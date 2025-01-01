Median
Berechnung des Medians der Matrix-/Vektor-Elemente.
|
double vector::Median();
Parameter
axis
[in] Achse. 0 — horizontale Achse, 1 — vertikale Achse.
Rückgabewert
Median: Skalar oder Vektor.
Hinweis
Der Median ist der mittlere Wert, der die höchste Hälfte der Matrix-/Vektorelemente von der niedrigsten Hälfte der Elemente trennt. Dasselbe wie Quantil(0.5) und Perzentil(50). Die korrekte Berechnung der Perzentile setzt eine sortierte Reihenfolge voraus.
Beispiel
|
matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};