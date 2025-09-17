货币 / LLY
LLY: Eli Lilly and Company
764.72 USD 16.30 (2.18%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LLY汇率已更改2.18%。当日，交易品种以低点744.70和高点770.37进行交易。
关注Eli Lilly and Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LLY新闻
- Eli Lilly stock rises as oral diabetes drug outperforms Novo Nordisk rival
- Lilly’s oral GLP-1 orforglipron outperforms oral semaglutide in diabetes trial
- BMO Capital维持礼来股票"跑赢大盘"评级，目标价840美元
- 礼来的PD-1激动剂引发恶性肿瘤担忧，AnaptysBio股价下跌
- BMO Capital reiterates Outperform rating on Eli Lilly stock at $840 price target
- AnaptysBio stock drops on malignancy concerns with Eli Lilly’s PD-1 agonist
- 礼来股票目标价获Cantor Fitzgerald维持在825美元
- Cantor Fitzgerald重申Structure Therapeutics股票评级为增持
- Eli Lilly stock price target maintained at $825 by Cantor Fitzgerald
- Structure Therapeutics stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald
- 礼来股票保持稳定，伯恩斯坦重申"跑赢大盘"评级
- Eli Lilly stock holds steady as Bernstein reiterates Outperform rating
- 诺和诺德计划2026年在美国全面推出口服司美格鲁肽
- Novo Nordisk plans full U.S. launch of oral semaglutide in 2026
- Lilly sees obesity drug leadership beyond US as it leans on consumer-focused strategy
- JMP重申Structure Therapeutics评级，引用积极安全数据
- Structure Therapeutics stock rating reiterated by JMP, citing positive safety data
- 礼来对使用FDA新快速审批通道推进减肥药持谨慎态度
- Eli Lilly cautious on using FDA’s new fast-track review for weight-loss pill
日范围
744.70 770.37
年范围
644.51 937.00
- 前一天收盘价
- 748.42
- 开盘价
- 745.40
- 卖价
- 764.72
- 买价
- 765.02
- 最低价
- 744.70
- 最高价
- 770.37
- 交易量
- 5.279 K
- 日变化
- 2.18%
- 月变化
- 5.05%
- 6个月变化
- -6.63%
- 年变化
- -13.96%
