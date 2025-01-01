DokumentationKategorien
Matrix und Vektor sind spezielle Datentypen in MQL5, die lineare Algebra-Operationen ermöglichen. Es gibt die folgenden Datentypen:

  • matrix — eine Matrix mit Elementen des Typs double.
  • matrixf — eine Matrix mit Elementen des Typs float.
  • matrixc — eine Matrix mit Elementen des Typs complex.
  • vector — ein Vektor mit Elementen des Typs double.
  • vectorf — ein Vektor mit Elementen des Typs float.
  • vectorc — ein Vektor mit Elementen des Typs complex.

Template-Funktionen unterstützen Notationen wie matrix<double>, matrix<float>, vector<double>, vector<float> anstelle der entsprechenden Typen.

Methoden zur Initialisierung von Matrizen und Vektoren

Funktion

Aktion

Eye

Rückgabe einer Matrix mit Einsen auf der Diagonale und Nullen an anderer Stelle.

Identity

Erzeugt eine Identitätsmatrix mit der angegebenen Größe.

Ones

Erzeugen und Zurückgeben einer neuen Matrix aus Einsen.

Zeros

Erzeugt eine neue, mit Nullen gefüllte Matrix und gibt sie zurück.

Full

Erstellung und Rückgabe einer neuen Matrix, die mit dem angegebenen Wert gefüllt wurde.

Tri

Konstruktion einer Matrix mit Einsen auf und unterhalb der gegebenen Diagonalen und Nullen an anderen Stellen

Init

Initialisieren einer Matrix.

Fill

Füllen des angegebenen Wertes einer vorhandenen Matrix oder Vektors.