Var

Berechnung der Varianz der Werte von Matrix-/Vektor-Elementen.

double vector::Var();



double vector::Var(

const int ddof

);



double matrix::Var();



vector matrix::Var(

const int axis

);



vector matrix::Var(

const int axis,

const int ddof

);

Parameter

axis

[in] Achse. 0 — horizontale Achse, 1 — vertikale Achse.

ddof

[in] “Delta Degrees of Freedom” (Anzahl der Freiheitsgrade): Der in der Berechnung verwendete Divisor ist N - ddof, wobei N die Anzahl der Elemente darstellt. Standardmäßig ist ddof gleich Null.

Rückgabewert

Varianz: Skalar oder Vektor.

Hinweis

Die Varianz ist der Durchschnitt der quadrierten Abweichungen vom Mittelwert, d. h. var = mean(x), wobei x = abs(a - a.mean())**2.

Der Mittelwert wird normalerweise als x.sum() / (N - ddof) berechnet, wobei N = len(x).

Der Ausdruck mit ddof=0 wird manchmal als „Varianz der Population“ bezeichnet. Wenn ddof>0 (am häufigsten verwendet 1), wird die resultierende Größe manchmal als „Stichprobenvarianz“ bezeichnet.

Beispiel