Median

Berechnung des Medians der Matrix-/Vektor-Elemente.

double vector::Median();



double matrix::Median();



vector matrix::Median(

const int axis

);

Parameter

axis

[in] Achse. 0 — horizontale Achse, 1 — vertikale Achse.

Rückgabewert

Median: Skalar oder Vektor.

Hinweis

Der Median ist der mittlere Wert, der die höchste Hälfte der Matrix-/Vektorelemente von der niedrigsten Hälfte der Elemente trennt. Dasselbe wie Quantil(0.5) und Perzentil(50). Die korrekte Berechnung der Perzentile setzt eine sortierte Reihenfolge voraus.

Beispiel