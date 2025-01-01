Var
Berechnung der Varianz der Werte von Matrix-/Vektor-Elementen.
|
double vector::Var();
Parameter
axis
[in] Achse. 0 — horizontale Achse, 1 — vertikale Achse.
ddof
[in] “Delta Degrees of Freedom” (Anzahl der Freiheitsgrade): Der in der Berechnung verwendete Divisor ist N - ddof, wobei N die Anzahl der Elemente darstellt. Standardmäßig ist ddof gleich Null.
Rückgabewert
Varianz: Skalar oder Vektor.
Hinweis
Die Varianz ist der Durchschnitt der quadrierten Abweichungen vom Mittelwert, d. h. var = mean(x), wobei x = abs(a - a.mean())**2.
Der Mittelwert wird normalerweise als x.sum() / (N - ddof) berechnet, wobei N = len(x).
Der Ausdruck mit ddof=0 wird manchmal als „Varianz der Population“ bezeichnet. Wenn ddof>0 (am häufigsten verwendet 1), wird die resultierende Größe manchmal als „Stichprobenvarianz“ bezeichnet.
Beispiel
|
matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};