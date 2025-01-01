Col

Gibt einen Spaltenvektor zurück. Schreibt einen Vektor in die angegebene Spalte.

vector matrix::Col(

const ulong ncol

);



void matrix::Col(

const vector v,

const ulong ncol

);

Parameter

ncol

[in] Spaltennummer.

Rückgabewert

Vektor.

Hinweis

Auch für nicht allozierte Matrizen (die keine Dimensionen haben) kann eine Spalte festgelegt werden. In diesem Fall wird eine Nullmatrix mit der Größe des Vektors Größe x Spaltennummer+1 erstellt, woraufhin die Werte der Vektorelemente in die entsprechende Spalte eingefügt werden. Wird die Spalte auf eine bereits existierende Matrix gesetzt, ändern sich die Matrixdimensionen nicht und die Werte der Matrixelemente außerhalb des Spaltenvektors ändern sich nicht.

Beispiel