- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Vergleich der Elemente von zwei Matrizen oder Vektoren mit der angegebenen Präzision.
ulong vector::Compare(
Parameter
vector_b
[in] zu vergleichende Matrix.
epsilon
[in] Präzision.
Rückgabewert
Die Anzahl der nicht übereinstimmenden Elemente der zu vergleichenden Matrizen oder Vektoren: 0, wenn die Matrizen gleich sind, sonst größer als 0.
Hinweis
Die Vergleichsoperatoren == oder != führen einen exakten, elementweisen Vergleich durch. Es ist bekannt, dass der exakte Vergleich von reellen Zahlen nur von begrenztem Nutzen ist, daher wurde die Epsilon-Vergleichsmethode hinzugefügt. Es kann vorkommen, dass eine Matrix Elemente in einem Bereich enthalten kann, z. B. von 1e-20 to 1e+20. Solche Matrizen können mit dem elementweisen Vergleich bis zu signifikanten Zahlen verarbeitet werden.
Bei komplexen Matrizen/Vektoren beinhaltet der Vergleich die Schätzung des Abstands zwischen komplexen Zahlen. Der Abstand wird berechnet durch sqrt(pow(r1-r2, 2) + pow(i1-i2, 2) und ist eine reelle Zahl, die direkt mit epsilon verglichen werden kann.
Beispiel
matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4}};