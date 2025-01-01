Random

Statische Funktion. Sie erstellt und gibt eine neue Matrix oder einen neuen Vektor mit Zufallswerten zurück. Zufallswerte werden gleichmäßig innerhalb des angegebenen Bereichs generiert.

static vector vector::Random(

const ulong size,

const double min=0.0,

const double max=1.0

);



static matrix matrix::Random(

const ulong rows,

const ulong cols

const float min=0.0,

const float max=1.0

);



Die Funktion weist einer existierenden Matrix oder Vektor Zufallswerte zu. Die Zufallswerte werden gleichmäßig innerhalb des angegebenen Bereichs generiert.

void vector::Random(

const double min=0.0,

const double max=1.0

);



void matrix::Random(

const float min=0.0,

const float max=1.0

);

Parameters

rows

[in] Anzahl der Zeilen.

cols

[in] Anzahl der Spalten.

size

[in] Vektorlänge.

min=0.0

[in] Der Minimalwert der generierten Zufallszahlen in der Stichprobe.

max=1.0

[in] Der Mindestwert der generierten Zufallszahlen in der Stichprobe.

Rückgabewert

Es wird eine neue Matrix mit den gegebenen Zeilen und Spalten zurückgegeben, die mit Zufallswerten gefüllt ist.

Beispiel