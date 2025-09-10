货币 / COST
COST: Costco Wholesale Corporation
952.07 USD 8.03 (0.84%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日COST汇率已更改-0.84%。当日，交易品种以低点950.85和高点959.58进行交易。
关注Costco Wholesale Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- Costco: A Strong Defensive Play, But Premium Is Too High - Hold (NASDAQ:COST)
- Should You Buy Costco Before Sept. 25?
- Lagging the Market This Year, Is Costco Stock a Buy?
- Costco: Membership Growth Likely Insufficient To Justify Extreme Valuation (NASDAQ:COST)
- Can Target Convert Hardlines' Momentum Into Company-Wide Success?
- Walmart Bets on AI Super Agents: Is Retail Entering a New Era?
- Is Costco's 5.7% Q4 Comparable Sales Growth a Bullish Signal?
- 开市客股票在UBS维持买入评级，强劲增长动力支撑
- Costco stock maintains Buy rating at UBS on strong growth levers
- Will TJX's 4% Comp Sales Growth Power Full-Year Earnings Upside?
- My 3 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Should You Buy Costco Stock Right Now?
- Best Stock to Buy Right Now: Costco vs. Amazon
- 2 Elite Growth Stocks to Buy and Hold Forever
- Walmart Stock Jumps 22% in Six Months: Hold Steady or Take Profits?
- A Costco Gold Bar Purchased A Year Ago Has Soared In Value—Here's How Much It's Worth Now - Costco Wholesale (NASDAQ:COST), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- Costco, Accenture, FedEx, and more set to report earnings Friday
- Should Investors Buy Target Stock at the Current Discounted Level?
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Buy, Hold or Sell Costco Stock? August Sales Signal Next Move
- Why Costco Stock (COST) is Coiled Like a Spring Ahead of its Earnings Gauntlet - TipRanks.com
- Costco (COST) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Walmart Advertising Surges 46%: Hidden Profit Engine Emerging?
- Is TGT's Operational Reset Laying the Foundation for Margin Recovery?
点差成本信息 点差产生的交易成本是制定交易盈亏比时的一个重要指标。点差成本信息对短线交易者尤其是超短线交易者尤为重要。本工具可以在不同的账户类型(美元账户、欧元账户等等)下，输出平台报价中所有外汇货币对(包括黄金XAU、白银XAG)的点差成本。 计算方法及代码 见文章： 外汇货币对的交易成本 Part1 外汇货币对的交易成本 Part2 外汇货币对的交易成本 Part3 外汇货币对的交易成本 Part4 参数 Lots - 设置计算点差成本的交易手数，默认为1.0。 如何使用 使用此工具前需将MT5的市场报价设置为“显示全部”，具体操作见下图； 输出的路径为“ MT5路径\MQL5\Files\SpreadCostData ”，文件名称是当前日期，输出成功后会在MT5终端-工具箱-专家一栏显示成功输出信息，输出路径及文件名称见下图； 输出内容的第一列是货币对名称，第二列是点差（点数），第三列是交易 Lots 手的点差成本（点差成本以账户货币计价），具体内容见下图。
点差成本 是指交易中由点差造成的损失金额， 隔夜息收益 是指隔夜持仓获得的收益金额。 点差成本 对于短线交易者尤其是超短线交易者来说是一个重要的指标， 隔夜息收益 则对长线交易者来说是一个很重要的指标。由于MT5平台中得到的点差及隔夜息都是以点表示的，我们需要将它转换成以账户货币计价的金额 。本工具可以在不同的账户类型(美元账户、欧元账户等等)下，通过面板表格展示平台报价中所有外汇货币对(包括黄金XAU、白银XAG)的 点差成本 及 隔夜息收益 。面板表格中所有的数据都是实时更新的。 计算方法 点差成本 = Lots × OnePointValue × Spreads 隔夜息收益 = Lots × OnePointValue × Swaps 其中： Lots： 交易手数 OnePointValue： 以账户货币表示，一个点代表的金额 Spreads： 点差（以点表示） Swaps： 隔夜息（以点表示） 注意：在每周按“三日隔夜息”结算的那天，通常为每周周三， 隔夜息收益 的结果要再乘以3。 有关OnePointValue的详细计算方法，见文章： 外汇货币对的交易成本 Part1 如
点差成本信息 点差产生的交易成本是制定交易盈亏比时的一个重要指标。点差成本信息对短线交易者尤其是超短线交易者尤为重要。本工具可以在不同的账户类型(美元账户、欧元账户等等)下，输出平台报价中所有外汇货币对(包括黄金XAU、白银XAG)的点差成本。 计算方法及原理 见文章： 外汇货币对的交易成本 Part1 外汇货币对的交易成本 Part2 外汇货币对的交易成本 Part3 外汇货币对的交易成本 Part4 参数 Lots - 设置计算点差成本的交易手数，默认为1.0。 如何使用 使用此工具前需将MT4的市场报价设置为“显示全部”，具体操作见下图； 输出的路径为“ MT4路径\MQL4\Files\SpreadCostData ”，文件名称是当前日期，输出成功后会在MT4 - 终端 - EA一栏显示成功输出信息，输出路径及文件名称见下图； 输出内容的第一列是货币对名称，第二列是点差（点数），第三列是交易 Lots 手的点差成本（点差成本以账户货币计价），具体内容见下图。 完全版 所有数据在面板上实时更新，下载地址： https://www.mql5.com/zh/market
ADVISOR ASSISTANT, CAN TRADE ITSELF BY THE ALGORITHM OF OPENING PENDING ORDERS. 1. OPENING PENDING ORDERS OF TWO TYPES IN THE BUY SIDE (BUYLIMIT BUYSTOP) ORDERS ARE OPEN AT A SET DISTANCE WITH MODIFICATION BY A SET DISTANCE 2. OPENING PENDING ORDERS TO SELL (SELLLIMIT SELLSTOP) WHEN IT IS NOT NECESSARY TO BRING LOSS-LOSING ORDERS INTO A PLUS, THERE ARE A NUMBER OF ALGORITHMS 1.CLOSE ALL OPEN ORDERS WITH OPPOSITE ORDERS 2. AFTER OVERLAPPING ORDERS, CLOSE ORDERS WITH POSITIVE PROFIT 3. REFINEMENT
点差成本 是指交易中由点差造成的损失金额， 隔夜息收益 是指隔夜持仓获得的收益金额。 点差成本 对于短线交易者尤其是超短线交易者来说是一个重要的指标， 隔夜息收益 则对长线交易者来说是一个很重要的指标。由于MT4平台中得到的点差及隔夜息都是以点表示的，我们需要将它转换成以账户货币计价的金额 。本工具可以在不同的账户类型(美元账户、欧元账户等等)下，通过面板表格展示平台报价中所有外汇货币对(包括黄金XAU、白银XAG)的 点差成本 及 隔夜息收益 。面板表格中所有的数据都是实时更新的。 计算方法 点差成本 = Lots × OnePointValue × Spreads 隔夜息收益 = Lots × OnePointValue × Swaps 其中： Lots： 交易手数 OnePointValue： 以账户货币表示，一个点代表的金额 Spreads： 点差（以点表示） Swaps： 隔夜息（以点表示） 注意：在每周按“三日隔夜息”结算的那天，通常为每周周三， 隔夜息收益 的结果要再乘以3。 有关OnePointValue的详细计算方法，见文章： 外汇货币对的交易成本 Part1 如
日范围
950.85 959.58
年范围
867.16 1078.24
- 前一天收盘价
- 960.10
- 开盘价
- 959.10
- 卖价
- 952.07
- 买价
- 952.37
- 最低价
- 950.85
- 最高价
- 959.58
- 交易量
- 2.437 K
- 日变化
- -0.84%
- 月变化
- 1.23%
- 6个月变化
- 0.97%
- 年变化
- 7.55%
