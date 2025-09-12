货币 / USDCAD
USDCAD: US Dollar vs Canadian Dollar
1.37680 CAD 0.00303 (0.22%)
版块: 货币 基础: US Dollar 盈利货币: Canadian Dollar
今日USDCAD汇率已更改by 0.22%。当日，该货币每1USD以低点1.37268 CAD和高点1.37871 CAD进行交易。
关注美元vs加拿大元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去美元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
USDCAD新闻
- USD/CAD steadies as BoC interest rate cut weighs on Canadian Dollar
- USD/CAD Price Forecast: Edges higher ahead of BoC-Fed policy outcome
- CAD down marginally into the BoC rate decision – Scotiabank
- CAD: Today’s Bank of Canada cut not the last – ING
- CAD: Inflation is almost as expected, further interest rate cut ahead – Commerzbank
- Canadian Dollar holds negative ground near 1.3750, BoC/ Fed rate decisions in focus
- USD/CAD rebounds to near 1.3750 ahead of rate decision from Fed, BoC
- Canadian Dollar extends gains as Greenback falters
- USD/CAD weakens as soft Canada CPI cements BoC rate cut bets
- CAD up marginally into CPI – Scotiabank
- Canada CPI unlikely to alter BOC easing path – BBH
- USD/CAD stalls below key 1.3920 resistance – Société Générale
- Canada CPI set to rise in August as BoC eyes rate cut
- USD/CAD remains subdued near 1.3750 due to rising Oil prices, weaker US Dollar
- Canadian Dollar lurches higher as Greenback withers
- CAD up marginally vs. USD – Scotiabank
- USD/CAD pulls back, nearing 1.3830 with central banks on focus
- USD/CAD Forecast 15/09: Rallies Against CAD (graph)
- USD/CAD remains below 1.3850 due to rising odds of multiple Fed rate cuts
- Weekly Pairs in Focus 14th to 19th September 2025 (Charts)
- USD/CAD slips below 1.3850 amid weaker US consumer sentiment
- CAD steady and outperforming on crosses – Scotiabank
- USD/CAD Price Forecast: Corrects to near 1.3830 on US stagflation risks
- USD/CAD holds gains near 1.3850 ahead of Michigan Consumer Sentiment Index
日范围
1.37268 1.37871
年范围
1.34723 1.47921
- 前一天收盘价
- 1.3737 7
- 开盘价
- 1.3736 0
- 卖价
- 1.3768 0
- 买价
- 1.3771 0
- 最低价
- 1.3726 8
- 最高价
- 1.3787 1
- 交易量
- 23.903 K
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- 0.31%
- 6个月变化
- -4.24%
- 年变化
- 1.82%
17 九月, 星期三
12:30
CAD
- 实际值
- $26.694 B
- 预测值
- 前值
- $1.011 B
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
13:45
CAD
- 实际值
- 2.50%
- 预测值
- 前值
- 2.00%
13:45
CAD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值