Percentile

Rückgabe des angegebenen Perzentils der Werte von Matrix-/Vektorelementen oder Elementen entlang der angegebenen Achse.

double vector::Percentile(

const int percent

);



double matrix::Percentile(

const int percent

);



vector matrix::Percentile(

const int percent,

const int axis

);

Parameter

percent

[in] Zu berechnende Perzentile, die zwischen 0 und 100 einschließlich liegen müssen.

axis

[in] Achse. 0 — horizontale Achse, 1 — vertikale Achse.

Rückgabewert

Hinweis

Gültige Werte für den Parameter "percent" liegen im Bereich [0, 100]. Zur Berechnung der Perzentile wird ein linearer Algorithmus verwendet. Die korrekte Berechnung der Perzentile setzt eine sortierte Reihenfolge voraus.

Beispiel