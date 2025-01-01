- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Col
Gibt einen Spaltenvektor zurück. Schreibt einen Vektor in die angegebene Spalte.
|
vector matrix::Col(
Parameter
ncol
[in] Spaltennummer.
Rückgabewert
Vektor.
Hinweis
Auch für nicht allozierte Matrizen (die keine Dimensionen haben) kann eine Spalte festgelegt werden. In diesem Fall wird eine Nullmatrix mit der Größe des Vektors Größe x Spaltennummer+1 erstellt, woraufhin die Werte der Vektorelemente in die entsprechende Spalte eingefügt werden. Wird die Spalte auf eine bereits existierende Matrix gesetzt, ändern sich die Matrixdimensionen nicht und die Werte der Matrixelemente außerhalb des Spaltenvektors ändern sich nicht.
Beispiel
|
vector v1={1,2,3};