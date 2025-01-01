Random
Statische Funktion. Sie erstellt und gibt eine neue Matrix oder einen neuen Vektor mit Zufallswerten zurück. Zufallswerte werden gleichmäßig innerhalb des angegebenen Bereichs generiert.
static vector vector::Random(
Die Funktion weist einer existierenden Matrix oder Vektor Zufallswerte zu. Die Zufallswerte werden gleichmäßig innerhalb des angegebenen Bereichs generiert.
void vector::Random(
Parameters
rows
[in] Anzahl der Zeilen.
cols
[in] Anzahl der Spalten.
size
[in] Vektorlänge.
min=0.0
[in] Der Minimalwert der generierten Zufallszahlen in der Stichprobe.
max=1.0
[in] Der Mindestwert der generierten Zufallszahlen in der Stichprobe.
Rückgabewert
Es wird eine neue Matrix mit den gegebenen Zeilen und Spalten zurückgegeben, die mit Zufallswerten gefüllt ist.
Beispiel
//+------------------------------------------------------------------+