- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Concat
Verketten von 2 Submatrizen zu einer Matrix. Verketten von 2 Vektoren zu einem Vektor.
|
vector vector::Concat(
Parameters
second_part
[in] Zweiter zu verkettender Vektor oder Matrix. Wenn Matrizen entlang einer der Achsen verkettet werden, müssen die Größen der Matrizen entsprechend der Achse konsistent sein.
axis
[in] Achse. 0 - horizontale Achse, 1 - vertikale Achse.
Rückgabewerte
Es wird ein Vektor zurückgegeben, wenn Vektoren oder Matrizen ohne Achsenparameter verkettet wurden, oder eine Matrix, die entlang einer horizontalen oder vertikalen Achse verkettet wurde.
Example
|
vector vector_a={1,2,3,4};