector_a1(128,VectorArange);

 

Bitte beachten Sie, dass die Dimensionen der Matrix oder des Vektors geändert werden können, da der Speicher für die Daten immer dynamisch ist.

Statische Methoden

Statische Methoden zur Erzeugung von Matrizen und Vektoren der angegebenen Größe, die auf eine bestimmte Weise initialisiert werden:

  matrix         matrix_a =matrix::Eye(4,5,1);
  matrix<doublematrix_a1=matrix::Full(3,4,M_PI);
  matrixf        matrix_a2=matrixf::Identity(5,5);
  matrixf<floatmatrix_a3=matrixf::Ones(5,5);
  matrix         matrix_a4=matrix::Tri(4,5,-1);
  vector         vector_a =vector::Ones(256);
  vectorf        vector_a1=vector<float>::Zeros(16);
  vector<float>  vector_a2=vectorf::Full(128,float_value);

 

Methoden zur Initialisierung bereits erstellter Matrizen und Vektoren:

  matrix  matrix_a;
  matrix_a.Init(size_m,size_k,MatrixArange,-M_PI,0.1);
  matrixf matrix_a1(3,4);
  matrix_a1.Init(10,20,MatrixArange);
  vector  vector_a;
  vector_a.Init(128,VectorArange);
  vectorf vector_a1(10);
  vector_a1.Init(vector_size,VectorArange,start_value,step);
 
  matrix_a.Fill(double_value);
  vector_a1.Fill(FLT_MIN);
  matrix_a1.Identity();

 

 

 