报价部分
货币 / DE40
DE40: Germany 40 Index

23387.90 EUR 10.10 (0.04%)
版块: 指数 基础: US Dollar 盈利货币: Euro

今日DE40价格已更改-0.04%。当日，以低点23278.90 EUR和高点23471.90 EUR进行交易。

关注德国DAX 40指数动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去美元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

DE40新闻

日范围
23278.90 23471.90
年范围
18186.50 24653.10
前一天收盘价
23398.00
开盘价
23390.30
卖价
23387.90
买价
23388.20
最低价
23278.90
最高价
23471.90
交易量
61.797 K
日变化
-0.04%
月变化
-1.22%
6个月变化
3.40%
年变化
23.43%
17 九月, 星期三
07:30
EUR
ECB行长Lagarde讲话
实际值
预测值
前值
09:00
EUR
CPI 月率m/m
实际值
0.1%
预测值
0.2%
前值
0.2%
09:00
EUR
核心CPI年率 y/y
实际值
2.3%
预测值
2.3%
前值
2.3%
09:00
EUR
CPI 年率y/y
实际值
2.0%
预测值
2.1%
前值
2.1%
09:00
EUR
核心居民消费价格指数
实际值
122.82
预测值
前值
122.82
11:00
EUR
ECB行长Lagarde讲话
实际值
预测值
前值
12:30
USD
新屋开工
实际值
1.307 M
预测值
1.322 M
前值
1.429 M
12:30
USD
营建许可
实际值
1.312 M
预测值
1.394 M
前值
1.362 M
12:30
USD
新屋开工率月率 m/m
实际值
-8.5%
预测值
-6.4%
前值
3.4%
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
-9.285 M
预测值
-1.708 M
前值
3.939 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.296 M
预测值
0.154 M
前值
-0.365 M
17:00
EUR
Bbk行长Nagel讲话
实际值
预测值
前值
18:00
USD
FOMC 会议声明
实际值
预测值
前值
18:00
USD
FOMC 经济预测
实际值
预测值
前值
18:00
USD
美联储利率决议
实际值
4.25%
预测值
前值
4.50%
18:30
USD
联邦公开市场委员会(FOMC)新闻发布会
实际值
预测值
前值