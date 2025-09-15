货币 / GBPUSD
GBPUSD: Pound Sterling vs US Dollar
1.36419 USD 0.00015 (0.01%)
版块: 货币 基础: Pound Sterling 盈利货币: US Dollar
今日GBPUSD汇率已更改by -0.01%。当日，该货币每1GBP以低点1.36245 USD和高点1.37265 USD进行交易。
关注英镑vs美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去英国英镑价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
1.36245 1.37265
年范围
1.20997 1.37876
- 前一天收盘价
- 1.3643 4
- 开盘价
- 1.3644 9
- 卖价
- 1.3641 9
- 买价
- 1.3644 9
- 最低价
- 1.3624 5
- 最高价
- 1.3726 5
- 交易量
- 43.964 K
- 日变化
- -0.01%
- 月变化
- 1.12%
- 6个月变化
- 5.66%
- 年变化
- 2.01%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值