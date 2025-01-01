Typen von Matrix und Vektor
Matrix und Vektor sind spezielle Datentypen in MQL5, die lineare Algebra-Operationen ermöglichen. Es gibt die folgenden Datentypen:
- matrix — eine Matrix mit Elementen des Typs double.
- matrixf — eine Matrix mit Elementen des Typs float.
- matrixc — eine Matrix mit Elementen des Typs complex.
- vector — ein Vektor mit Elementen des Typs double.
- vectorf — ein Vektor mit Elementen des Typs float.
- vectorc — ein Vektor mit Elementen des Typs complex.
Template-Funktionen unterstützen Notationen wie matrix<double>, matrix<float>, vector<double>, vector<float> anstelle der entsprechenden Typen.
Methoden zur Initialisierung von Matrizen und Vektoren
|
Funktion
|
Aktion
|
Rückgabe einer Matrix mit Einsen auf der Diagonale und Nullen an anderer Stelle.
|
Erzeugt eine Identitätsmatrix mit der angegebenen Größe.
|
Erzeugen und Zurückgeben einer neuen Matrix aus Einsen.
|
Erzeugt eine neue, mit Nullen gefüllte Matrix und gibt sie zurück.
|
Erstellung und Rückgabe einer neuen Matrix, die mit dem angegebenen Wert gefüllt wurde.
|
Konstruktion einer Matrix mit Einsen auf und unterhalb der gegebenen Diagonalen und Nullen an anderen Stellen
|
Initialisieren einer Matrix.
|
Füllen des angegebenen Wertes einer vorhandenen Matrix oder Vektors.