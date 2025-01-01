Inv

Berechnung der multiplikativen Inversen einer quadratischen invertierbaren Matrix nach der Jordan-Gauss-Methode.

matrix matrix::Inv()

Rückgabewert

Multiplikative Inverse einer Matrix

Hinweis

Das Produkt aus der ursprünglichen Matrix und der inversen Matrix ist die Identitätsmatrix.

Wenn mindestens eine Zeile oder Spalte der Matrix Null ist, kann die inverse Matrix nicht ermittelt werden.

Wenn zwei oder mehr Matrixzeilen oder -spalten linear abhängig sind, kann die inverse Matrix nicht ermittelt werden.

Beispiel