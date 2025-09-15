货币 / DE40
DE40: Germany 40 Index
23387.90 EUR 10.10 (0.04%)
版块: 指数 基础: US Dollar 盈利货币: Euro
今日DE40价格已更改-0.04%。当日，以低点23278.90 EUR和高点23471.90 EUR进行交易。
关注德国DAX 40指数动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去美元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DE40新闻
- 今日英国股市：通胀保持稳定指数上涨，葛兰素史克将在美投资300亿美元
- 欧洲股市小幅上涨，等待美联储利率决议；英国CPI稳定在3.8%
- European fund managers turn more bullish on global growth despite weak U.S. jobs
- 欧洲股市小幅下滑；关注美联储会议和经济数据
- 欧洲股市上涨，关键央行会议在即；预计美联储将降息
- Morning Bid: It’s all about central banks this week
日范围
23278.90 23471.90
年范围
18186.50 24653.10
- 前一天收盘价
- 23398.00
- 开盘价
- 23390.30
- 卖价
- 23387.90
- 买价
- 23388.20
- 最低价
- 23278.90
- 最高价
- 23471.90
- 交易量
- 61.797 K
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- -1.22%
- 6个月变化
- 3.40%
- 年变化
- 23.43%
17 九月, 星期三
07:30
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
09:00
EUR
- 实际值
- 0.1%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
09:00
EUR
- 实际值
- 2.3%
- 预测值
- 2.3%
- 前值
- 2.3%
09:00
EUR
- 实际值
- 2.0%
- 预测值
- 2.1%
- 前值
- 2.1%
09:00
EUR
- 实际值
- 122.82
- 预测值
- 前值
- 122.82
11:00
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
17:00
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值