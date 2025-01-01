Identity

Es ist eine statische Funktion, die eine Identitätsmatrix mit der angegebenen Größe (nicht notwendigerweise quadratisch) erzeugt. Eine Identitätsmatrix enthält Einsen auf der Hauptdiagonale und Nullen an den anderen Stellen. Die Hauptdiagonale besteht aus den Matrixelementen mit gleichen Zeilen- und Spaltenindizes, z. B. [0,0],[1,1],[2,2] usw. Es wird eine neue Identitätsmatrix erzeugt.

Es gibt auch die Methode Identity, die eine bereits vorhandene Matrix in eine Identitätsmatrix umwandelt.

static matrix matrix::Identity(

const ulong rows,

const ulong cols,

);



void matrix::Identity();



Parameter

rows

[in] Zeilenanzahl (und Spalten) in einer n x n Matrix.

Rückgabewert

Rückgabe der Identitätsmatrix. Die Identitätsmatrix ist eine quadratische Matrix mit Einsen auf der Hauptdiagonalen.

MQL5 Beispiel:

matrix identity=matrix::Identity(3,3);

Print("identity =

", identity);

/*

identity =

[[1,0,0]

[0,1,0]

[0,0,1]]

*/

matrix identity2(3,5);

identity2.Identity();

Print("identity2 =

", identity2);

/*

identity2 =

[[1,0,0,0,0]

[0,1,0,0,0]

[0,0,1,0,0]]

*/

Python Beispiel: