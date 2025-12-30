MQL5取引ツール（第9回）：EA向けスクロール可能ガイド付き初回実行ユーザー設定ウィザードの開発

はじめに

前回の記事（第8回）では、MetaQuotes Language 5 (MQL5)を用いて、マルチシンボルのポジションと口座情報を監視する情報ダッシュボードを開発しました。第9回では、プログラムを初めて実行するユーザー向けに動的な初回実行ウィザードを作成します。初回実行設定ウィザードは、MetaTrader 5のエキスパートアドバイザー(EA)などの複雑なシステムの設定を簡素化するための重要なツールであり、新しいユーザーを初期設定に導き、最適なパフォーマンスを確保するためのオリエンテーションモデルを提供します。本記事では、スクロール可能なダッシュボード、動的テキスト、インタラクティブなボタン、および設定を簡略化するチェックボックスを備えたMQL5初回実行ユーザー設定ウィザードを開発します。このウィザードは、プログラムの初回起動時にのみ実行されます。本記事では以下のトピックを扱います。

この記事を読み終える頃には、EAの初期化を強化するインタラクティブなMQL5ウィザードを作成でき、取引ニーズに合わせてカスタマイズできるようになります。それでは始めましょう。





取引プログラムにおける初回実行設定ガイドの役割と価値の理解

初回実行設定ガイドは、MetaTrader 5のEAなどの取引プログラムにおいて非常に重要な機能です。ロットサイズ、リスクレベル、取引フィルターなどの重要な設定をステップごとに指示することで、過大なドローダウンを招く大きすぎるロットサイズの設定など、損失につながる可能性のある誤設定を避ける手助けをします。これは、新しいユーザーにプログラムの構造や機能を紹介するオリエンテーションとして機能します。その価値は、経験の有無にかかわらずトレーダーのオンボーディングプロセスを簡素化し、プログラムの適切な初期設定を保証する点にあります。また、一度ガイドを表示したかどうかを記憶する仕組みを活用することで、将来の初回実行時に不要なプロンプトが表示されず、特に複数回プログラムをチャートにアタッチするトレーダーにとってユーザー体験を最適化できます。

本記事のアプローチは、直感的でスクロール可能なダッシュボードを設計し、視覚的に区別されたテキスト（強調された見出しやサポート用のクリック可能なリンクなど）で明確な設定ガイドを表示し、ユーザー操作用のインタラクティブなボタンや、今後の実行でガイドをスキップするか選択できるチェックボックスを備えることです。MQL5のグローバル変数機能を活用して、ユーザーの選択を保存し、プログラムが初めて実行された際の取引ターミナルのビルド番号（ソフトウェアバージョン）やオペレーティングシステム(OS)を記録し、参照できるようにします。また、ヘッダ、本文、フッタを備えた中央配置のインターフェースを作成し、可読性を高める動的テキストフォーマット、包括的な指示を表示するスクロール可能なコンテンツ、異なる画面解像度に対応する適応サイズを組み込みます。これにより、リスクパラメータの設定やAutoTradingの有効化などのステップをトレーダーが容易に実行でき、設定プロセスをシームレスかつ効率的におこなえるようになります。設定ガイドは、組み込みの「ワンクリック取引」セットアップガイドの構造に従って構築します。

添付画像から、本記事で採用するアプローチの概要が確認できます。必要に応じて、他のプログラムと区別するためにスケール調整されたプログラム画像を追加します。以下のようなイメージを目指しています。





MQL5での実装

MQL5でプログラムを作成するには、まずMetaEditorを開き、ナビゲーターで[Experts]フォルダを探します。[新規]タブをクリックして指示に従い、ファイルを作成します。ファイルが作成されたら、コーディング環境で、まずプログラム全体で使用するグローバル変数をいくつか宣言する必要があります。

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #property icon "1. Forex Algo-Trader.ico" string GV_SETUP = "" ; string g_scaled_image_resource = "" ; int g_mainX = 0 ; int g_mainY = 50 ; int g_mainWidth = 500 ; int g_headerHeight = 50 ; int g_footerHeight = 40 ; int g_padding = 10 ; int g_textPadding = 10 ; int g_spacing = 0 ; int g_lineSpacing = 3 ; int g_minBodyHeight = 200 ; int g_maxBodyHeight = 400 ; int g_bottomMargin = 50 ; int g_displayHeight = 0 ; int g_mainHeight = 0 ; int g_adjustedLineHeight = 0 ; int g_max_scroll = 0 ; bool scroll_visible = false ; bool mouse_in_body = false ; int scroll_pos = 0 ; int prev_scroll_pos = - 1 ; int slider_height = 20 ; bool movingStateSlider = false ; int mlbDownX_Slider = 0 ; int mlbDownY_Slider = 0 ; int mlbDown_YD_Slider = 0 ; int g_total_height = 0 ; int g_visible_height = 0 ; bool checkbox_checked = false ; bool ok_button_hovered = false ; bool cancel_button_hovered = false ; bool checkbox_hovered = false ; bool header_cancel_hovered = false ; bool scroll_up_hovered = false ; bool scroll_down_hovered = false ; bool scroll_slider_hovered = false ; string ea_name = "Expert Advisor Setup Wizard" ; const int MAX_LINES = 100 ; enum ENUM_SCROLLBAR_MODE { SCROLL_ALWAYS, SCROLL_ON_HOVER, SCROLL_NEVER }; ENUM_SCROLLBAR_MODE ScrollbarMode = SCROLL_ALWAYS; #define SCROLL_LEADER "Setup_Scroll_Leader" #define SCROLL_UP_REC "Setup_Scroll_Up_Rec" #define SCROLL_UP_LABEL "Setup_Scroll_Up_Label" #define SCROLL_DOWN_REC "Setup_Scroll_Down_Rec" #define SCROLL_DOWN_LABEL "Setup_Scroll_Down_Label" #define SCROLL_SLIDER "Setup_Scroll_Slider" #define SETUP_MAIN "Setup_MainContainer" #define SETUP_HEADER_BG "Setup_HeaderBg" #define SETUP_HEADER_IMAGE "Setup_HeaderImage" #define SETUP_HEADER_TITLE "Setup_HeaderTitle" #define SETUP_HEADER_SUBTITLE "Setup_HeaderSubtitle" #define SETUP_HEADER_CANCEL "Setup_HeaderCancel" #define SETUP_BODY_BG "Setup_BodyBg" #define SETUP_FOOTER_BG "Setup_FooterBg" #define SETUP_CHECKBOX_BG "Setup_CheckboxBg" #define SETUP_CHECKBOX_LABEL "Setup_CheckboxLabel" #define SETUP_CHECKBOX_TEXT "Setup_CheckboxText" #define SETUP_OK_BUTTON "Setup_OkButton" #define SETUP_CANCEL_BUTTON "Setup_CancelButton" string setup_text = "

Expert Advisor Initialization Guide



" "Welcome to the Expert Advisor Setup Wizard – Your Gateway to Automated Trading in MetaTrader 5!



" "Unlock the power of algorithmic trading with this comprehensive setup guide. Designed for seamless integration, this wizard ensures your EA is configured optimally for performance, risk management, and reliability across diverse market conditions.



" "Key Features:

" "- Versatile Configuration: Tailor parameters for lot sizing, magic numbers, stop losses, and take profits to suit your trading style and broker requirements.

" "- Risk Controls: Implement drawdown limits, position sizing rules, and equity protection mechanisms to safeguard your capital.

" "- Filter Integration: Apply time-based, spread, and news filters to avoid unfavorable trading environments and enhance entry precision.

" "- Monitoring Tools: Access real-time panels for trade tracking, performance metrics, and alert notifications.

" "- Backtesting Support: Optimize settings with historical data, ensuring robust strategies before live deployment.

" "- Broker Adaptability: Supports netting and hedging modes, with customizable slippage and execution tolerances.



" "Initial Setup Instructions:

" "1. Attach the EA to a new chart of your selected symbol (e.g., EURUSD) on an appropriate timeframe (e.g., M15 for intraday strategies).

" "2. Adjust core inputs: Define risk parameters, enable/disable filters, and set notification preferences to align with your objectives.

" "3. Activate AutoTrading: Ensure MT5's AutoTrading is enabled, and verify EA permissions for secure operation.

" "4. Customize Interfaces: Toggle visibility of info panels, trade managers, and alerts for an intuitive user experience.

" "5. Validate Setup: Run a forward test on demo to confirm functionality and fine-tune based on observed behavior.



" "Important Notes:

" "- Risk Disclaimer: Automated trading carries inherent risks. Always use appropriate leverage and start with conservative settings on a demo account.

" "- Compatibility Check: Confirm broker supports required features like hedging; monitor spreads during volatile periods.

" "- Optimization Tips: Regularly review performance logs and adjust filters to adapt to evolving market dynamics.

" "- Security Measures: Use unique magic numbers and enable two-factor authentication for account protection.

" "- Legal Notice: No guarantees of profitability. Trade responsibly and consult professionals as needed.



" "Contact Methods:

" "NB:

" "********************************************

" " >*** FOR SUPPORT, QUERIES, OR CUSTOMIZATIONS, REACH OUT IMMEDIATELY: ***<

" " __________________________________________



" " 1. Email: mutiiriallan.forex@gmail.com (Primary Support Channel)

" " 2. Telegram Channel: @ForexAlgo-Trader (Updates & Community)

" " 3. Telegram Group: https://t.me/Forex_Algo_Trader (Direct Assistance & Discussions)



" "********************************************



" "Thank you for choosing our Expert Advisor solutions. Configure wisely, trade confidently, and elevate your trading journey! 🚀

" ;

ウィザードの基盤を設定するには、グローバル変数を使用してダッシュボードのレイアウトを管理します。座標としてg_mainXを0、g_mainYを50に設定し、寸法としてg_mainWidthを500、g_headerHeightを50、g_footerHeightを40に設定します。また、パディングとしてg_padding、g_textPaddingを10に設定します。間隔はg_spacingを0、g_lineSpacingを3に設定し、本文の高さ制限としてg_minBodyHeightを200、g_maxBodyHeightを400に、マージンとしてg_bottomMarginを50に設定します。スクロール用にはscroll_visible、scroll_posを0、slider_heightを20に設定します。マウス操作の状態としてmovingStateSliderとmlbDownX_Sliderを使用します。ボタンやチェックボックスのホバー状態用のフラグも追加します。ea_nameは「Expert Advisor Setup Wizard」とし、MAX_LINESは100に設定します。

ENUM_SCROLLBAR_MODE列挙型はスクロールバーの動作を定義し、SCROLL_ALWAYS、SCROLL_ON_HOVER、SCROLL_NEVERの3つを持ち、デフォルトはSCROLL_ALWAYSです。ダッシュボードやスクロールバー要素の一貫した命名のために、SETUP_MAIN、SETUP_HEADER_BG、SCROLL_LEADERなどのオブジェクト名用の定数も定義します。最後にsetup_text文字列を作成します。これは、機能、設定手順、注意事項、連絡方法などのセクションを見出しや番号付き手順でフォーマットした包括的なガイドであり、ウィザードのインターフェースとコンテンツをユーザーが操作できるように整理するためのシステムです。位置や内容は自由に変更可能で、ここでは任意の値を使用しました。次に設定する必要があるのは、ヘッダアイコンとして使用する画像です。画像を使用したくない場合は、このステップはスキップできます。画像ファイルはビットマップ(BMP)形式に変換する必要があります。変換後の画像は、次に示すプロパティを満たす必要があります。

画像を見ると、使用する画像はビットマップファイルであることがわかります。サイズや寸法については心配する必要はありません。必要に応じて後で拡大縮小できます。ファイルはプログラムファイルと同じフォルダに配置してください。次におこなうのは、ファイルをプログラムのリソースとして追加することです。

#resource "1. Forex Algo-Trader SQ.bmp" #define resourceImg "::1. Forex Algo-Trader SQ.bmp"

#resourceディレクティブを使用して、1. Forex Algo-Trader SQ.bmpという名前の画像ファイルを含め、resourceImgという定数を::1. Forex Algo-Trader SQ.bmpとして定義します。これにより、ウィザードのダッシュボードにプロフェッショナルで一貫性のあるブランド体験を提供できます。次に、インターフェースの作成を開始します。そのためにいくつかのヘルパー関数が必要です。必要な矩形ラベル、テキスト、画像、ボタンを作成する関数を定義していきます。

bool createRecLabel( string objName, int xD, int yD, int xS, int yS, color clrBg, int widthBorder, color clrBorder = clrNONE , ENUM_BORDER_TYPE borderType = BORDER_FLAT , ENUM_LINE_STYLE borderStyle = STYLE_SOLID , ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create rec label! Error code = " , GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xS); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , yS); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BGCOLOR , clrBg); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BORDER_TYPE , borderType); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STYLE , borderStyle); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_WIDTH , widthBorder); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clrBorder); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); return true ; } bool createButton( string objName, int xD, int yD, int xS, int yS, string txt = "" , color clrTxt = clrBlack , int fontSize = 12 , color clrBg = clrNONE , color clrBorder = clrNONE , string font = "Arial" , ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER , bool isBack = false ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create the button! Error code = " , GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xS); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , yS); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , txt); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clrTxt); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BGCOLOR , clrBg); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BORDER_COLOR , clrBorder); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , isBack); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); return true ; } bool createLabel( string objName, int xD, int yD, string txt, color clrTxt = clrBlack , int fontSize = 12 , string font = "Arial" , ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER , ENUM_ANCHOR_POINT anchor = ANCHOR_LEFT_UPPER ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create the label! Error code = " , GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , txt); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clrTxt); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_ANCHOR , anchor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); return true ; } bool createBitmapLabel( string objName, int xD, int yD, int xS, int yS, string bitmapPath, color clr, ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_BITMAP_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create bitmap label! Error code = " , GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xS); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , yS); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_BMPFILE , bitmapPath); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); return true ; }

ここでは、インタラクティブダッシュボードのコアグラフィカルコンポーネントを実装します。まず、createRecLabel関数を作成します。この関数は、指定した座標、サイズ、背景色、枠線幅、タイプ(BORDER_FLAT)、スタイル(STYLE_SOLID)、コーナー(CORNER_LEFT_UPPER)で矩形ラベル(OBJ_RECTANGLE_LABEL)を作成し、ObjectCreateとObjectSetIntegerを使用してプロパティを設定します。作成に失敗した場合はPrintでエラーをログに記録し、選択不可の前面表示に設定します。次に、createButton関数を実装します。この関数は、テキスト、色、フォントサイズ、フォント（デフォルトArial）、背景、枠線、コーナーを指定してボタン(OBJ_BUTTON)を作成し、同様の形式でプロパティを設定します。

続いて、createLabel関数を作成します。この関数は、テキスト、色、フォントサイズ、フォント、コーナー、アンカー(ANCHOR_LEFT_UPPER)を指定してテキストラベル(OBJ_LABEL)を生成し、必要に応じてエラーをログに記録します。最後に、createBitmapLabel関数を作成します。この関数は、座標、サイズ、ビットマップパス、色、コーナーを指定して画像用のビットマップラベル(OBJ_BITMAP_LABEL)を作成し、ObjectCreateで生成後、選択不可の前面表示になるようにプロパティを設定し、失敗した場合はログに記録します。これにより、ウィザードのコンテナ、ボタン、テキスト、画像などのビジュアル要素を描画するシステムを構築できます。

次に、ダッシュボードの高さを計算するためのユーティリティ関数を作成します。これは、ダッシュボードを動的に中央配置し、画面解像度に応じてテキストフォントを動的に取得し、異なるデバイスでテキストが小さすぎたり大きすぎたりしないように調整し、長すぎるテキストはオーバーフローを避けるために切り詰める目的です。

int getFontSizeByDPI( int baseFontSize, int baseDPI = 96 ) { int currentDPI = ( int ) TerminalInfoInteger ( TERMINAL_SCREEN_DPI ); int scaledFontSize = ( int )(baseFontSize * ( double )baseDPI / currentDPI); return scaledFontSize; } void CalculateDashboardDimensions() { long chart_width = ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); long chart_height = ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); g_mainX = ( int )((chart_width - g_mainWidth) / 2 ); int available_height = ( int )(chart_height - g_mainY - g_bottomMargin - g_headerHeight - g_footerHeight - 2 * g_spacing); g_displayHeight = MathMin (g_maxBodyHeight, MathMax (g_minBodyHeight, available_height)); g_mainHeight = g_headerHeight + g_displayHeight + g_footerHeight + 2 * g_spacing; } string truncateString( string valueStr, int startPos, int lengthStr = - 1 , int threshHold = 0 , bool isEllipsis = false ) { string result = valueStr; if ( StringLen (valueStr) > threshHold && threshHold > 0 ) { result = StringSubstr (valueStr, startPos, lengthStr); if (isEllipsis) result += "..." ; } return result; }

ここでは、適応サイズとテキストフォーマットを確実にするためのユーティリティ関数を実装します。まず、getFontSizeByDPI関数を作成します。この関数は、TerminalInfoIntegerを使用してTERMINAL_SCREEN_DPIから画面のDPIを取得し、基準DPI(96)に対する比率でベースフォントサイズを調整してスケーリングしたフォントサイズを計算し、デバイス間で一貫したテキスト表示を可能にする値を返します。

次に、CalculateDashboardDimensions関数を作成します。この関数は、ChartGetIntegerを使用してCHART_WIDTH_IN_PIXELSとCHART_HEIGHT_IN_PIXELSからチャートの幅と高さを取得し、g_mainXをチャート幅とg_mainWidthの差の半分に設定してメインコンテナを水平中央に配置します。利用可能な高さは、チャートの高さからg_mainY、g_bottomMargin、g_headerHeight、g_footerHeight、およびg_spacingの2倍を引くことで計算します。g_displayHeightはMathMinとMathMaxを使用してg_minBodyHeightとg_maxBodyHeightの範囲内に設定し、g_mainHeightはヘッダ、本文、フッタの高さと間隔の合計として計算します。

最後にtruncateString関数を実装します。この関数は、文字列の長さがしきい値未満または0の場合は入力文字列をそのまま返し、それ以外の場合はStringSubstrを使用してstartPosからlengthStr文字分の部分文字列を抽出し、必要に応じて省略記号を追加してテキストのオーバーフローを管理します。これらの関数を用いることで、メインダッシュボードの作成を開始できます。そのロジックはモジュール化のために関数内にまとめて実装します。

void ShowDashboard() { checkbox_checked = false ; createRecLabel(SETUP_MAIN, g_mainX, g_mainY, g_mainWidth, g_mainHeight, C'20,20,20' , 1 , C'40,40,40' , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); createRecLabel(SETUP_HEADER_BG, g_mainX, g_mainY, g_mainWidth, g_headerHeight, C'45,45,45' , 1 , C'60,60,60' , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); }

ShowDashboard関数を実装します。まず、チェックボックスの状態をfalseにリセットし、ユーザー操作のためにクリーンな初期状態を確保します。次に、createRecLabelを呼び出して、メインコンテナSETUP_MAINを座標g_mainX、g_mainYに、寸法g_mainWidth、g_mainHeightで描画します。背景色はダークグレー(C'20,20,20')、枠線は1ピクセル(C'40,40,40')、枠線タイプはフラット、スタイルはソリッド、コーナーは左上に設定します。

続いて、createRecLabelを使用してヘッダ背景SETUP_HEADER_BGを作成します。x座標は同じg_mainX、y座標はg_mainYに設定し、幅g_mainWidth、高さg_headerHeightで描画します。背景色はやや明るいグレー(C'45,45,45')、枠線はC60,60,60とし、スタイルを一貫させることでウィザードのダッシュボードの基本的な視覚構造を形成します。この関数はOnInitイベントハンドラで呼び出す必要があります。

int OnInit () { int build = ( int ) TerminalInfoInteger ( TERMINAL_BUILD ); string os = TerminalInfoString (TERMINAL_OS_VERSION); StringReplace (os, " " , "_" ); StringReplace (os, "." , "_" ); StringReplace (os, "," , "_" ); GV_SETUP = "EA_Setup_" + IntegerToString (build) + "_" + os; CalculateDashboardDimensions(); if (! GlobalVariableCheck (GV_SETUP)) { Print ( "Global variable '" + GV_SETUP + "' not found. Creating new one with value FALSE (0.0)." ); GlobalVariableSet (GV_SETUP, 0.0 ); ShowDashboard(); } else { double val = GlobalVariableGet (GV_SETUP); if (val == 1.0 ) { } else { ShowDashboard(); } } ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

OnInit関数内で表示動作を管理する初期化ロジックを実装します。まず、TerminalInfoIntegerを使用してTERMINAL_BUILDからMetaTrader 5ターミナルのビルド番号を取得し、TerminalInfoStringでTERMINAL_OS_VERSIONからOSバージョンを取得します。OS文字列内のスペース、ドット、カンマをStringReplaceでアンダースコアに置換し、クリーンなグローバル変数名GV_SETUPを作成します。フォーマットはEA_Setup_<build>_<OS>です。任意にマジックナンバーやプログラム名とバージョン番号を使用することも可能ですが、この組み合わせは独創的でユニークです。次にCalculateDashboardDimensionsを呼び出し、チャートの寸法に基づいてダッシュボードのレイアウトを設定します。

次に、GlobalVariableCheckでグローバル変数が存在するか確認します。存在しない場合はPrintで作成をログに記録し、GlobalVariableSetで0.0 (false)に設定し、ShowDashboardでダッシュボードを表示します。変数が存在する場合はGlobalVariableGetで値を取得し、値が1.0でない場合にのみダッシュボードを表示します（1.0はユーザーが再表示を希望しなかったことを示します）。最後に、ChartSetIntegerを使用してCHART_EVENT_MOUSE_MOVE、CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL、CHART_MOUSE_SCROLLを有効にし、OnChartEventイベントハンドラでのインタラクティブ機能をサポートします。初期化が成功した場合はINIT_SUCCEEDEDを返します。コンパイルすると、次の結果が得られます。

ヘッダセクションができたので、ここに画像ファイルを追加します。画像を拡大縮小する必要があるため、まず画像のスケーリングをおこなう関数を定義し、その後で画像ファイルのスケーリングに呼び出します。

void ScaleImage( uint &pixels[], int original_width, int original_height, int new_width, int new_height) { uint scaled_pixels[]; ArrayResize (scaled_pixels, new_width * new_height); for ( int y = 0 ; y < new_height; y++) { for ( int x = 0 ; x < new_width; x++) { double original_x = ( double )x * original_width / new_width; double original_y = ( double )y * original_height / new_height; uint pixel = BicubicInterpolate(pixels, original_width, original_height, original_x, original_y); scaled_pixels[y * new_width + x] = pixel; } } ArrayResize (pixels, new_width * new_height); ArrayCopy (pixels, scaled_pixels); } uint BicubicInterpolate( uint &pixels[], int width, int height, double x, double y) { int x0 = ( int )x; int y0 = ( int )y; double fractional_x = x - x0; double fractional_y = y - y0; int x_indices[ 4 ], y_indices[ 4 ]; for ( int i = - 1 ; i <= 2 ; i++) { x_indices[i + 1 ] = MathMin ( MathMax (x0 + i, 0 ), width - 1 ); y_indices[i + 1 ] = MathMin ( MathMax (y0 + i, 0 ), height - 1 ); } uint neighborhood_pixels[ 16 ]; for ( int j = 0 ; j < 4 ; j++) { for ( int i = 0 ; i < 4 ; i++) { neighborhood_pixels[j * 4 + i] = pixels[y_indices[j] * width + x_indices[i]]; } } uchar alpha_components[ 16 ], red_components[ 16 ], green_components[ 16 ], blue_components[ 16 ]; for ( int i = 0 ; i < 16 ; i++) { GetArgb(neighborhood_pixels[i], alpha_components[i], red_components[i], green_components[i], blue_components[i]); } uchar alpha_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(alpha_components, fractional_x, fractional_y); uchar red_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(red_components, fractional_x, fractional_y); uchar green_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(green_components, fractional_x, fractional_y); uchar blue_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(blue_components, fractional_x, fractional_y); return (alpha_out << 24 ) | (red_out << 16 ) | (green_out << 8 ) | blue_out; } double BicubicInterpolateComponent( uchar &components[], double fractional_x, double fractional_y) { double weights_x[ 4 ]; double t = fractional_x; weights_x[ 0 ] = (- 0.5 * t * t * t + t * t - 0.5 * t); weights_x[ 1 ] = ( 1.5 * t * t * t - 2.5 * t * t + 1 ); weights_x[ 2 ] = (- 1.5 * t * t * t + 2 * t * t + 0.5 * t); weights_x[ 3 ] = ( 0.5 * t * t * t - 0.5 * t * t); double y_values[ 4 ]; for ( int j = 0 ; j < 4 ; j++) { y_values[j] = weights_x[ 0 ] * components[j * 4 + 0 ] + weights_x[ 1 ] * components[j * 4 + 1 ] + weights_x[ 2 ] * components[j * 4 + 2 ] + weights_x[ 3 ] * components[j * 4 + 3 ]; } double weights_y[ 4 ]; t = fractional_y; weights_y[ 0 ] = (- 0.5 * t * t * t + t * t - 0.5 * t); weights_y[ 1 ] = ( 1.5 * t * t * t - 2.5 * t * t + 1 ); weights_y[ 2 ] = (- 1.5 * t * t * t + 2 * t * t + 0.5 * t); weights_y[ 3 ] = ( 0.5 * t * t * t - 0.5 * t * t); double result = weights_y[ 0 ] * y_values[ 0 ] + weights_y[ 1 ] * y_values[ 1 ] + weights_y[ 2 ] * y_values[ 2 ] + weights_y[ 3 ] * y_values[ 3 ]; return MathMax ( 0 , MathMin ( 255 , result)); } void GetArgb( uint pixel, uchar &alpha, uchar &red, uchar &green, uchar &blue) { alpha = ( uchar )((pixel >> 24 ) & 0xFF ); red = ( uchar )((pixel >> 16 ) & 0xFF ); green = ( uchar )((pixel >> 8 ) & 0xFF ); blue = ( uchar )(pixel & 0xFF ); }

ここでは、画像処理関数を実装して視覚品質を向上させます。まず、ScaleImage関数を作成します。この関数は、ArrayResizeを使用して新しいピクセル配列をターゲット寸法(new_width×new_height)で作成し、各ピクセルを反復処理して座標を元の画像に比例スケーリングでマッピングし、BicubicInterpolateを呼び出して補間ピクセル値を計算し、スケールされた配列に格納してからArrayCopyで元の配列にコピーします。

次に、BicubicInterpolate関数を作成します。この関数は、非整数座標（x、y）でのピクセルの色を計算します。4×4のピクセル近傍を選択し、MathMinとMathMaxでインデックスを画像境界内にクランプし、GetArgbでARGB成分を抽出し、BicubicInterpolateComponentで各成分を補間し、ビット演算で最終的なピクセル値に結合します。さらに、BicubicInterpolateComponent関数を実装します。この関数は単一の色成分に対して三次補間を適用し、xとyの小数座標に対する三次の重みを計算し、4×4グリッドから中間y値を算出してyの重みで結合し、結果を0から255の範囲にクランプします。最後にGetArgb関数では、ビットシフトとマスクを使用してピクセルからアルファ、赤、緑、青の各成分を抽出します。これにより、ダッシュボードや指定領域に合わせて画像を滑らかにスケーリングする手法が実現できます。これで、リソース画像をスケーリングして表示するためにこの関数を呼び出せます。

uint img_pixels[]; uint orig_width = 0 , orig_height = 0 ; bool image_loaded = ResourceReadImage (resourceImg, img_pixels, orig_width, orig_height); if (image_loaded && orig_width > 0 && orig_height > 0 ) { ScaleImage(img_pixels, ( int )orig_width, ( int )orig_height, 40 , 40 ); g_scaled_image_resource = "::SetupHeaderImageScaled" ; if ( ResourceCreate (g_scaled_image_resource, img_pixels, 40 , 40 , 0 , 0 , 40 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { createBitmapLabel(SETUP_HEADER_IMAGE, g_mainX + 5 , g_mainY + (g_headerHeight - 40 )/ 2 , 40 , 40 , g_scaled_image_resource, clrWhite , CORNER_LEFT_UPPER ); } else { Print ( "Failed to create scaled image resource" ); createBitmapLabel(SETUP_HEADER_IMAGE, g_mainX + 5 , g_mainY + (g_headerHeight - 40 )/ 2 , 40 , 40 , resourceImg, clrWhite , CORNER_LEFT_UPPER ); } } else { Print ( "Failed to load original image resource" ); createBitmapLabel(SETUP_HEADER_IMAGE, g_mainX + 5 , g_mainY + (g_headerHeight - 40 )/ 2 , 40 , 40 , resourceImg, clrWhite , CORNER_LEFT_UPPER ); }

画像の読み込みとスケーリングロジックを実装するために、まずピクセル配列img_pixelsを宣言し、寸法orig_widthとorig_heightを0に初期化します。その後、ResourceReadImageを使用してresourceImgからリソース画像を読み込み、成功したか（image_loadedおよび寸法が0より大きいか）を確認します。成功した場合はScaleImageを呼び出して40×40ピクセルにリサイズします（任意に変更可能）、g_scaled_image_resourceを::SetupHeaderImageScaledに設定し、ARGB形式でResourceCreateを使用して新しいリソースを作成します。その後、createBitmapLabelを使用してヘッダの位置に白色でスケーリング画像を表示します。リソース作成に失敗した場合はインスタンスをログに記録し、元の画像にフォールバックします。読み込み自体が失敗した場合もログを記録し、createBitmapLabel関数で元のresourceImgを直接使用します。コンパイルすると、次の結果が得られます。

画像ファイルの準備ができたので、次のように他のコア要素の実装に進みます。

string truncated_name = truncateString(ea_name, 0 , - 1 , 20 , true ); int titleFontSize = getFontSizeByDPI( 14 ); createLabel(SETUP_HEADER_TITLE, g_mainX + 5 + 40 + 5 , g_mainY + 5 , truncated_name, clrWhite , titleFontSize, "Arial Bold" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); int subtitleFontSize = getFontSizeByDPI( 10 ); createLabel(SETUP_HEADER_SUBTITLE, g_mainX + 5 + 40 + 5 , g_mainY + 25 , "Streamlined configuration for optimal performance" , C'200,200,200' , subtitleFontSize, "Arial" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); int headerCancelFontSize = getFontSizeByDPI( 16 ); createLabel(SETUP_HEADER_CANCEL, g_mainX + g_mainWidth - 25 , g_mainY + 10 , ShortToString ( 0x274C ), C'150,150,150' , headerCancelFontSize, "Arial Rounded MT Bold" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); int bodyY = g_mainY + g_headerHeight + g_spacing; createRecLabel(SETUP_BODY_BG, g_mainX, bodyY, g_mainWidth, g_displayHeight, C'25,25,25' , 1 , C'40,40,40' , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); int footerY = bodyY + g_displayHeight + g_spacing; createRecLabel(SETUP_FOOTER_BG, g_mainX, footerY, g_mainWidth, g_footerHeight, C'35,35,35' , 1 , C'50,50,50' , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); createRecLabel(SETUP_CHECKBOX_BG, g_mainX + 10 , footerY + (g_footerHeight - 20 )/ 2 , 20 , 20 , C'60,60,60' , 1 , C'80,80,80' , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); int checkboxLabelFontSize = getFontSizeByDPI( 17 ); createLabel(SETUP_CHECKBOX_LABEL, g_mainX + 10 + 2 , footerY + (g_footerHeight - 20 )/ 2 , " " , clrWhite , checkboxLabelFontSize, "Wingdings" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); int checkboxTextFontSize = getFontSizeByDPI( 10 ); createLabel(SETUP_CHECKBOX_TEXT, g_mainX + 40 , footerY + (g_footerHeight - 20 )/ 2 + 2 , "Do not show this guide again" , clrWhite , checkboxTextFontSize, "Calibri Bold" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); int buttonFontSize = getFontSizeByDPI( 12 ); color buttonBg = C'60,60,60' ; color buttonBorder = C'80,80,80' ; createButton(SETUP_OK_BUTTON, g_mainX + g_mainWidth - 170 - 10 , footerY + 5 , 80 , 30 , "OK" , clrWhite , buttonFontSize, buttonBg, buttonBorder, "Arial Rounded MT Bold" , CORNER_LEFT_UPPER , false ); createButton(SETUP_CANCEL_BUTTON, g_mainX + g_mainWidth - 80 - 10 , footerY + 5 , 80 , 30 , "Cancel" , clrWhite , buttonFontSize, buttonBg, buttonBorder, "Arial Rounded MT Bold" , CORNER_LEFT_UPPER , false ); int textFontSize = getFontSizeByDPI( 10 ); for ( int i = 0 ; i < MAX_LINES; i++) { string lineName = "Setup_ResponseLine_" + IntegerToString (i); createLabel(lineName, 0 , - 100 , " " , clrWhite , textFontSize, "Arial" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); }

ここでは、ウィザードのユーザーインターフェースを完成させるために残りのダッシュボードコンポーネントを実装します。まず、プログラム名をtruncateStringで20文字に切り詰めて可読性を確保し、計算された座標にタイトルラベルSETUP_HEADER_TITLEをcreateLabelで作成します。フォントサイズはgetFontSizeByDPIでDPIに応じて調整し（ベース14）、フォントはArial Boldを使用します。次に、固定テキストのサブタイトルラベルSETUP_HEADER_SUBTITLEをDPI調整済みの小さめフォントサイズ（ベース10）で追加し、ヘッダキャンセルボタンSETUP_HEADER_CANCELをUnicodeの十字(0x274C)でArial Rounded MT Boldを使用して作成します。以下にその詳細を示します。

次に、本文のy座標bodyYを計算し、createRecLabelで背景SETUP_BODY_BGを作成します。背景色はダークグレー（C25,25,25）、枠線を設定し、幅はg_mainWidth、高さはg_displayHeightとします。続いて、フッタのy座標footerYを計算し、薄めのグレーで背景SETUP_FOOTER_BGを作成します。その後、チェックボックス背景SETUP_CHECKBOX_BGを20×20の正方形として作成し、チェックボックスラベルSETUP_CHECKBOX_LABELに空のWingdings文字を設定、テキストSETUP_CHECKBOX_TEXTに「Do not show this guide again」をCalibri Boldで表示します。さらに、OKボタンSETUP_OK_BUTTONとCancelボタンSETUP_CANCEL_BUTTONをcreateButtonで作成し、フォントサイズはDPI調整済み（ベース12）とし、グレー系の色で統一します。最後に、MAX_LINESまでのテキストラベルSetup_ResponseLine_をcreateLabelでループ作成し、初期状態では画面外に非表示とし、動的なテキスト表示に対応します。これにより、ウィザードのインタラクティブで視覚的に統一されたダッシュボードを描画するシステムが完成します。プログラム実行時には次のような結果が得られます。

基本要素を備えたダッシュボードができたので、ウィザード用に指定されたラベルを表示するようにディスプレイを更新する必要があります。MQL5ではリッチな複数行テキストラベルを直接作成する方法がないため、テキストを折り返すアプローチを使用する必要があります。

color GetLineColor( string lineText) { if ( StringLen (lineText) == 0 || lineText == " " ) return C'25,25,25' ; if ( StringFind (lineText, "mutiiriallan.forex@gmail.com" ) >= 0 ) return C'255,100,100' ; if ( StringFind (lineText, "https://t.me/Forex_Algo_Trader" ) >= 0 ) return C'150,100,200' ; if ( StringFind (lineText, "@ForexAlgo-Trader" ) >= 0 ) return C'100,150,255' ; if ( StringFind (lineText, "http" ) >= 0 || StringFind (lineText, "t.me" ) >= 0 ) return C'100,150,255' ; string start3 = StringSubstr (lineText, 0 , 3 ); if ((start3 == "1. " || start3 == "2. " || start3 == "3. " || start3 == "4. " || start3 == "5. " ) && StringFind (lineText, "Initial Setup Instructions" ) < 0 ) { return C'255,200,100' ; } return clrWhite ; } void WrapText( const string inputText, const string font, const int fontSize, const int maxWidth, string &wrappedLines[], color &wrappedColors[], int offset = 0 ) { const int maxChars = 60 ; ArrayResize (wrappedLines, 0 ); ArrayResize (wrappedColors, 0 ); TextSetFont (font, fontSize); string paragraphs[]; int numParagraphs = StringSplit (inputText, '

' , paragraphs); for ( int p = 0 ; p < numParagraphs; p++) { string para = paragraphs[p]; color paraColor = GetLineColor(para); if ( StringLen (para) == 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = " " ; ArrayResize (wrappedColors, size + 1 ); wrappedColors[size] = C'25,25,25' ; continue ; } string words[]; int numWords = StringSplit (para, ' ' , words); string currentLine = "" ; for ( int w = 0 ; w < numWords; w++) { string testLine = currentLine + ( StringLen (currentLine) > 0 ? " " : "" ) + words[w]; uint wid, hei; TextGetSize (testLine, wid, hei); int textWidth = ( int )wid; if (textWidth + offset <= maxWidth && StringLen (testLine) <= maxChars) { currentLine = testLine; } else { if ( StringLen (currentLine) > 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = currentLine; ArrayResize (wrappedColors, size + 1 ); wrappedColors[size] = paraColor; } currentLine = words[w]; TextGetSize (currentLine, wid, hei); textWidth = ( int )wid; if (textWidth + offset > maxWidth || StringLen (currentLine) > maxChars) { string wrappedWord = "" ; for ( int c = 0 ; c < StringLen (words[w]); c++) { string testWord = wrappedWord + StringSubstr (words[w], c, 1 ); TextGetSize (testWord, wid, hei); int wordWidth = ( int )wid; if (wordWidth + offset > maxWidth || StringLen (testWord) > maxChars) { if ( StringLen (wrappedWord) > 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = wrappedWord; ArrayResize (wrappedColors, size + 1 ); wrappedColors[size] = paraColor; } wrappedWord = StringSubstr (words[w], c, 1 ); } else { wrappedWord = testWord; } } currentLine = wrappedWord; if ( StringLen (currentLine) > 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = currentLine; ArrayResize (wrappedColors, size + 1 ); wrappedColors[size] = paraColor; } currentLine = "" ; } } } if ( StringLen (currentLine) > 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = currentLine; ArrayResize (wrappedColors, size + 1 ); wrappedColors[size] = paraColor; } } }

ここでは、ガイドの可読性を高めるためにテキストフォーマットと色付けのロジックを実装します。GetLineColor関数では、内容に応じて色を割り当てます。空行は不可視のダークグレー(C25,25,25)、メールアドレスはライトレッド(C255,100,100)、グループリンクはライトパープル(C150,100,200)、著者リンクやその他のURLはライトブルー(C100,150,255)、見出しを除く1.から5.で始まる指示行はライトイエロー(C255,200,100)、それ以外は白に設定します。これはあくまでリッチテキストエンコーディングの例としての一例であり、任意に定義可能です。

WrapText関数では、まず入力テキストを改行でStringSplitして段落に分割し、TextSetFontでフォントを設定します。各段落に対してGetLineColorで色を取得し、空段落は不可視色でスペースとして追加します。段落をStringSplitで単語に分割し、各単語を行に追加する際にはTextGetSizeで幅を測定し、maxWidthおよび文字数上限60（最大63）内に収まる場合は追加し、制限を超える場合は新しい行を開始します。非常に長い単語については文字ごとに分割し、TextGetSizeで幅を確認しながら行の制限を超える場合は新しい行に追加します。こうして作成された各行はwrappedLinesに格納し、対応する色はArrayResizeを用いてwrappedColorsに保持します。この関数を使用すると、表示を更新できます。ロジックが関数であることを確認します。

int TextGetHeight( string text, string font, int fontSize) { uint wid, hei; TextSetFont (font, fontSize); TextGetSize (text, wid, hei); return ( int )hei; } bool IsHeading( string lineText) { if ( StringLen (lineText) == 0 ) return false ; if ( StringGetCharacter (lineText, StringLen (lineText) - 1 ) == ':' ) return true ; if ( StringFind (lineText, "Expert Advisor Initialization Guide" ) >= 0 ) return true ; if ( StringFind (lineText, "Key Features" ) >= 0 ) return true ; if ( StringFind (lineText, "Initial Setup Instructions" ) >= 0 ) return true ; if ( StringFind (lineText, "Important Notes" ) >= 0 ) return true ; if ( StringFind (lineText, "Contact Methods" ) >= 0 ) return true ; if ( StringFind (lineText, "NB:" ) >= 0 ) return true ; return false ; } void UpdateBodyDisplay() { int textX = g_mainX + g_padding + g_textPadding; int textY = g_mainY + g_headerHeight + g_spacing; int fullMaxWidth = g_mainWidth - 2 * g_padding - 2 * g_textPadding; string font = "Arial" ; int fontSize = getFontSizeByDPI( 10 ); int lineHeight = TextGetHeight( "A" , font, fontSize); int adjustedLineHeight = lineHeight + g_lineSpacing; g_adjustedLineHeight = adjustedLineHeight; int visibleHeight = g_displayHeight; g_visible_height = visibleHeight; static string wrappedLines[]; static color wrappedColors[]; static bool wrapped = false ; if (!wrapped) { WrapText(setup_text, font, fontSize, fullMaxWidth, wrappedLines, wrappedColors); wrapped = true ; } int numLines = ArraySize (wrappedLines); g_total_height = numLines * adjustedLineHeight; bool need_scroll = g_total_height > visibleHeight; bool should_show_scrollbar = false ; int reserved_width = 0 ; if (need_scroll && ScrollbarMode != SCROLL_NEVER) { should_show_scrollbar = true ; reserved_width = 16 ; } if (reserved_width > 0 && fullMaxWidth - reserved_width != fullMaxWidth) { WrapText(setup_text, font, fontSize, fullMaxWidth - reserved_width, wrappedLines, wrappedColors); numLines = ArraySize (wrappedLines); g_total_height = numLines * adjustedLineHeight; } int startLine = scroll_pos / adjustedLineHeight; int currentY = textY; int labelIndex = 0 ; for ( int line = startLine; line < numLines; line++) { string lineText = wrappedLines[line]; if ( StringLen (lineText) == 0 ) lineText = " " ; color lineColor = wrappedColors[line]; if (IsHeading(lineText)) lineColor = clrBlue ; if (currentY + adjustedLineHeight > textY + visibleHeight) break ; string lineName = "Setup_ResponseLine_" + IntegerToString (labelIndex); if ( ObjectFind ( 0 , lineName) >= 0 ) { ObjectSetString ( 0 , lineName, OBJPROP_TEXT , lineText); ObjectSetInteger ( 0 , lineName, OBJPROP_XDISTANCE , textX); ObjectSetInteger ( 0 , lineName, OBJPROP_YDISTANCE , currentY); ObjectSetInteger ( 0 , lineName, OBJPROP_COLOR , lineColor); string lineFont = IsHeading(lineText) ? "Arial Bold" : "Arial" ; ObjectSetString ( 0 , lineName, OBJPROP_FONT , lineFont); ObjectSetInteger ( 0 , lineName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetInteger ( 0 , lineName, OBJPROP_HIDDEN , false ); } currentY += adjustedLineHeight; labelIndex++; } for ( int i = labelIndex; i < MAX_LINES; i++) { string lineName = "Setup_ResponseLine_" + IntegerToString (i); if ( ObjectFind ( 0 , lineName) >= 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 , lineName, OBJPROP_HIDDEN , true ); } } ChartRedraw (); }

ガイドを動的に表示するためのテキスト描画とスクロールロジックを実装します。TextGetHeight関数では、TextSetFontでフォントとサイズを設定し、TextGetSizeを使用してサンプル文字の高さを計算し、一貫した行間隔を得るために返します。IsHeading関数では、空行、末尾のコロン、または特定のガイドセクションタイトル（例：Key Features）をチェックして見出しを判別し、該当する場合はtrueを返します。UpdateBodyDisplay関数では、パディングとコンテナの寸法を使用してテキスト領域の位置(textX、textY)と幅(fullMaxWidth)を計算し、フォントをArialに設定、getFontSizeByDPIでDPIに応じたサイズを取得します。行の高さはTextGetHeightにg_lineSpacingを加えて計算し、g_adjustedLineHeightに格納します。

ガイドテキストはWrapTextで折り返しをおこない、総テキスト高さ(g_total_height)を計算します。スクロールバーの表示はScrollbarModeとテキストのオーバーフローに基づいて判断し、必要に応じてスクロールバー用に16ピクセルを確保し、テキストを再折り返しします。scroll_posから開始行を計算し、ObjectSetStringとObjectSetIntegerを使用して表示するテキストラベルの位置、色（見出しはIsHeadingで青に設定）、フォントを更新します。使用されないラベルは非表示にし、チャートを再描画します。この関数をダッシュボード表示用の関数から呼び出すと、次のような結果が得られます。

テキストが表示領域にぴったり収まるように表示の準備が整っていることがわかります。必要なのは、必要に応じてスクロールバーを表示するためのロジックを取得することです。

void CreateScrollbar() { int bodyY = g_mainY + g_headerHeight + g_spacing; int textAreaY = bodyY; int textAreaHeight = g_displayHeight; int scrollbar_x = g_mainX + g_mainWidth - 16 - 1 ; int scrollbar_width = 16 ; int button_size = 16 ; int scrollbar_y = textAreaY + 2 ; int scrollbar_height = textAreaHeight - 2 - 2 ; createRecLabel(SCROLL_LEADER, scrollbar_x, scrollbar_y, scrollbar_width, scrollbar_height, C'45,45,45' , 1 , C'60,60,60' , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); createRecLabel(SCROLL_UP_REC, scrollbar_x, scrollbar_y, scrollbar_width, button_size, C'60,60,60' , 1 , C'60,60,60' , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); int scrollUpLabelFontSize = getFontSizeByDPI( 10 ); createLabel(SCROLL_UP_LABEL, scrollbar_x + 2 , scrollbar_y - 2 , CharToString ( 0x35 ), C'150,150,150' , scrollUpLabelFontSize, "Webdings" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); int down_rec_y = scrollbar_y + scrollbar_height - button_size; createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, scrollbar_x, down_rec_y, scrollbar_width, button_size, C'60,60,60' , 1 , C'60,60,60' , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, scrollbar_x + 2 , down_rec_y - 2 , CharToString ( 0x36 ), C'150,150,150' , scrollUpLabelFontSize, "Webdings" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); slider_height = CalculateSliderHeight(); createRecLabel(SCROLL_SLIDER, scrollbar_x, scrollbar_y + button_size, scrollbar_width, slider_height, C'80,80,80' , 1 , C'100,100,100' , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); } void DeleteScrollbar() { string scroll_objects[] = {SCROLL_LEADER, SCROLL_UP_REC, SCROLL_UP_LABEL, SCROLL_DOWN_REC, SCROLL_DOWN_LABEL, SCROLL_SLIDER}; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (scroll_objects); i++) { ObjectDelete ( 0 , scroll_objects[i]); } ChartRedraw (); } int CalculateSliderHeight() { int textAreaHeight = g_displayHeight; int scroll_area_height = textAreaHeight - 32 ; int slider_min_height = 20 ; if (g_total_height <= g_visible_height) return scroll_area_height; double visible_ratio = ( double )g_visible_height / g_total_height; int height = ( int ) MathFloor (scroll_area_height * visible_ratio); return MathMax (slider_min_height, height); } void UpdateSliderPosition() { int bodyY = g_mainY + g_headerHeight + g_spacing; int textAreaY = bodyY; int textAreaHeight = g_displayHeight; int scroll_area_height = textAreaHeight - 32 ; int slider_min_y = textAreaY + 16 ; if (g_max_scroll <= 0 ) return ; double scroll_ratio = ( double )scroll_pos / g_max_scroll; int slider_max_y = slider_min_y + scroll_area_height - slider_height; int new_y = slider_min_y + ( int ) MathRound (scroll_ratio * (slider_max_y - slider_min_y)); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE , new_y); } void UpdateButtonColors() { int max_scroll = g_max_scroll; color up_color = (scroll_pos == 0 ) ? C'80,80,80' : (scroll_up_hovered ? C'100,100,100' : C'150,150,150' ); color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? C'80,80,80' : (scroll_down_hovered ? C'100,100,100' : C'150,150,150' ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR , up_color); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR , down_color); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_UP_REC, OBJPROP_BGCOLOR , scroll_up_hovered ? C'70,70,70' : C'60,60,60' ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_REC, OBJPROP_BGCOLOR , scroll_down_hovered ? C'70,70,70' : C'60,60,60' ); } void ScrollUp() { if (g_adjustedLineHeight > 0 && scroll_pos > 0 ) { scroll_pos = MathMax ( 0 , scroll_pos - g_adjustedLineHeight); UpdateBodyDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } } } void ScrollDown() { int max_scroll = g_max_scroll; if (g_adjustedLineHeight > 0 && scroll_pos < max_scroll) { scroll_pos = MathMin (max_scroll, scroll_pos + g_adjustedLineHeight); UpdateBodyDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } } }

セットアップガイドのスムーズなナビゲーションを可能にするスクロールバー機能を実装します。まず、CreateScrollbar関数を作成します。この関数内で、本文のy座標(bodyY)を基にスクロールバーの位置と寸法を計算し、scrollbar_xをメインコンテナの右端に設定、幅16ピクセルでスクロールバーを作成します。スクロールバーのトラックにはcreateRecLabelでリーダー矩形SCROLL_LEADERを作成し、上下ボタンSCROLL_UP_REC、SCROLL_DOWN_RECとそのラベルSCROLL_UP_LABEL、SCROLL_DOWN_LABELにはWebdings矢印(0x35、0x36)を使用します。次にCalculateSliderHeightを呼び出して表示テキスト比率に基づきスライダーの高さを決定し、createRecLabelでスライダーSCROLL_SLIDERを作成します。DeleteScrollbar関数では、SCROLL_LEADERなどすべてのスクロールバーオブジェクトをObjectDeleteで削除し、チャートを再描画します。

CalculateSliderHeightでは、スライダーの高さを表示領域の高さと総テキスト高さの比率として計算し、最低20ピクセルを確保します。UpdateSliderPosition関数では、scroll_posとg_max_scrollから算出したスクロール比率を用いてスライダーのy座標を調整し、ObjectSetIntegerで設定します。UpdateButtonColors関数では、スクロール位置とホバー状態に基づき上下ボタンの色を更新し、動的な視覚フィードバックを提供します。ScrollUpおよびScrollDown関数では、scroll_posをg_adjustedLineHeight単位で増減させ、範囲内にクランプし、スクロールバーが表示されている場合はUpdateBodyDisplay、UpdateSliderPosition、UpdateButtonColorsを呼び出してシームレスなスクロールを実現します。これらの関数は表示更新関数内から呼び出してスクロールバーを追加します。以上が、この機能を実現する手法です。

int num_visible_lines = g_visible_height / g_adjustedLineHeight; g_max_scroll = MathMax ( 0 , (numLines - num_visible_lines) * g_adjustedLineHeight); bool prev_scroll_visible = scroll_visible; scroll_visible = should_show_scrollbar; if (scroll_visible != prev_scroll_visible) { if (scroll_visible) { CreateScrollbar(); } else { DeleteScrollbar(); } } scroll_pos = MathMax ( 0 , MathMin (scroll_pos, g_max_scroll)); if (scroll_visible) { slider_height = CalculateSliderHeight(); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE , slider_height); UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); }

UpdateBodyDisplay関数内では、g_visible_heightをg_adjustedLineHeightで割って表示可能行数を計算し、最大スクロール距離(g_max_scroll)を表示可能行を超えたテキストの高さとしてMathMaxで負の値にならないように求めます。前回のスクロールバー表示状態をprev_scroll_visibleに保存し、スクロールバーが必要かどうかに応じてscroll_visibleを更新します。状態が変化した場合は、スクロールバーを描画するためにCreateScrollbarを呼び出すか、削除するためにDeleteScrollbarを呼び出します。scroll_posはMathMaxとMathMinで0からg_max_scrollの範囲にクランプしてオーバーフローを防ぎます。スクロールバーが表示されている場合は、CalculateSliderHeightでslider_heightを更新し、ObjectSetIntegerでSCROLL_SLIDERの高さを設定し、UpdateSliderPositionおよびUpdateButtonColorsを呼び出してスクロールバーの表示と位置を更新します。コンパイルすると、次の結果が得られます。

画像から、ダッシュボードの要素がすべて作成されていることが確認できます。次に、ログアウトやプログラムの非初期化時にダッシュボードを破棄する処理を確実におこなう必要があります。

void DeleteDashboard() { string objects[] = { SETUP_MAIN, SETUP_HEADER_BG, SETUP_HEADER_IMAGE, SETUP_HEADER_TITLE, SETUP_HEADER_SUBTITLE, SETUP_HEADER_CANCEL, SETUP_BODY_BG, SETUP_FOOTER_BG, SETUP_CHECKBOX_BG, SETUP_CHECKBOX_LABEL, SETUP_CHECKBOX_TEXT, SETUP_OK_BUTTON, SETUP_CANCEL_BUTTON, SCROLL_LEADER, SCROLL_UP_REC, SCROLL_UP_LABEL, SCROLL_DOWN_REC, SCROLL_DOWN_LABEL, SCROLL_SLIDER }; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (objects); i++) { ObjectDelete ( 0 , objects[i]); } int total = ObjectsTotal ( 0 ); for ( int j = total - 1 ; j >= 0 ; j--) { string name = ObjectName ( 0 , j); if ( StringFind (name, "Setup_ResponseLine_" ) == 0 ) { ObjectDelete ( 0 , name); } } ChartRedraw (); } void OnDeinit ( const int reason) { DeleteDashboard(); if ( StringLen (g_scaled_image_resource) > 0 ) { ResourceFree (g_scaled_image_resource); } }

ここでは、ウィザードのリソースを適切に管理するためのクリーンアップ機能を実装します。DeleteDashboard関数では、メインコンテナ、ヘッダ、本文、フッタ、ボタン、チェックボックス、スクロールバーの各コンポーネントを含むダッシュボードオブジェクト名の配列を定義し、ObjectDeleteで順に削除してチャートから取り除きます。次にObjectsTotalとObjectNameでチャート上の残りのオブジェクトをループ処理し、Setup_ResponseLine_で始まるテキスト行オブジェクトをObjectDeleteで削除し、ChartRedrawでチャートを再描画して表示をきれいにします。OnDeinit関数では、DeleteDashboardを呼び出してすべてのダッシュボード要素を削除し、スケーリング済み画像リソースが存在する場合(StringLen(g_scaled_image_resource) > 0)はResourceFreeでメモリを解放します。これでダッシュボードに命を吹き込む準備が整いました。ボタンをクリックしたときにそれぞれの処理が実行され、ホバー時にはカーソルの状態が反映されるようにしたいです。そのためには、簡潔に処理できる専用の関数を作成する必要があります。

void UpdateHoverEffects( int mouseX, int mouseY) { int ok_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_OK_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE ); int ok_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_OK_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE ); int ok_width = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_OK_BUTTON, OBJPROP_XSIZE ); int ok_height = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_OK_BUTTON, OBJPROP_YSIZE ); bool is_ok_hovered = (mouseX >= ok_x && mouseX <= ok_x + ok_width && mouseY >= ok_y && mouseY <= ok_y + ok_height); if (is_ok_hovered != ok_button_hovered) { ok_button_hovered = is_ok_hovered; color hoverBg = is_ok_hovered ? C'40,80,40' : C'60,60,60' ; color hoverBorder = is_ok_hovered ? C'60,100,60' : C'80,80,80' ; ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_OK_BUTTON, OBJPROP_BGCOLOR , hoverBg); ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_OK_BUTTON, OBJPROP_BORDER_COLOR , hoverBorder); ChartRedraw (); } int cancel_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_CANCEL_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE ); int cancel_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_CANCEL_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE ); int cancel_width = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_CANCEL_BUTTON, OBJPROP_XSIZE ); int cancel_height = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_CANCEL_BUTTON, OBJPROP_YSIZE ); bool is_cancel_hovered = (mouseX >= cancel_x && mouseX <= cancel_x + cancel_width && mouseY >= cancel_y && mouseY <= cancel_y + cancel_height); if (is_cancel_hovered != cancel_button_hovered) { cancel_button_hovered = is_cancel_hovered; color hoverBg = is_cancel_hovered ? C'80,40,40' : C'60,60,60' ; color hoverBorder = is_cancel_hovered ? C'100,60,60' : C'80,80,80' ; ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_CANCEL_BUTTON, OBJPROP_BGCOLOR , hoverBg); ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_CANCEL_BUTTON, OBJPROP_BORDER_COLOR , hoverBorder); ChartRedraw (); } int checkbox_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_CHECKBOX_BG, OBJPROP_XDISTANCE ); int checkbox_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_CHECKBOX_BG, OBJPROP_YDISTANCE ); int checkbox_width = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_CHECKBOX_BG, OBJPROP_XSIZE ); int checkbox_height = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_CHECKBOX_BG, OBJPROP_YSIZE ); bool is_checkbox_hovered = (mouseX >= checkbox_x && mouseX <= checkbox_x + checkbox_width && mouseY >= checkbox_y && mouseY <= checkbox_y + checkbox_height); if (is_checkbox_hovered != checkbox_hovered) { checkbox_hovered = is_checkbox_hovered; if (checkbox_checked) { ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_CHECKBOX_BG, OBJPROP_BGCOLOR , is_checkbox_hovered ? C'0,150,0' : C'0,128,0' ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_CHECKBOX_BG, OBJPROP_BGCOLOR , is_checkbox_hovered ? C'70,70,70' : C'60,60,60' ); } ChartRedraw (); } int header_cancel_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_HEADER_CANCEL, OBJPROP_XDISTANCE ); int header_cancel_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_HEADER_CANCEL, OBJPROP_YDISTANCE ); int header_cancel_width = 20 ; int header_cancel_height = 20 ; bool is_header_cancel_hovered = (mouseX >= header_cancel_x && mouseX <= header_cancel_x + header_cancel_width && mouseY >= header_cancel_y && mouseY <= header_cancel_y + header_cancel_height); if (is_header_cancel_hovered != header_cancel_hovered) { header_cancel_hovered = is_header_cancel_hovered; ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_HEADER_CANCEL, OBJPROP_COLOR , is_header_cancel_hovered ? C'255,100,100' : C'150,150,150' ); ChartRedraw (); } if (scroll_visible) { int scroll_up_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_UP_REC, OBJPROP_XDISTANCE ); int scroll_up_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_UP_REC, OBJPROP_YDISTANCE ); int scroll_up_width = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_UP_REC, OBJPROP_XSIZE ); int scroll_up_height = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_UP_REC, OBJPROP_YSIZE ); bool is_scroll_up_hovered = (mouseX >= scroll_up_x && mouseX <= scroll_up_x + scroll_up_width && mouseY >= scroll_up_y && mouseY <= scroll_up_y + scroll_up_height); if (is_scroll_up_hovered != scroll_up_hovered) { scroll_up_hovered = is_scroll_up_hovered; ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_UP_REC, OBJPROP_BGCOLOR , is_scroll_up_hovered ? C'70,70,70' : C'60,60,60' ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR , (scroll_pos == 0 ) ? C'80,80,80' : (is_scroll_up_hovered ? C'100,100,100' : C'150,150,150' )); ChartRedraw (); } int scroll_down_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_REC, OBJPROP_XDISTANCE ); int scroll_down_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_REC, OBJPROP_YDISTANCE ); int scroll_down_width = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_REC, OBJPROP_XSIZE ); int scroll_down_height = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_REC, OBJPROP_YSIZE ); bool is_scroll_down_hovered = (mouseX >= scroll_down_x && mouseX <= scroll_down_x + scroll_down_width && mouseY >= scroll_down_y && mouseY <= scroll_down_y + scroll_down_height); if (is_scroll_down_hovered != scroll_down_hovered) { scroll_down_hovered = is_scroll_down_hovered; ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_REC, OBJPROP_BGCOLOR , is_scroll_down_hovered ? C'70,70,70' : C'60,60,60' ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR , (scroll_pos >= g_max_scroll) ? C'80,80,80' : (is_scroll_down_hovered ? C'100,100,100' : C'150,150,150' )); ChartRedraw (); } int scroll_slider_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XDISTANCE ); int scroll_slider_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE ); int scroll_slider_width = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XSIZE ); int scroll_slider_height = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE ); bool is_scroll_slider_hovered = (mouseX >= scroll_slider_x && mouseX <= scroll_slider_x + scroll_slider_width && mouseY >= scroll_slider_y && mouseY <= scroll_slider_y + scroll_slider_height); if (is_scroll_slider_hovered != scroll_slider_hovered) { scroll_slider_hovered = is_scroll_slider_hovered; ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR , is_scroll_slider_hovered ? C'100,100,100' : C'80,80,80' ); ChartRedraw (); } } }

ここでは、作成したインタラクティブ要素にホバー効果を実装してユーザーフィードバックを強化します。UpdateHoverEffects関数を作成し、その中でマウス座標(mouseX、mouseY)を、OKボタン(SETUP_OK_BUTTON)、キャンセルボタン(SETUP_CANCEL_BUTTON)、チェックボックス(SETUP_CHECKBOX_BG)、ヘッダキャンセルボタン(SETUP_HEADER_CANCEL)、およびスクロールバーコンポーネント(SCROLL_UP_REC、SCROLL_DOWN_REC、SCROLL_SLIDER)の位置とサイズと照合します。各要素の寸法はObjectGetIntegerで取得します。

各要素について、マウスが範囲内にあるかを確認してホバー状態を判定し、状態が変化した場合はok_button_hovered、cancel_button_hoveredなどの対応するフラグを更新します。さらにObjectSetIntegerで色を調整します。OKボタンは緑系(C40,80,40)、キャンセルボタンは赤系(C80,40,40)、チェックボックスは選択時に緑(C0,150,0)、未選択時に灰色(C70,70,70)、ヘッダキャンセルは明るい赤(C255,100,100)、スクロールバーのボタンやスライダーはホバーやscroll_posに応じて灰色(C70,70,70またはC100,100,100)を使用します。これらの色は任意に変更可能で、今回は視覚フィードバックの参考として適当な値を設定しています。更新後はChartRedrawでチャートを再描画します。最後に、この処理をOnChartEventイベントハンドラに実装します。このハンドラはすべてのチャートイベントを処理しますが、今回注目するのはマウス移動およびクリックイベントです。

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int mouseX = ( int )lparam; int mouseY = ( int )dparam; int body_inner_y = g_mainY + g_headerHeight + g_spacing; int textAreaEventY = body_inner_y; int textAreaEventH = g_displayHeight; int bodyX = g_mainX + g_padding + g_textPadding; int bodyW = g_mainWidth - 2 * g_padding - 2 * g_textPadding - (scroll_visible ? 16 : 0 ); if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (sparam == SETUP_HEADER_CANCEL || sparam == SETUP_CANCEL_BUTTON) { GlobalVariableSet (GV_SETUP, 0.0 ); DeleteDashboard(); } else if (sparam == SETUP_OK_BUTTON) { double new_val = checkbox_checked ? 1.0 : 0.0 ; GlobalVariableSet (GV_SETUP, new_val); DeleteDashboard(); } else if (sparam == SETUP_CHECKBOX_BG || sparam == SETUP_CHECKBOX_TEXT || sparam == SETUP_CHECKBOX_LABEL) { checkbox_checked = !checkbox_checked; string check_text = checkbox_checked ? CharToString ( 252 ) : " " ; ObjectSetString ( 0 , SETUP_CHECKBOX_LABEL, OBJPROP_TEXT , check_text); color text_color = checkbox_checked ? C'173,216,230' : clrWhite ; ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_CHECKBOX_TEXT, OBJPROP_COLOR , text_color); if (checkbox_checked) { ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_CHECKBOX_BG, OBJPROP_BGCOLOR , C'0,128,0' ); ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_CHECKBOX_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrWhite ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_CHECKBOX_BG, OBJPROP_BGCOLOR , C'60,60,60' ); ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_CHECKBOX_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrWhite ); } ChartRedraw (); } else if (sparam == SCROLL_UP_REC || sparam == SCROLL_UP_LABEL) { ScrollUp(); } else if (sparam == SCROLL_DOWN_REC || sparam == SCROLL_DOWN_LABEL) { ScrollDown(); } } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { int MouseState = ( int )sparam; bool is_in = (mouseX >= bodyX && mouseX <= bodyX + bodyW && mouseY >= textAreaEventY && mouseY <= textAreaEventY + textAreaEventH); mouse_in_body = is_in; UpdateHoverEffects(mouseX, mouseY); static int prevMouseState = 0 ; if (prevMouseState == 0 && MouseState == 1 && scroll_visible) { int xd_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XDISTANCE ); int yd_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE ); int xs_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XSIZE ); int ys_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE ); if (mouseX >= xd_slider && mouseX <= xd_slider + xs_slider && mouseY >= yd_slider && mouseY <= yd_slider + ys_slider) { movingStateSlider = true ; mlbDownX_Slider = mouseX; mlbDownY_Slider = mouseY; mlbDown_YD_Slider = yd_slider; ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR , C'100,100,100' ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); } } if (movingStateSlider) { int delta_y = mouseY - mlbDownY_Slider; int new_y = mlbDown_YD_Slider + delta_y; int textAreaY_local = body_inner_y; int textAreaHeight_local = g_displayHeight; int scroll_area_y_min = textAreaY_local + 16 ; int scroll_area_y_max = textAreaY_local + textAreaHeight_local - 16 - slider_height; new_y = MathMax (scroll_area_y_min, MathMin (new_y, scroll_area_y_max)); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE , new_y); int max_scroll = g_max_scroll; double scroll_ratio = ( double )(new_y - scroll_area_y_min) / (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min); int new_scroll_pos = ( int ) MathRound (scroll_ratio * max_scroll); if (new_scroll_pos != scroll_pos) { scroll_pos = new_scroll_pos; UpdateBodyDisplay(); } ChartRedraw (); } if (MouseState == 0 ) { if (movingStateSlider) { movingStateSlider = false ; int max_scroll = g_max_scroll; int textAreaY_local = body_inner_y; int textAreaHeight_local = g_displayHeight; int scroll_area_y_min_local = textAreaY_local + 16 ; int scroll_area_y_max_local = textAreaY_local + textAreaHeight_local - 16 - slider_height; int current_slider_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE ); double scroll_ratio = ( double )(current_slider_y - scroll_area_y_min_local) / (scroll_area_y_max_local - scroll_area_y_min_local); int temp_scroll = ( int ) MathRound (scroll_ratio * max_scroll); if (g_adjustedLineHeight > 0 ) { int snapped_line = ( int ) MathRound (( double )temp_scroll / g_adjustedLineHeight); scroll_pos = MathMax ( 0 , MathMin (snapped_line * g_adjustedLineHeight, max_scroll)); } else { scroll_pos = temp_scroll; } UpdateBodyDisplay(); UpdateSliderPosition(); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR , scroll_slider_hovered ? C'100,100,100' : C'80,80,80' ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); } } prevMouseState = MouseState; } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) { int wheel_delta = ( int )sparam; bool in_body = (mouseX >= bodyX && mouseX <= bodyX + bodyW && mouseY >= textAreaEventY && mouseY <= textAreaEventY + textAreaEventH); if (in_body && g_total_height > g_visible_height && g_adjustedLineHeight > 0 ) { int direction = (wheel_delta > 0 ) ? - 1 : 1 ; int notches = MathAbs (wheel_delta) / 120 ; int scroll_amount = g_adjustedLineHeight * direction * notches; scroll_pos += scroll_amount; int max_scroll = g_max_scroll; scroll_pos = MathMax ( 0 , MathMin (scroll_pos, max_scroll)); UpdateBodyDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } ChartRedraw (); } } }

最後に、OnChartEvent関数内ではクリックイベント(CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)を処理します。クリックされたオブジェクト(sparam)を確認し、ヘッダキャンセル(SETUP_HEADER_CANCEL)またはキャンセルボタン(SETUP_CANCEL_BUTTON)の場合は、グローバル変数GV_SETUPをGlobalVariableSetで0.0に設定し、DeleteDashboardでダッシュボードを削除します。OKボタン(SETUP_OK_BUTTON)の場合は、チェックボックスが選択されている場合(checkbox_checked)はGV_SETUPを1.0、そうでない場合は0.0に設定し、ダッシュボードを削除します。チェックボックスのコンポーネント(SETUP_CHECKBOX_BG、SETUP_CHECKBOX_TEXT、SETUP_CHECKBOX_LABEL)がクリックされた場合は、checkbox_checkedを切り替え、チェックマーク(Unicode 252)またはスペースをObjectSetStringでチェックボックスラベルに設定します。さらに、テキストの色をObjectSetIntegerでライトブルー(C173,216,230)または白に設定し、チェックボックスの背景を緑(C0,128,0)または灰色(C60,60,60)に調整します。MQL5にはWingdingsフォントの詳細な文字リストがあり、それを使用しています。必要に応じて任意の文字や別の方法を使用できます。以下は使用可能なMQL5 Wingdings文字の例です。

スクロールアップ(SCROLL_UP_REC、SCROLL_UP_LABEL)またはスクロールダウン（SCROLL_DOWN_REC、SCROLL_DOWN_LABEL）のクリックでは、それぞれScrollUpまたはScrollDownを呼び出します。マウス移動イベント(CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)では、本文エリアを計算し、mouse_in_bodyを更新して、mouseXとmouseYを渡してUpdateHoverEffectsを呼び出します。スライダーのドラッグ開始(MouseState 1)は、マウスがSCROLL_SLIDER上にあるかを確認してmovingStateSliderを設定し、マウス位置を保持することで検出します。ドラッグ中は、ObjectSetIntegerでスライダーのy座標を調整し、スクロール比率に基づいてscroll_posを更新し、UpdateBodyDisplayで表示を更新します。マウスリリース(MouseState 0)時には、scroll_posを最寄りの行にスナップし、スライダー状態をリセットし、ChartSetIntegerでチャートスクロールを再度有効化します。マウスホイールイベント(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)では、ホイールの方向とノッチに基づきscroll_posを調整し、g_max_scroll内にクランプして表示とスクロールバーを更新します。コンパイルすると、次の結果が得られます。

画像から、ダッシュボードが完全に機能しており、インタラクティブであることが確認できます。OKボタンをクリックすると、グローバル変数が設定されるはずです。グローバル変数にアクセスするには、[Tools]から[Global Variables]を選択するか、キーボードのF3キーを押します。以下はその完全な可視化です。

画像から、ウィザードが正しく設定され、すべての目的が達成されていることが確認できます。残されているのはプロジェクトの実用性をテストすることであり、それは次のセクションで扱います。





設定ウィザードのテスト

テストを実施しました。以下はコンパイル後の可視化を単一のGraphics Interchange Format (GIF)ビットマップ画像形式で示したものです。





結論

MQL5でEA向けの初回実行ユーザーセットアップウィザードを開発し、スクロール可能なガイド、動的テキストフォーマット、ボタンやチェックボックスなどのユーザー操作要素を備えたインタラクティブなダッシュボードを作成しました。これにより、MetaTrader 5でのプログラム設定が効率化されます。このツールは、明確な手順を提供し、将来の表示をスキップする仕組みを備えることで、トレーダーの初期導入を支援し、画面設定に応じた適応性を確保します。カスタムの一度きりのユーザーインサイトを提供することで、プログラムの初期化を簡素化でき、さらに取引ツールキットでのカスタマイズにも対応可能です。取引をお楽しみください。