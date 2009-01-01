- Zustand des Client-Terminals
- Information über das ausgeführte MQL5-Programm
- Information über das Symbol
- Information über das Konto
- Teststatistik
Status des Client-Terminals
Identifikatoren zum Abrufen der Information über das Client-Terminal mit den Funktionen TerminalInfoInteger() und TerminalInfoString(). Als Parameter erwarten diese Funktionen Werte aus den Enumerationen ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER und ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
TERMINAL_BUILD
|
Die Build-Nummer des Client-Terminals
|
int
|
TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT
|
Das Flag zeigt das Vorhandensein von Autorisierungsdaten der QL5.community im Terminal an
|
bool
|
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION
|
Verbindung zur MQL5.community
|
bool
|
TERMINAL_CONNECTED
|
Verbindung mit dem Handelsserver
|
bool
|
TERMINAL_DLLS_ALLOWED
|
Berechtigung, DLL zu verwenden
|
bool
|
TERMINAL_TRADE_ALLOWED
|
bool
|
TERMINAL_EMAIL_ENABLED
|
Berechtigung zum Senden von E-Mails über den SMTP-Server und dem Login, der in den Terminaleinstellungen festgelegt sind
|
bool
|
TERMINAL_FTP_ENABLED
|
Berechtigung, Berichte via FTP zu senden an das angegebene Server für das in Terminaleinstellungen angegebene Handelskonto
|
bool
|
TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED
|
Berechtigung, Benachrichtigungen auf Smartphone zu senden
|
bool
|
TERMINAL_MAXBARS
|
Maximale Anzahl der Bars auf dem Chart
|
int
|
TERMINAL_MQID
|
Das Flag zeigt das Vorhandensein von Daten der MetaQuotes-ID für das Senden von Push-Benachrichtigungen
|
bool
|
TERMINAL_CODEPAGE
|
Nummer der Kodeseite der Sprache, die im Client-Terminal installiert ist
|
int
|
TERMINAL_CPU_CORES
|
Die Anzahl der CPU-Kerne im System
|
int
|
TERMINAL_DISK_SPACE
|
Freier Festplattenspeicher für den Ordner MQL5\Files des Terminals (des Agenten), in MB
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL
|
Physikalischer Speicher im System, in Mb
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_TOTAL
|
Für das Terminal (des Agenten) verfügbarer Speicher, in MB
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE
|
Freier Speicher für das Terminal (Agenten), in MB
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_USED
|
Verwendeter Speicher des Terminals (Agent), in MB
|
int
|
TERMINAL_X64
|
Angabe von "64-Bit-Terminal"
|
bool
|
TERMINAL_OPENCL_SUPPORT
|
Die Version von unterstützten OpenCL in Form von 0x00010002 = 1.2. "0" bedeutet, dass OpenCL nicht unterstützt wird
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_DPI
|
Die Bildschirmauflösung wird in DPI (Dots per Inch) angegeben.
Wenn Sie den Wert des Parameters wissen, können Sie die Größe der Grafikobjekte so angeben, dass sie gleich auf den Monitoren mit verschiedene Auflösungen aussehen.
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_LEFT
|
Die linke Koordinate des virtuellen Bildschirms. Der virtuelle Bildschirm ist das Rechteck, das alle Bildschirme umfasst. Wenn es zwei Bildschirme im System gibt und ihre Reihenfolge von rechts nach links angegeben ist, kann die linke Koordinate des virtuellen Bildschirms an der Grenze der zwei Bildschirme liegen.
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_TOP
|
Die obere Koordinate des virtuellen Bildschirms
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_WIDTH
|
Terminalbreite
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_HEIGHT
|
Terminalhöhe
|
int
|
TERMINAL_LEFT
|
Die linke Koordinate des Terminals hinsichtlich des virtuellen Bildschirms
|
int
|
TERMINAL_TOP
|
Die obere Koordinate des Terminals hinsichtlich des virtuellen Bildschirms
|
int
|
TERMINAL_RIGHT
|
Die rechte Koordinate des Terminals hinsichtlich des virtuellen Bildschirms
|
int
|
TERMINAL_BOTTOM
|
Die untere Koordinate des Terminals hinsichtlich des virtuellen Bildschirms
|
int
|
TERMINAL_PING_LAST
|
Der letzte bekannte Wert des Pings zum Handelsserver in Mikrosekunden. Eine Mikrosekunde ist eine millionstel Sekunde.
|
int
|
TERMINAL_VPS
|
Angabe, dass das Terminal auf dem MetaTrader Virtual Hosting Server (MetaTrader VPS) gestartet wird.
|
bool
|
Identifikator der Tasten
|
Beschreibung
|
|
TERMINAL_KEYSTATE_LEFT
|
Status der Taste "Pfeil nach links"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_UP
|
Status der Taste "Pfeil nach oben"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_RIGHT
|
Status der Taste "Pfeil nach rechts"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_DOWN
|
Status der Taste "Pfeil nach unten"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT
|
Status der Shift-Taste
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL
|
Status der Strg-Taste
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_MENU
|
Status der Windows-Taste
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_CAPSLOCK
|
Status der CapsLock-Taste
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK
|
Status der NumLock-Taste
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK
|
Status der ScrollLock-Taste
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_ENTER
|
Status der Enter-Taste
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_INSERT
|
Status der Insert-Taste
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_DELETE
|
Status der Delete-Taste
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_HOME
|
Status der Home-Taste
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_END
|
Status der End-Taste
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_TAB
|
Status der Tab-Taste
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_PAGEUP
|
Status der PageUp-Taste
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN
|
Status der PageDown-Taste
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE
|
Status der Escape-Taste
|
int
Der Aufruf von TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_XXX) gibt den gleichen Code des Status einer Taste zurück, wie die Funktion GetKeyState() in MSDN.
Beispiel für die Berechnung des Skalierungsfaktors:
|
//--- Erstellung einer Schaltfläche mit der Breite 1,5 Zoll
Mit dieser Verwendung, hat die Grafik-Ressource die gleiche Größe auf den Bildschirmen mit der unterschiedlichen Auflösung. Die Größe der Steuerelemente (Schaltflächen, Dialogfelder, etc.) entsprechen den Personalisierungsoptionen.
|
Bezeichner
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE
|
Kontostand des Nutzers in der MQL5.community
|
double
|
TERMINAL_RETRANSMISSION
|
Anteil von erneut gesendeten Netzwerkpaketen im TCP/IP Protokoll für alle laufenden Anwendungen und Dienste auf dem gegebenen PC. Auch im schnellsten und richtig konfigurierten Netzwerk kann es zu Paketverlusten kommen, als Ergebnis gibt es keine Bestätigungen über die Zustellung von Paketen zwischen dem Empfänger und dem Sender. In solchen Fällen werden die "verloren gegangenen" Pakete erneut gesendet.
Das ist kein Indikator der Verbindungsqualität eines konkreten Terminals zu einem konkreten Handelsserver, denn er wird für die ganze Netzwerkaktivität, einschließlich System- und Hintergrundsaktivität, berechnet.
Der Wert TERMINAL_RETRANSMISSION wird einmal pro Minute aus dem Betriebssystem abgerufen. Das Terminal selbst berechnet diesen Wert nicht.
|
double
Dateioperationen können nur in zwei Verzeichnissen durchgeführt werden, Pfade zu denen durch die Anforderung der Eigenschaften TERMINAL_DATA_PATH und TERMINAL_COMMONDATA_PATH erhalten werden können.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
TERMINAL_LANGUAGE
|
Sprache des Terminals
|
string
|
TERMINAL_COMPANY
|
Name der Gesellschaft
|
string
|
TERMINAL_NAME
|
Terminalname
|
string
|
TERMINAL_PATH
|
Ordner aus dem das Terminal gestartet wird
|
string
|
TERMINAL_DATA_PATH
|
Ordner, in dem die Terminladaten gespeichert werden
|
string
|
TERMINAL_COMMONDATA_PATH
|
Gesamtordner aller Client-Terminals, die im Computer installiert werden
|
string
|
TERMINAL_CPU_NAME
|
CPU-Name
|
string
|
TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE
|
CPU-Architektur
|
string
|
TERMINAL_OS_VERSION
|
Name des Betriebssystems des Nutzers
|
string
|
TERMINAL_COLORTHEME_NAME
|
Farbschema des Terminals; mögliche Werte: Hell und Dunkel.
|
string
Zum besseren Verständnis der Pfade, die in Eigenschaften der Parameter TERMINAL_PATH, TERMINAL_DATA_PATH und TERMINAL_COMMONDATA_PATH gespeichert sind, ist es empfehlenswert, das Skript auszuführen, das diese Werte für die aktuelle Kopie des auf Ihrem Computer installierten Client-Terminals zurückgibt.
Beispiel: Das Skript gibt die Information über Terminalpfade zurück
|
//+------------------------------------------------------------------+
Als Ergebnis der Ausführung des Skripts können Sie im Expert-Journal die Einträge sehen, wie sie unten angezeigt werden.
Informationen zum Farbschema des Terminals abrufen #
Das Terminal unterstützt zwei Farbschemata: Hell (Standard) und Dunkel. Bei der Entwicklung von nutzerdefinierten Anwendungen mit grafischen Nutzeroberflächen sollten die Programmierer das aktuelle Farbschema des Terminals berücksichtigen. Die in der Anwendung verwendeten visuellen Komponenten sollten dynamisch anpassbar sein, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern und die visuelle Konsistenz zu wahren.
Um dies zu unterstützen, bietet die Sprache Funktionen an, mit denen das Farbschema des Terminals abgerufen werden kann:
- Der Wert TERMINAL_COLORTHEME_NAME aus der Enumeration ENUM_TERMINAL_INFO_STRING ermöglicht es, den Namen des aktuellen Farbschemas mit der Funktion TerminalInfoString abzurufen. Mögliche Werte: Light (hell) und Dark (dunkel).
- Verwenden Sie die Werte THEME_COLOR_* aus der Enumeration ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER, um die Farben bestimmter UI-Elemente über die Funktion TerminalInfoInteger abzurufen.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
THEME_COLOR_WINDOW
|
Hintergrundfarbe des Fensters
|
color
|
THEME_COLOR_WINDOWTEXT
|
Textfarbe im Fenster
|
color
|
THEME_COLOR_BTNTEXT
|
Textfarbe auf Schaltflächen
|
color
|
THEME_COLOR_GRAYTEXT
|
Inaktive (deaktivierte) Textfarbe
|
color
|
THEME_COLOR_INFOTEXT
|
Textfarbe eines Tooltips
|
color
|
THEME_COLOR_INFOBK
|
Die Farbe des Hintergrunds eines Tooltips
|
color
|
THEME_COLOR_3DFACE
|
Vorderseite von 3D-Elementen
|
color
|
THEME_COLOR_3DLIGHT
|
Helle Seite von 3D-Elementen
|
color
|
THEME_COLOR_3DSHADOW
|
Schattenseite von 3D-Elementen
|
color
|
THEME_COLOR_3DDKSHADOW
|
Dunkle Schatten von 3D-Elementen
|
color
|
THEME_COLOR_3DHILIGHT
|
Hervorhebung von 3D Elemente
|
color
|
THEME_COLOR_HIGHLIGHT
|
Hintergrund der ausgewählten Elemente
|
color
|
THEME_COLOR_HIGHLIGHTTEXT
|
Textfarbe der ausgewählten Elemente
|
color
|
THEME_COLOR_BTNFACE
|
Vorderseite von Schaltflächen
|
color
|
THEME_COLOR_BTNHILIGHT
|
Hervorgehobene Schaltflächen
|
color
|
THEME_COLOR_BTNSHADOW
|
Schatten von Schaltflächen
|
color
|
THEME_COLOR_MENU
|
Hintergrund des Menüs
|
color
|
THEME_COLOR_MENUBAR
|
Hintergrund des Menüs
|
color
|
THEME_COLOR_MENUTEXT
|
Menütext
|
color
|
THEME_COLOR_MENUHILIGHT
|
Hervorhebung des ausgewählten Menüelements
|
color
|
THEME_COLOR_ACTIVECAPTION
|
Aktiver Fenstertitel
|
color
|
THEME_COLOR_INACTIVECAPTION
|
Inaktiver Fenstertitel
|
color
|
THEME_COLOR_GRADIENTINACTIVECAPTION
|
Farbverlauf des inaktiven Fenstertitels
|
color
|
THEME_COLOR_CAPTIONTEXT
|
Text des Fenstertitels
|
color
|
THEME_COLOR_INACTIVECAPTIONTEXT
|
Text des Titels des inaktiven Fensters
|
color
|
THEME_COLOR_HOTTEXT
|
Hyperlinks oder aktive Elementen
|
color
|
THEME_COLOR_NONE
|
Keine Farbe ausgewählt
|
color
|
THEME_COLOR_SEPARATOR
|
Trennzeichen
|
color
|
THEME_COLOR_SCROLLBACK
|
Scrollbar
|
color
|
THEME_COLOR_LINE1
|
Hintergrundfarbe für ungerade Zeilen im Journal
|
color
|
THEME_COLOR_LINE2
|
Hintergrundfarbe für gerade Zeilen im Journal
|
color
|
THEME_COLOR_GRID
|
Die Farbe des Rasters im Journal
|
color
|
THEME_COLOR_SUMMARY
|
Hintergrundfarbe der Zusammenfassungszeile im Journal
|
color
|
THEME_COLOR_ERROR
|
Textfarbe der Fehlermeldung
|
color
|
THEME_COLOR_INVALID
|
Textfarbe für ungültige Werte
|
color
|
THEME_COLOR_NEGATIVE
|
Die Farbe für negative Werte
|
color
|
THEME_COLOR_POSITIVE
|
Die Farbe für positive Werte
|
color
|
THEME_COLOR_LINK
|
Die Farbe der Links
|
color
|
THEME_COLOR_LINKHOVER
|
Die Farbe für Link-Hover
|
color
|
THEME_COLOR_LINKTESTER
|
Die Farbe der Links der zwischengespeicherten Ergebnissen vorheriger Test-/Optimierungsläufe
|
color
|
THEME_COLOR_TEXTUP
|
Der Status "Schaltfläche losgelassen"
|
color
|
THEME_COLOR_TEXTDOWN
|
Der Status "Schaltfläche gedrückt"
|
color
|
THEME_COLOR_BACKUP
|
Die Farbe der Schaltflächen "BUY" und "SELL" im "One Click Trading" bei steigenden Kursen
|
color
|
THEME_COLOR_BACKDOWN
|
Die Farbe der Schaltflächen "BUY" und "SELL" im "One Click Trading" bei steigenden Kursen
|
color
|
THEME_COLOR_CLOSE
|
Die Farbe der Schaltfläche "Schließen"
|
color
|
THEME_COLOR_BUY
|
Die Farbe der Schaltfläche "BUY"
|
color
|
THEME_COLOR_SELL
|
Die Farbe der Schaltfläche "SELL"
|
color
|
THEME_COLOR_DEPOSIT
|
Die Farbe der Schaltfläche "Einzahlung"
|
color
|
THEME_COLOR_WITHDRAWAL
|
Die Farbe der Schaltfläche "Abheben"
|
color
|
THEME_COLOR_BID
|
Linienfarbe des Bid
|
color
|
THEME_COLOR_ASK
|
Linienfarbe des Ask
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS
|
Linienfarbe der Stopps
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS_RED
|
Hervorhebung der Stop-Loss-Werte bei negativem Gewinn (Registerkarte „Handel“)
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS_GREEN
|
Hervorhebung der Stop-Loss-Werte bei positiven Gewinn (Registerkarte „Handel“)
|
color
|
THEME_COLOR_CONFIRM
|
Die Farbe der Schaltfläche "Accept" bm Auftragseingabefenster
|
color
|
THEME_COLOR_REQUOTE
|
Die Farbe der Schaltfläche "Requote" im Auftragseingabefenster
|
color
|
THEME_COLOR_REJECT
|
Die Farbe der Schaltfläche "Reject" im Auftragseingabefenster
|
color
|
THEME_COLOR_NOTIFICATION
|
Die Farbe einer Änderungsbenachrichtigung vom Server im Auftragseingabefenster
|
color
|
THEME_COLOR_RATING
|
Die Farbe der Bewertungsleiste in einem lernenden System
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_BUY
|
Hintergrundfarbe der Kauflevel in der Markttiefe
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_SELL
|
Hintergrundfarbe der Verkaufslevel in der Markttiefe
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_LAST
|
Die Farbe des letzten Handelsgeschäfts in der Markttiefe
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_STOP
|
Die Farbe des Stop-Loss-Levels in der Markttiefe
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_SPREAD
|
Hintergrundfarbe der Level innerhalb des Spreads in der Markttiefe
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_BID
|
Linienfarbe des Bid-Preises im Tick-Chart des Auftragseingabefensters
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_ASK
|
Linienfarbe des Ask-Preises im Tick-Chart des Auftragseingabefensters
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_LAST
|
Linienfarbe von "Last" im Tick-Chart des Auftragseingabefensters
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_CROSS
|
Die Farbe des Fadenkreuzes im Tick-Chart des Auftragseingabefensters
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_SL
|
Die Farbe der Stop-Loss-Linie im Tick-Chart des Auftragseingabefensters
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_TP
|
Die Farbe der Take-Profit-Linie im Tick-Chart des Auftragseingabefensters
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_START
|
Die Farbe der Schaltfläche "Start" im Test-/Optimierungsbereich
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_STOP
|
Die Farbe der Schaltfläche "Stop" im Test-/Optimierungsbereich
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_START_FRAME
|
Die Rahmenfarbe der Schaltfläche "Start" im Test-/Optimierungsbereich
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_STOP_FRAME
|
Die Rahmenfarbe der Schaltfläche "Stop" im Test-/Optimierungsbereich
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_PROGRESS
|
Die Farbe des Fortschrittsbalkens im Test/Optimierungsbereich
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_BALANCE
|
Die Farbe der Saldenlinie im Strategietester
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_EQUITY
|
Die Farbe der Kapitallinie im Strategietester
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_MARGIN
|
Diagrammfarbe der Einzahlungsbelastung im Strategietester
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_CALL
|
Die Farbe der Codezeile bei einem Aufruf während der Profilerstellung
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_CALLSEL
|
Die Farbe der ausgewählten Codezeile bei einem Aufruf während der Profilerstellung
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_LINE
|
Die Farbe der Zeilen im Profiler-Journal
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_LINESEL
|
Die Farbe der ausgewählten Zeilen im Profiler-Journal
|
color