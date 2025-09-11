货币 / USDJPY
USDJPY: US Dollar vs Yen
146.939 JPY 0.030 (0.02%)
版块: 货币 基础: US Dollar 盈利货币: Yen
今日USDJPY汇率已更改by -0.02%。当日，该货币每1USD以低点146.894 JPY和高点146.954 JPY进行交易。
关注美元vs日元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去美元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USD/JPY tumbles toward 145.50 as Fed cut and dovish guidance sink Dollar
USD/JPY might weaken to 145.85 – UOB Group
USD/JPY slides to near 146.20 ahead of Fed's monetary policy outcome
JPY: BoJ to keep its policy rate unchanged – OCBC
Japanese Yen steadies as USD rebounds, focus remains on FOMC and BoJ
USD/JPY tumbles below 146.50, all eyes on Fed rate decision
USD/JPY sinks to one-week low ahead of Fed interest rate decision, BoJ in focus
USD/JPY Forecast 16/09: Negative Against Yen (Video)
Japan's Kato: Will consider measures to raise pressure on Russia, coordinate with G7 countries
Japanese Yen struggles for direction as central bank decisions loom
Japan's Hayashi: Tokyo pleased with implementation of tariff agreement with the US
USD/JPY: Likely to trade in a range of 147.20/148.15 – UOB Group
USD/JPY declines to near 147.30 as US Dollar falls, Fed-BoJ policy eyed
USD/JPY Forecast 15/09: Fed Decision Looms (Chart)
Japanese Yen stuck in range as traders eye FOMC and BoJ decisions
Japanese Yen flat lines near 147.50 as Fed rate cut bets grow
USD/JPY: A narrower range of 146.20/148.50 may be enough to contain the price – UOB Group
JPY: Statement with the US emphasises renunciation of FX manipulation – Commerzbank
USD/JPY nears 148.00 with the Yen weighed by political uncertainty
Japan's Akazawa: US tariffs of 15% could cut Japanese corporate earnings by up to 3%
Japanese Yen struggles as political uncertainty and risk-on mood weigh
US and Japan reaffirm their agreement not to manipulate FX rates
Японская иена укрепляется до уровня 147,00 на фоне устойчивых ожиданий снижения ставок ФРС
Japanese Yen strengthens to near 147.00 as Fed rate cut bets stay firm
日范围
146.894 146.954
年范围
139.877 158.876
- 前一天收盘价
- 146.96 9
- 开盘价
- 146.93 0
- 卖价
- 146.93 9
- 买价
- 146.96 9
- 最低价
- 146.89 4
- 最高价
- 146.95 4
- 交易量
- 93
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- -0.07%
- 6个月变化
- -1.99%
- 年变化
- 2.33%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值