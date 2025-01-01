Percentile
Rückgabe des angegebenen Perzentils der Werte von Matrix-/Vektorelementen oder Elementen entlang der angegebenen Achse.
|
double vector::Percentile(
Parameter
percent
[in] Zu berechnende Perzentile, die zwischen 0 und 100 einschließlich liegen müssen.
axis
[in] Achse. 0 — horizontale Achse, 1 — vertikale Achse.
Rückgabewert
[in] Zu berechnende Perzentile, die zwischen 0 und 100 einschließlich liegen müssen.
Hinweis
Gültige Werte für den Parameter "percent" liegen im Bereich [0, 100]. Zur Berechnung der Perzentile wird ein linearer Algorithmus verwendet. Die korrekte Berechnung der Perzentile setzt eine sortierte Reihenfolge voraus.
Beispiel
|
matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};