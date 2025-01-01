Compare

Vergleich der Elemente von zwei Matrizen oder Vektoren mit der angegebenen Präzision.

ulong vector::Compare(

const vector& vec,

const double epsilon

);



ulong matrix::Compare(

const matrix& mat,

const double epsilon

);

Parameter

vector_b

[in] zu vergleichende Matrix.

epsilon

[in] Präzision.

Rückgabewert

Die Anzahl der nicht übereinstimmenden Elemente der zu vergleichenden Matrizen oder Vektoren: 0, wenn die Matrizen gleich sind, sonst größer als 0.

Hinweis

Die Vergleichsoperatoren == oder != führen einen exakten, elementweisen Vergleich durch. Es ist bekannt, dass der exakte Vergleich von reellen Zahlen nur von begrenztem Nutzen ist, daher wurde die Epsilon-Vergleichsmethode hinzugefügt. Es kann vorkommen, dass eine Matrix Elemente in einem Bereich enthalten kann, z. B. von 1e-20 to 1e+20. Solche Matrizen können mit dem elementweisen Vergleich bis zu signifikanten Zahlen verarbeitet werden.

Bei komplexen Matrizen/Vektoren beinhaltet der Vergleich die Schätzung des Abstands zwischen komplexen Zahlen. Der Abstand wird berechnet durch sqrt(pow(r1-r2, 2) + pow(i1-i2, 2) und ist eine reelle Zahl, die direkt mit epsilon verglichen werden kann.

Beispiel