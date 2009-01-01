DokumentationKategorien
Zustand des Client-Terminals 

Status des Client-Terminals

Identifikatoren zum Abrufen der Information über das Client-Terminal mit den Funktionen TerminalInfoInteger() und TerminalInfoString(). Als Parameter erwarten diese Funktionen Werte aus den Enumerationen ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER und ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.

ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER

Identifikator

Beschreibung

Typ der Eigenschaft

TERMINAL_BUILD

Die Build-Nummer des Client-Terminals

int

TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT

Das Flag zeigt das Vorhandensein von Autorisierungsdaten der QL5.community im Terminal an

bool

TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION

Verbindung zur MQL5.community

bool

TERMINAL_CONNECTED

Verbindung mit dem Handelsserver

bool

TERMINAL_DLLS_ALLOWED

Berechtigung, DLL zu verwenden

bool

TERMINAL_TRADE_ALLOWED

Berechtigung zu handeln

bool

TERMINAL_EMAIL_ENABLED

Berechtigung zum Senden von E-Mails über den SMTP-Server und dem Login, der in den Terminaleinstellungen festgelegt sind  

bool

TERMINAL_FTP_ENABLED

Berechtigung, Berichte via FTP zu senden an das angegebene Server für das in Terminaleinstellungen angegebene Handelskonto  

bool

TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED

Berechtigung, Benachrichtigungen auf Smartphone zu senden

bool

TERMINAL_MAXBARS

Maximale Anzahl der Bars auf dem Chart

int

TERMINAL_MQID

Das Flag zeigt das Vorhandensein von Daten der MetaQuotes-ID für das Senden von Push-Benachrichtigungen

bool

TERMINAL_CODEPAGE

Nummer der Kodeseite der Sprache, die im Client-Terminal installiert ist

int

TERMINAL_CPU_CORES

Die Anzahl der CPU-Kerne im System

int

TERMINAL_DISK_SPACE

Freier Festplattenspeicher für den Ordner MQL5\Files des Terminals (des Agenten), in MB

int

TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL

Physikalischer Speicher im System, in Mb

int

TERMINAL_MEMORY_TOTAL

Für das Terminal (des Agenten) verfügbarer Speicher, in MB

int

TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE

Freier Speicher für das Terminal (Agenten), in MB

int

TERMINAL_MEMORY_USED

Verwendeter Speicher des Terminals (Agent), in MB

int

TERMINAL_X64

Angabe von "64-Bit-Terminal"

bool

TERMINAL_OPENCL_SUPPORT

Die Version von unterstützten OpenCL in Form von 0x00010002 = 1.2.  "0" bedeutet, dass OpenCL nicht unterstützt wird

int

TERMINAL_SCREEN_DPI

Die Bildschirmauflösung wird in DPI (Dots per Inch) angegeben.

Wenn Sie den Wert des Parameters wissen, können Sie die Größe der Grafikobjekte so angeben, dass sie gleich auf den Monitoren mit verschiedene Auflösungen aussehen.

int

TERMINAL_SCREEN_LEFT

Die linke Koordinate des virtuellen Bildschirms. Der virtuelle Bildschirm ist das Rechteck, das alle Bildschirme umfasst. Wenn es zwei Bildschirme im System gibt und ihre Reihenfolge von rechts nach links angegeben ist, kann die linke Koordinate des virtuellen Bildschirms an der Grenze der zwei Bildschirme liegen.

int

TERMINAL_SCREEN_TOP

Die obere Koordinate des virtuellen Bildschirms

int

TERMINAL_SCREEN_WIDTH

Terminalbreite

int

TERMINAL_SCREEN_HEIGHT

Terminalhöhe

int

TERMINAL_LEFT

Die linke Koordinate des Terminals hinsichtlich des virtuellen Bildschirms

int

TERMINAL_TOP

Die obere Koordinate des Terminals hinsichtlich des virtuellen Bildschirms

int

TERMINAL_RIGHT

Die rechte Koordinate des Terminals hinsichtlich des virtuellen Bildschirms

int

TERMINAL_BOTTOM

Die untere Koordinate des Terminals hinsichtlich des virtuellen Bildschirms

int

TERMINAL_PING_LAST

Der letzte bekannte Wert des Pings zum Handelsserver in Mikrosekunden. Eine Mikrosekunde ist eine millionstel Sekunde.

int

TERMINAL_VPS

Angabe, dass das Terminal auf dem MetaTrader Virtual Hosting Server (MetaTrader VPS) gestartet wird.

bool

Identifikator der Tasten

Beschreibung

 

TERMINAL_KEYSTATE_LEFT

Status der Taste "Pfeil nach links"

int

TERMINAL_KEYSTATE_UP

Status der Taste "Pfeil nach oben"

int

TERMINAL_KEYSTATE_RIGHT

Status der Taste "Pfeil nach rechts"

int

TERMINAL_KEYSTATE_DOWN

Status der Taste "Pfeil nach unten"

int

TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT

Status der Shift-Taste

int

TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL

Status der Strg-Taste

int

TERMINAL_KEYSTATE_MENU

Status der Windows-Taste

int

TERMINAL_KEYSTATE_CAPSLOCK

Status der CapsLock-Taste

int

TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK

Status der NumLock-Taste

int

TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK

Status der ScrollLock-Taste

int

TERMINAL_KEYSTATE_ENTER

Status der Enter-Taste

int

TERMINAL_KEYSTATE_INSERT

Status der Insert-Taste

int

TERMINAL_KEYSTATE_DELETE

Status der Delete-Taste

int

TERMINAL_KEYSTATE_HOME

Status der Home-Taste

int

TERMINAL_KEYSTATE_END

Status der End-Taste

int

TERMINAL_KEYSTATE_TAB

Status der Tab-Taste

int

TERMINAL_KEYSTATE_PAGEUP

Status der PageUp-Taste

int

TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN

Status der PageDown-Taste

int

TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE

Status der Escape-Taste

int

Der Aufruf von TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_XXX) gibt den gleichen Code des Status einer Taste zurück, wie die Funktion GetKeyState() in MSDN.

 

Beispiel für die Berechnung des Skalierungsfaktors:

//--- Erstellung einer Schaltfläche mit der Breite 1,5 Zoll
int screen_dpi = TerminalInfoInteger(TERMINAL_SCREEN_DPI); // DPI des Benutzerbildschirms erhalten
int base_width = 144;                                      // Die Basisbreite in Bildschirmpunkten für die Standardmonitore mit DPI=96
int width      = (button_width * screen_dpi) / 96;         // Die Schaltflächenbreite für den Benutzermonitor berechnenSkalierungsfaktor)
...
 
//--- Skalierungsfaktor in Prozent berechnen
int scale_factor=(TerminalInfoInteger(TERMINAL_SCREEN_DPI) * 100) / 96;
//--- Skalierungsfaktor verwenden
width=(base_width * scale_factor) / 100;

Mit dieser Verwendung, hat die Grafik-Ressource die gleiche Größe auf den Bildschirmen mit der unterschiedlichen Auflösung. Die Größe der Steuerelemente (Schaltflächen, Dialogfelder, etc.) entsprechen den Personalisierungsoptionen.

 

ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE

Bezeichner

Beschreibung

Typ der Eigenschaft

TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE

Kontostand des Nutzers in der MQL5.community

double

TERMINAL_RETRANSMISSION

Anteil von erneut gesendeten Netzwerkpaketen im TCP/IP Protokoll für alle laufenden Anwendungen und Dienste auf dem gegebenen PC. Auch im schnellsten und richtig konfigurierten Netzwerk kann es zu Paketverlusten kommen, als Ergebnis gibt es keine Bestätigungen über die Zustellung von Paketen zwischen dem Empfänger und dem Sender. In solchen Fällen werden die "verloren gegangenen" Pakete erneut gesendet.

 

Das ist kein Indikator der Verbindungsqualität eines konkreten Terminals zu einem konkreten Handelsserver, denn er wird für die ganze Netzwerkaktivität, einschließlich System- und Hintergrundsaktivität, berechnet.

 

Der Wert TERMINAL_RETRANSMISSION wird einmal pro Minute aus dem Betriebssystem abgerufen. Das Terminal selbst berechnet diesen Wert nicht.

double

 

Dateioperationen können nur in zwei Verzeichnissen durchgeführt werden, Pfade zu denen durch die Anforderung der Eigenschaften  TERMINAL_DATA_PATH und TERMINAL_COMMONDATA_PATH erhalten werden können.

ENUM_TERMINAL_INFO_STRING

Identifikator

Beschreibung

Typ der Eigenschaft

TERMINAL_LANGUAGE

Sprache des Terminals

string

TERMINAL_COMPANY

Name der Gesellschaft

string

TERMINAL_NAME

Terminalname

string

TERMINAL_PATH

Ordner aus dem das Terminal gestartet wird

string

TERMINAL_DATA_PATH

Ordner, in dem die Terminladaten gespeichert werden

string

TERMINAL_COMMONDATA_PATH

Gesamtordner aller Client-Terminals, die im Computer installiert werden

string

TERMINAL_CPU_NAME

CPU-Name

string

TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE

CPU-Architektur

string

TERMINAL_OS_VERSION

Name des Betriebssystems des Nutzers

string

TERMINAL_COLORTHEME_NAME

Farbschema des Terminals; mögliche Werte: Hell und Dunkel.

string

Zum besseren Verständnis der Pfade, die in Eigenschaften der Parameter TERMINAL_PATH, TERMINAL_DATA_PATH und TERMINAL_COMMONDATA_PATH gespeichert sind, ist es empfehlenswert, das Skript auszuführen, das diese Werte für die aktuelle Kopie des auf Ihrem Computer installierten Client-Terminals zurückgibt.

Beispiel: Das Skript gibt die Information über Terminalpfade zurück

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          Check_TerminalPaths.mq5 |
//|                        Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 { 
//---+
   Print("TERMINAL_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_PATH));
   Print("TERMINAL_DATA_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
   Print("TERMINAL_COMMONDATA_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));
  }

Als Ergebnis der Ausführung des Skripts können Sie im Expert-Journal die Einträge sehen, wie sie unten angezeigt werden.

Abgerufene Information über den Arbeitsordner des Terminals

 

Informationen zum Farbschema des Terminals abrufen #

Das Terminal unterstützt zwei Farbschemata: Hell (Standard) und Dunkel. Bei der Entwicklung von nutzerdefinierten Anwendungen mit grafischen Nutzeroberflächen sollten die Programmierer das aktuelle Farbschema des Terminals berücksichtigen. Die in der Anwendung verwendeten visuellen Komponenten sollten dynamisch anpassbar sein, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern und die visuelle Konsistenz zu wahren.

Um dies zu unterstützen, bietet die Sprache Funktionen an, mit denen das Farbschema des Terminals abgerufen werden kann:

 

Identifikator

Beschreibung

Typ der Eigenschaft

THEME_COLOR_WINDOW

Hintergrundfarbe des Fensters

color

THEME_COLOR_WINDOWTEXT

Textfarbe im Fenster

color

THEME_COLOR_BTNTEXT

Textfarbe auf Schaltflächen

color

THEME_COLOR_GRAYTEXT

Inaktive (deaktivierte) Textfarbe

color

THEME_COLOR_INFOTEXT

Textfarbe eines Tooltips

color

THEME_COLOR_INFOBK

Die Farbe des Hintergrunds eines Tooltips

color

THEME_COLOR_3DFACE

Vorderseite von 3D-Elementen

color

THEME_COLOR_3DLIGHT

Helle Seite von 3D-Elementen

color

THEME_COLOR_3DSHADOW

Schattenseite von 3D-Elementen

color

THEME_COLOR_3DDKSHADOW

Dunkle Schatten von 3D-Elementen

color

THEME_COLOR_3DHILIGHT

Hervorhebung von 3D Elemente

color

THEME_COLOR_HIGHLIGHT

Hintergrund der ausgewählten Elemente

color

THEME_COLOR_HIGHLIGHTTEXT

Textfarbe der ausgewählten Elemente

color

THEME_COLOR_BTNFACE

Vorderseite von Schaltflächen

color

THEME_COLOR_BTNHILIGHT

Hervorgehobene Schaltflächen

color

THEME_COLOR_BTNSHADOW

Schatten von Schaltflächen

color

THEME_COLOR_MENU

Hintergrund des Menüs

color

THEME_COLOR_MENUBAR

Hintergrund des Menüs

color

THEME_COLOR_MENUTEXT

Menütext

color

THEME_COLOR_MENUHILIGHT

Hervorhebung des ausgewählten Menüelements

color

THEME_COLOR_ACTIVECAPTION

Aktiver Fenstertitel

color

THEME_COLOR_INACTIVECAPTION

Inaktiver Fenstertitel

color

THEME_COLOR_GRADIENTINACTIVECAPTION

Farbverlauf des inaktiven Fenstertitels

color

THEME_COLOR_CAPTIONTEXT

Text des Fenstertitels

color

THEME_COLOR_INACTIVECAPTIONTEXT

Text des Titels des inaktiven Fensters

color

THEME_COLOR_HOTTEXT

Hyperlinks oder aktive Elementen

color

THEME_COLOR_NONE

Keine Farbe ausgewählt

color

THEME_COLOR_SEPARATOR

Trennzeichen

color

THEME_COLOR_SCROLLBACK

Scrollbar

color

THEME_COLOR_LINE1

Hintergrundfarbe für ungerade Zeilen im Journal

color

THEME_COLOR_LINE2

Hintergrundfarbe für gerade Zeilen im Journal

color

THEME_COLOR_GRID

Die Farbe des Rasters im Journal

color

THEME_COLOR_SUMMARY

Hintergrundfarbe der Zusammenfassungszeile im Journal

color

THEME_COLOR_ERROR

Textfarbe der Fehlermeldung

color

THEME_COLOR_INVALID

Textfarbe für ungültige Werte

color

THEME_COLOR_NEGATIVE

Die Farbe für negative Werte

color

THEME_COLOR_POSITIVE

Die Farbe für positive Werte

color

THEME_COLOR_LINK

Die Farbe der Links

color

THEME_COLOR_LINKHOVER

Die Farbe für Link-Hover

color

THEME_COLOR_LINKTESTER

Die Farbe der Links der zwischengespeicherten Ergebnissen vorheriger Test-/Optimierungsläufe

color

THEME_COLOR_TEXTUP

Der Status "Schaltfläche losgelassen"

color

THEME_COLOR_TEXTDOWN

Der Status "Schaltfläche gedrückt"

color

THEME_COLOR_BACKUP

Die Farbe der Schaltflächen "BUY" und "SELL" im "One Click Trading" bei steigenden Kursen

color

THEME_COLOR_BACKDOWN

Die Farbe der Schaltflächen "BUY" und "SELL" im "One Click Trading" bei steigenden Kursen

color

THEME_COLOR_CLOSE

Die Farbe der Schaltfläche "Schließen"

color

THEME_COLOR_BUY

Die Farbe der Schaltfläche "BUY"

color

THEME_COLOR_SELL

Die Farbe der Schaltfläche "SELL"

color

THEME_COLOR_DEPOSIT

Die Farbe der Schaltfläche "Einzahlung"

color

THEME_COLOR_WITHDRAWAL

Die Farbe der Schaltfläche "Abheben"

color

THEME_COLOR_BID

Linienfarbe des Bid

color

THEME_COLOR_ASK

Linienfarbe des Ask

color

THEME_COLOR_STOPS

Linienfarbe der Stopps

color

THEME_COLOR_STOPS_RED

Hervorhebung der Stop-Loss-Werte bei negativem Gewinn (Registerkarte „Handel“)

color

THEME_COLOR_STOPS_GREEN

Hervorhebung der Stop-Loss-Werte bei positiven Gewinn (Registerkarte „Handel“)

color

THEME_COLOR_CONFIRM

Die Farbe der Schaltfläche "Accept" bm Auftragseingabefenster

color

THEME_COLOR_REQUOTE

Die Farbe der Schaltfläche "Requote" im Auftragseingabefenster

color

THEME_COLOR_REJECT

Die Farbe der Schaltfläche "Reject" im Auftragseingabefenster

color

THEME_COLOR_NOTIFICATION

Die Farbe einer Änderungsbenachrichtigung vom Server im Auftragseingabefenster

color

THEME_COLOR_RATING

Die Farbe der Bewertungsleiste in einem lernenden System

color

THEME_COLOR_BOOK_BUY

Hintergrundfarbe der Kauflevel in der Markttiefe

color

THEME_COLOR_BOOK_SELL

Hintergrundfarbe der Verkaufslevel in der Markttiefe

color

THEME_COLOR_BOOK_LAST

Die Farbe des letzten Handelsgeschäfts in der Markttiefe

color

THEME_COLOR_BOOK_STOP

Die Farbe des Stop-Loss-Levels in der Markttiefe

color

THEME_COLOR_BOOK_SPREAD

Hintergrundfarbe der Level innerhalb des Spreads in der Markttiefe

color

THEME_COLOR_TICKS_BID

Linienfarbe des Bid-Preises im Tick-Chart des Auftragseingabefensters

color

THEME_COLOR_TICKS_ASK

Linienfarbe des Ask-Preises im Tick-Chart des Auftragseingabefensters

color

THEME_COLOR_TICKS_LAST

Linienfarbe von "Last" im Tick-Chart des Auftragseingabefensters

color

THEME_COLOR_TICKS_CROSS

Die Farbe des Fadenkreuzes im Tick-Chart des Auftragseingabefensters

color

THEME_COLOR_TICKS_SL

Die Farbe der Stop-Loss-Linie im Tick-Chart des Auftragseingabefensters

color

THEME_COLOR_TICKS_TP

Die Farbe der Take-Profit-Linie im Tick-Chart des Auftragseingabefensters

color

THEME_COLOR_TESTER_START

Die Farbe der Schaltfläche "Start" im Test-/Optimierungsbereich

color

THEME_COLOR_TESTER_STOP

Die Farbe der Schaltfläche "Stop" im Test-/Optimierungsbereich

color

THEME_COLOR_TESTER_START_FRAME

Die Rahmenfarbe der Schaltfläche "Start" im Test-/Optimierungsbereich

color

THEME_COLOR_TESTER_STOP_FRAME

Die Rahmenfarbe der Schaltfläche "Stop" im Test-/Optimierungsbereich

color

THEME_COLOR_TESTER_PROGRESS

Die Farbe des Fortschrittsbalkens im Test/Optimierungsbereich

color

THEME_COLOR_TESTER_BALANCE

Die Farbe der Saldenlinie im Strategietester

color

THEME_COLOR_TESTER_EQUITY

Die Farbe der Kapitallinie im Strategietester

color

THEME_COLOR_TESTER_MARGIN

Diagrammfarbe der Einzahlungsbelastung im Strategietester

color

THEME_COLOR_PROFILER_CALL

Die Farbe der Codezeile bei einem Aufruf während der Profilerstellung

color

THEME_COLOR_PROFILER_CALLSEL

Die Farbe der ausgewählten Codezeile bei einem Aufruf während der Profilerstellung

color

THEME_COLOR_PROFILER_LINE

Die Farbe der Zeilen im Profiler-Journal

color

THEME_COLOR_PROFILER_LINESEL

Die Farbe der ausgewählten Zeilen im Profiler-Journal

color

 

 