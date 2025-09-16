货币 / US30
US30: US Wall Street 30 Index
46023.90 USD 235.20 (0.51%)
版块: 指数 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日US30价格已更改0.51%。当日，以低点45681.90 USD和高点46279.90 USD进行交易。
关注美国华尔街30指数动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去美元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
45681.90 46279.90
年范围
36424.90 46279.90
- 前一天收盘价
- 45788.70
- 开盘价
- 45796.50
- 卖价
- 46023.90
- 买价
- 46024.20
- 最低价
- 45681.90
- 最高价
- 46279.90
- 交易量
- 126.777 K
- 日变化
- 0.51%
- 月变化
- 0.98%
- 6个月变化
- 5.09%
- 年变化
- 10.77%
17 九月, 星期三
12:30
USD
