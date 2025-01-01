Matrizen und Vektoren

Der Typ Vektor ist ein spezieller Datentyp in MQL5, der Operationen mit Vektoren ermöglicht. Ein Vektor ist ein eindimensionales Array vom Typ Double. Er ist eines der grundlegenden Konzepte der linearen Algebra, die in vielen Bereichen der Wissenschaft, einschließlich Physik, Geometrie und anderen, verwendet wird. Vektoren werden zur Lösung linearer Gleichungssysteme, in der 3D-Grafik und in anderen Anwendungsbereichen verwendet. Vektoren können addiert und multipliziert werden. Die Länge oder der Abstand zwischen Vektoren kann durch die Norm ermittelt werden. In der Programmierung werden Vektoren in der Regel durch Arrays homogener Elemente dargestellt, die keine regulären Vektoroperationen ausführen können, d. h., wenn Arrays nicht addiert oder multipliziert werden können und keine Norm haben.

Bei der Arbeit mit Matrizen können Vektoren als Zeilenvektoren und Stringvektoren dargestellt werden. Außerdem verwenden Vektoren in der linearen Algebra die Konzepte der Kovarianz und Kontravarianz. Diese Konzepte machen beim Schreiben eines MQL5-Codes keinen Unterschied, da nur der Programmierer entscheidet, was jedes Objekt des Vektortyps ist. In der 3D-Grafik kann es sich zum Beispiel um einen Rotations-, Verschiebungs- oder Kompressionsvektor handeln.

Allgemein gesprochen ist eine Zahl aus Sicht der linearen Algebra auch ein Vektor, allerdings in einem eindimensionalen Vektorraum. Ein Vektor selbst kann als ein Spezialfall einer Matrix betrachtet werden.

Der Typ Matrix ist ein weiterer spezieller Datentyp in MQL5 zur Darstellung von Matrizen. Eine Matrix ist eigentlich ein zweidimensionales Array vom Typ double. Vektoren und Matrizen wurden in MQL5 eingeführt, um Operationen mit bestimmten Arten von Datensätzen zu erleichtern. Mit ihnen können Entwickler die Möglichkeiten der linearen Algebra in einer einfachen und mathematikähnlichen Form nutzen. Matrizen können verwendet werden, um Systeme von linearen Gleichungen oder Differentialgleichungen kompakt zu schreiben. Die Anzahl der Matrixzeilen entspricht der Anzahl der Gleichungen, während die Anzahl der Spalten gleich der Anzahl der Unbekannten ist. Folglich können lineare Gleichungssysteme durch Matrixoperationen gelöst werden.

Die folgenden algebraischen Operationen sind für die Matrizen definiert:

Addition von Matrizen gleicher Größe.

Multiplikation von Matrizen geeigneter Größe: die Anzahl der Spalten der linken Matrix muss gleich der Anzahl der Zeilen der rechten Matrix sein.

Matrixmultiplikation mit einem Spaltenvektor; Multiplikation eines Zeilenvektors mit einer Matrix nach der Matrixmultiplikationsregel. In diesem Sinne ist der Vektor ein Spezialfall einer Matrix.

Matrixmultiplikation mit einer Zahl, d. h. mit einem Skalar.

In der Mathematik gibt es viele verschiedene Matrixtypen. Zum Beispiel die Identitätsmatrix, symmetrische, schiefsymmetrische, obere und untere Dreiecksmatrizen und andere Typen. Verschiedene Normalformen spielen eine wichtige Rolle in der Matrixtheorie. Sie stellen eine bestimmte kanonische Form einer Matrix dar, die durch bestimmte Umformungen erhalten werden kann. In der Praxis werden Normalformen verwendet, die zusätzliche Eigenschaften haben, wie z. B. Stabilität.

Die Verwendung von Vektoren und Matrizen, oder besser gesagt, von speziellen Methoden der entsprechenden Typen, ermöglicht die Erstellung eines einfacheren, kürzeren und klareren Codes, der der mathematischen Notation nahe kommt. Mit diesen Methoden müssen Sie keine verschachtelten Schleifen erstellen oder auf die korrekte Indizierung von Arrays in Berechnungen achten. Daher erhöht die Verwendung dieser Methoden die Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit bei der Entwicklung komplexer Programme.

Liste der Matrix- und Vektormethoden

Die Typen matrix und vector enthalten Methoden, die den Bibliotheksmethoden von NumPy entsprechen. Mit diesen Methoden können Sie Algorithmen und Codes mit minimalem Aufwand von Python nach MQL5 übersetzen. Viele Datenverarbeitungsaufgaben, mathematische Gleichungen, neuronale Netze und Aufgaben des maschinellen Lernens können mit vorgefertigten Python-Methoden und -Bibliotheken gelöst werden.