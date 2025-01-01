- HasNan
Copy
Erstellt eine Kopie der angegebenen Matrix oder Vektor
|
bool matrix::Copy(
Parameter
v
[in] zu kopierende Matrix oder Vektor.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, andernfalls false.
MQL5 Beispiel:
|
matrix a=matrix::Eye(3, 4);
Python Beispiel:
|
import numpy as np