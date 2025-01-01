DokumentationKategorien
Var

Berechnung der Varianz der Werte von Matrix-/Vektor-Elementen.

double vector::Var();
 
double vector::Var(
  const int  ddof      // delta degrees of freedom (Anzahl der Freiheitsgrade)
);
 
double matrix::Var();
 
vector matrix::Var(
  const int  axis      // Achse
);
 
vector matrix::Var(
  const int  axis,     // Achse
  const int  ddof      // Anzahl der Freiheitsgrade
);

Parameter

axis

[in]  Achse. 0 — horizontale Achse, 1 — vertikale Achse.

ddof

[in]  “Delta Degrees of Freedom” (Anzahl der Freiheitsgrade): Der in der Berechnung verwendete Divisor ist N - ddof, wobei N die Anzahl der Elemente darstellt. Standardmäßig ist ddof gleich Null.

Rückgabewert

Varianz: Skalar oder Vektor.

Hinweis

Die Varianz ist der Durchschnitt der quadrierten Abweichungen vom Mittelwert, d. h. var = mean(x), wobei x = abs(a - a.mean())**2.

Der Mittelwert wird normalerweise als x.sum() / (N - ddof) berechnet, wobei N = len(x).

Der Ausdruck mit ddof=0 wird manchmal als „Varianz der Population“ bezeichnet. Wenn ddof>0 (am häufigsten verwendet 1), wird die resultierende Größe manchmal als „Stichprobenvarianz“ bezeichnet.

Beispiel

   matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_var=matrix_a.Var(0);
   vectorf rows_var=matrix_a.Var(1);
   float matrix_var=matrix_a.Var();
 
   Print("cols_var ",cols_var);
   Print("rows_var ",rows_var);
   Print("var value  ",matrix_var);
 
 
   /*
   matrix_a
   [[10,3,2]
    [1,8,12]
    [6,5,4]
    [7,11,9]]
   cols_var [10.5,9.1875,15.6875]
   rows_var [12.666667,20.666666,0.66666669,2.6666667]
   var value  11.916666984558105
   */
