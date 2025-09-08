货币 / BNBUSD
BNBUSD: Binance Coin (USD)
962.757 USD 8.600 (0.90%)
版块: 数字加密货币 基础: 盈利货币: US Dollar
今日BNBUSD价格已更改0.90%。当日，以低点951.300 USD和高点962.827 USD进行交易。
关注BNB vs美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去Binance Coin(BNB)价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
951.300 962.827
年范围
498.814 995.100
- 前一天收盘价
- 954.157
- 开盘价
- 954.090
- 卖价
- 962.757
- 买价
- 962.787
- 最低价
- 951.300
- 最高价
- 962.827
- 交易量
- 492
- 日变化
- 0.90%
- 月变化
- 11.10%
- 6个月变化
- 59.17%
- 年变化
- 67.39%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值