Rückgabe des angegebenen Perzentils der Werte von Matrix-/Vektorelementen oder Elementen entlang der angegebenen Achse.

double vector::Percentile(
  const int  percent      // 
   );
 
double matrix::Percentile(
  const int  percent      // 
   );
 
vector matrix::Percentile(
  const int  percent,     // 
  const int  axis         // Achse
   );

Parameter

percent

[in]  Zu berechnende Perzentile, die zwischen 0 und 100 einschließlich liegen müssen.

axis

[in]  Achse. 0 — horizontale Achse, 1 — vertikale Achse.

Rückgabewert

Hinweis

Gültige Werte für den Parameter "percent" liegen im Bereich [0, 100]. Zur Berechnung der Perzentile wird ein linearer Algorithmus verwendet. Die korrekte Berechnung der Perzentile setzt eine sortierte Reihenfolge voraus.

Beispiel

   matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_percentile=matrix_a.Percentile(50,0);
   vectorf rows_percentile=matrix_a.Percentile(50,1);
   float matrix_percentile=matrix_a.Percentile(50);
 
   Print("cols_percentile ",cols_percentile);
   Print("rows_percentile ",rows_percentile);
   Print("percentile value  ",matrix_percentile);
 
 
   /*
   matrix_a
   [[1,2,3]
    [4,5,6]
    [7,8,9]
    [10,11,12]]
   cols_percentile [5.5,6.5,7.5]
   rows_percentile [2,5,8,11]
   percentile value  6.5
   */