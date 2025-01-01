Typen von Matrix und Vektor

Matrix und Vektor sind spezielle Datentypen in MQL5, die lineare Algebra-Operationen ermöglichen. Es gibt die folgenden Datentypen:

matrix — eine Matrix mit Elementen des Typs double.

matrixf — eine Matrix mit Elementen des Typs float.

matrixc — eine Matrix mit Elementen des Typs complex.

vector — ein Vektor mit Elementen des Typs double.

vectorf — ein Vektor mit Elementen des Typs float.

vectorc — ein Vektor mit Elementen des Typs complex.

Template-Funktionen unterstützen Notationen wie matrix<double>, matrix<float>, vector<double>, vector<float> anstelle der entsprechenden Typen.

Methoden zur Initialisierung von Matrizen und Vektoren