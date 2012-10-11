Concat

Verketten von 2 Submatrizen zu einer Matrix. Verketten von 2 Vektoren zu einem Vektor.

vector vector::Concat(

const vector& second_part

);



vector matrix::Concat(

const matrix& second_part

);



matrix matrix::Split(

const matrix& second_part,

const int axis

);

Parameters

second_part

[in] Zweiter zu verkettender Vektor oder Matrix. Wenn Matrizen entlang einer der Achsen verkettet werden, müssen die Größen der Matrizen entsprechend der Achse konsistent sein.

axis

[in] Achse. 0 - horizontale Achse, 1 - vertikale Achse.

Rückgabewerte

Es wird ein Vektor zurückgegeben, wenn Vektoren oder Matrizen ohne Achsenparameter verkettet wurden, oder eine Matrix, die entlang einer horizontalen oder vertikalen Achse verkettet wurde.

Example