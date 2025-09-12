货币 / HK50
HK50: HK50
26820.0 HKD 246.0 (0.93%)
版块: 指数 基础: Hong Kong Dollar 盈利货币: Hong Kong Dollar
今日HK50汇率已更改0.93%。当日，交易品种以低点26529.0和高点26956.5进行交易。
关注HK50动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
26529.0 26956.5
年范围
18640.0 26956.5
- 前一天收盘价
- 26574.0
- 开盘价
- 26582.0
- 卖价
- 26820.0
- 买价
- 26823.0
- 最低价
- 26529.0
- 最高价
- 26956.5
- 交易量
- 90.389 K
- 日变化
- 0.93%
- 月变化
- 5.61%
- 6个月变化
- 15.62%
- 年变化
- 26.83%
17 九月, 星期三