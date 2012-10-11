DokumentationKategorien
Verketten von 2 Submatrizen zu einer Matrix. Verketten von 2 Vektoren zu einem Vektor.

vector vector::Concat(
  const vector&  second_part      // zweiter zu verkettender Vektor
   );
 
vector matrix::Concat(
  const matrix&  second_part      // zweite zu verkettende Matrix
   );
 
matrix matrix::Split(
  const matrix&  second_part,     // zweite zu verkettende Matrix
  const int      axis             // Achse
   );

Parameters

second_part

[in] Zweiter zu verkettender Vektor oder Matrix. Wenn Matrizen entlang einer der Achsen verkettet werden, müssen die Größen der Matrizen entsprechend der Achse konsistent sein.

axis

[in]  Achse. 0 - horizontale Achse, 1 - vertikale Achse.

Rückgabewerte

Es wird ein Vektor zurückgegeben, wenn Vektoren oder Matrizen ohne Achsenparameter verkettet wurden, oder eine Matrix, die entlang einer horizontalen oder vertikalen Achse verkettet wurde.

Example

   vector vector_a={1,2,3,4};
   vector vector_b={5,6,7};
   vector vector_c=vector_a.Concat(vector_b);
   Print("vector_c=",vector_c);
 
   matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6}};
   matrix matrix_b={{7,8,9},{10,11,12}};
   vector_c=matrix_a.Concat(matrix_b);
   Print("vector_c=",vector_c);
 
   matrix matrix_c0=matrix_a.Concat(matrix_b,0);
   Print("matrix_c0=\n",matrix_c0);
 
   matrix matrix_c1=matrix_a.Concat(matrix_b,1);
   Print("matrix_c1=\n",matrix_c1);
 
  /*
  vector_c=[1,2,3,4,5,6,7]
  vector_c=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
  matrix_c0=
  [[1,2,3]
   [4,5,6]
   [7,8,9]
   [10,11,12]]
  matrix_c1=
  [[1,2,3,7,8,9]
   [4,5,6,10,11,12]]
  */