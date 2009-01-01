Status des Client-Terminals

Identifikatoren zum Abrufen der Information über das Client-Terminal mit den Funktionen TerminalInfoInteger() und TerminalInfoString(). Als Parameter erwarten diese Funktionen Werte aus den Enumerationen ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER und ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.

ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER

Identifikator Beschreibung Typ der Eigenschaft TERMINAL_BUILD Die Build-Nummer des Client-Terminals int TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT Das Flag zeigt das Vorhandensein von Autorisierungsdaten der QL5.community im Terminal an bool TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION Verbindung zur MQL5.community bool TERMINAL_CONNECTED Verbindung mit dem Handelsserver bool TERMINAL_DLLS_ALLOWED Berechtigung, DLL zu verwenden bool TERMINAL_TRADE_ALLOWED Berechtigung zu handeln bool TERMINAL_EMAIL_ENABLED Berechtigung zum Senden von E-Mails über den SMTP-Server und dem Login, der in den Terminaleinstellungen festgelegt sind bool TERMINAL_FTP_ENABLED Berechtigung, Berichte via FTP zu senden an das angegebene Server für das in Terminaleinstellungen angegebene Handelskonto bool TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED Berechtigung, Benachrichtigungen auf Smartphone zu senden bool TERMINAL_MAXBARS Maximale Anzahl der Bars auf dem Chart int TERMINAL_MQID Das Flag zeigt das Vorhandensein von Daten der MetaQuotes-ID für das Senden von Push-Benachrichtigungen bool TERMINAL_CODEPAGE Nummer der Kodeseite der Sprache, die im Client-Terminal installiert ist int TERMINAL_CPU_CORES Die Anzahl der CPU-Kerne im System int TERMINAL_DISK_SPACE Freier Festplattenspeicher für den Ordner MQL5\Files des Terminals (des Agenten), in MB int TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL Physikalischer Speicher im System, in Mb int TERMINAL_MEMORY_TOTAL Für das Terminal (des Agenten) verfügbarer Speicher, in MB int TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE Freier Speicher für das Terminal (Agenten), in MB int TERMINAL_MEMORY_USED Verwendeter Speicher des Terminals (Agent), in MB int TERMINAL_X64 Angabe von "64-Bit-Terminal" bool TERMINAL_OPENCL_SUPPORT Die Version von unterstützten OpenCL in Form von 0x00010002 = 1.2. "0" bedeutet, dass OpenCL nicht unterstützt wird int TERMINAL_SCREEN_DPI Die Bildschirmauflösung wird in DPI (Dots per Inch) angegeben. Wenn Sie den Wert des Parameters wissen, können Sie die Größe der Grafikobjekte so angeben, dass sie gleich auf den Monitoren mit verschiedene Auflösungen aussehen. int TERMINAL_SCREEN_LEFT Die linke Koordinate des virtuellen Bildschirms. Der virtuelle Bildschirm ist das Rechteck, das alle Bildschirme umfasst. Wenn es zwei Bildschirme im System gibt und ihre Reihenfolge von rechts nach links angegeben ist, kann die linke Koordinate des virtuellen Bildschirms an der Grenze der zwei Bildschirme liegen. int TERMINAL_SCREEN_TOP Die obere Koordinate des virtuellen Bildschirms int TERMINAL_SCREEN_WIDTH Terminalbreite int TERMINAL_SCREEN_HEIGHT Terminalhöhe int TERMINAL_LEFT Die linke Koordinate des Terminals hinsichtlich des virtuellen Bildschirms int TERMINAL_TOP Die obere Koordinate des Terminals hinsichtlich des virtuellen Bildschirms int TERMINAL_RIGHT Die rechte Koordinate des Terminals hinsichtlich des virtuellen Bildschirms int TERMINAL_BOTTOM Die untere Koordinate des Terminals hinsichtlich des virtuellen Bildschirms int TERMINAL_PING_LAST Der letzte bekannte Wert des Pings zum Handelsserver in Mikrosekunden. Eine Mikrosekunde ist eine millionstel Sekunde. int TERMINAL_VPS Angabe, dass das Terminal auf dem MetaTrader Virtual Hosting Server (MetaTrader VPS) gestartet wird. bool Identifikator der Tasten Beschreibung TERMINAL_KEYSTATE_LEFT Status der Taste "Pfeil nach links" int TERMINAL_KEYSTATE_UP Status der Taste "Pfeil nach oben" int TERMINAL_KEYSTATE_RIGHT Status der Taste "Pfeil nach rechts" int TERMINAL_KEYSTATE_DOWN Status der Taste "Pfeil nach unten" int TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT Status der Shift-Taste int TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL Status der Strg-Taste int TERMINAL_KEYSTATE_MENU Status der Windows-Taste int TERMINAL_KEYSTATE_CAPSLOCK Status der CapsLock-Taste int TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK Status der NumLock-Taste int TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK Status der ScrollLock-Taste int TERMINAL_KEYSTATE_ENTER Status der Enter-Taste int TERMINAL_KEYSTATE_INSERT Status der Insert-Taste int TERMINAL_KEYSTATE_DELETE Status der Delete-Taste int TERMINAL_KEYSTATE_HOME Status der Home-Taste int TERMINAL_KEYSTATE_END Status der End-Taste int TERMINAL_KEYSTATE_TAB Status der Tab-Taste int TERMINAL_KEYSTATE_PAGEUP Status der PageUp-Taste int TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN Status der PageDown-Taste int TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE Status der Escape-Taste int

Der Aufruf von TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_XXX) gibt den gleichen Code des Status einer Taste zurück, wie die Funktion GetKeyState() in MSDN.

Beispiel für die Berechnung des Skalierungsfaktors:

//--- Erstellung einer Schaltfläche mit der Breite 1,5 Zoll

int screen_dpi = TerminalInfoInteger(TERMINAL_SCREEN_DPI); // DPI des Benutzerbildschirms erhalten

int base_width = 144; // Die Basisbreite in Bildschirmpunkten für die Standardmonitore mit DPI=96

int width = (button_width * screen_dpi) / 96; // Die Schaltflächenbreite für den Benutzermonitor berechnenSkalierungsfaktor)

...



//--- Skalierungsfaktor in Prozent berechnen

int scale_factor=(TerminalInfoInteger(TERMINAL_SCREEN_DPI) * 100) / 96;

//--- Skalierungsfaktor verwenden

width=(base_width * scale_factor) / 100;

Mit dieser Verwendung, hat die Grafik-Ressource die gleiche Größe auf den Bildschirmen mit der unterschiedlichen Auflösung. Die Größe der Steuerelemente (Schaltflächen, Dialogfelder, etc.) entsprechen den Personalisierungsoptionen.

ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE

Bezeichner Beschreibung Typ der Eigenschaft TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE Kontostand des Nutzers in der MQL5.community double TERMINAL_RETRANSMISSION Anteil von erneut gesendeten Netzwerkpaketen im TCP/IP Protokoll für alle laufenden Anwendungen und Dienste auf dem gegebenen PC. Auch im schnellsten und richtig konfigurierten Netzwerk kann es zu Paketverlusten kommen, als Ergebnis gibt es keine Bestätigungen über die Zustellung von Paketen zwischen dem Empfänger und dem Sender. In solchen Fällen werden die "verloren gegangenen" Pakete erneut gesendet. Das ist kein Indikator der Verbindungsqualität eines konkreten Terminals zu einem konkreten Handelsserver, denn er wird für die ganze Netzwerkaktivität, einschließlich System- und Hintergrundsaktivität, berechnet. Der Wert TERMINAL_RETRANSMISSION wird einmal pro Minute aus dem Betriebssystem abgerufen. Das Terminal selbst berechnet diesen Wert nicht. double

Dateioperationen können nur in zwei Verzeichnissen durchgeführt werden, Pfade zu denen durch die Anforderung der Eigenschaften TERMINAL_DATA_PATH und TERMINAL_COMMONDATA_PATH erhalten werden können.

ENUM_TERMINAL_INFO_STRING

Identifikator Beschreibung Typ der Eigenschaft TERMINAL_LANGUAGE Sprache des Terminals string TERMINAL_COMPANY Name der Gesellschaft string TERMINAL_NAME Terminalname string TERMINAL_PATH Ordner aus dem das Terminal gestartet wird string TERMINAL_DATA_PATH Ordner, in dem die Terminladaten gespeichert werden string TERMINAL_COMMONDATA_PATH Gesamtordner aller Client-Terminals, die im Computer installiert werden string TERMINAL_CPU_NAME CPU-Name string TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE CPU-Architektur string TERMINAL_OS_VERSION Name des Betriebssystems des Nutzers string TERMINAL_COLORTHEME_NAME Farbschema des Terminals; mögliche Werte: Hell und Dunkel. string

Zum besseren Verständnis der Pfade, die in Eigenschaften der Parameter TERMINAL_PATH, TERMINAL_DATA_PATH und TERMINAL_COMMONDATA_PATH gespeichert sind, ist es empfehlenswert, das Skript auszuführen, das diese Werte für die aktuelle Kopie des auf Ihrem Computer installierten Client-Terminals zurückgibt.

Beispiel: Das Skript gibt die Information über Terminalpfade zurück

//+------------------------------------------------------------------+

//| Check_TerminalPaths.mq5 |

//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---+

Print("TERMINAL_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_PATH));

Print("TERMINAL_DATA_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

Print("TERMINAL_COMMONDATA_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));

}

Als Ergebnis der Ausführung des Skripts können Sie im Expert-Journal die Einträge sehen, wie sie unten angezeigt werden.

Informationen zum Farbschema des Terminals abrufen #

Das Terminal unterstützt zwei Farbschemata: Hell (Standard) und Dunkel. Bei der Entwicklung von nutzerdefinierten Anwendungen mit grafischen Nutzeroberflächen sollten die Programmierer das aktuelle Farbschema des Terminals berücksichtigen. Die in der Anwendung verwendeten visuellen Komponenten sollten dynamisch anpassbar sein, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern und die visuelle Konsistenz zu wahren.

Um dies zu unterstützen, bietet die Sprache Funktionen an, mit denen das Farbschema des Terminals abgerufen werden kann:

Der Wert TERMINAL_COLORTHEME_NAME aus der Enumeration ENUM_TERMINAL_INFO_STRING ermöglicht es, den Namen des aktuellen Farbschemas mit der Funktion TerminalInfoString abzurufen. Mögliche Werte: Light (hell) und Dark (dunkel).

Verwenden Sie die Werte THEME_COLOR_* aus der Enumeration ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER , um die Farben bestimmter UI-Elemente über die Funktion TerminalInfoInteger abzurufen.