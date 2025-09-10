点差成本 是指交易中由点差造成的损失金额， 隔夜息收益 是指隔夜持仓获得的收益金额。 点差成本 对于短线交易者尤其是超短线交易者来说是一个重要的指标， 隔夜息收益 则对长线交易者来说是一个很重要的指标。由于MT5平台中得到的点差及隔夜息都是以点表示的，我们需要将它转换成以账户货币计价的金额 。本工具可以在不同的账户类型(美元账户、欧元账户等等)下，通过面板表格展示平台报价中所有外汇货币对(包括黄金XAU、白银XAG)的 点差成本 及 隔夜息收益 。面板表格中所有的数据都是实时更新的。 计算方法 点差成本 = Lots × OnePointValue × Spreads 隔夜息收益 = Lots × OnePointValue × Swaps 其中： Lots： 交易手数 OnePointValue： 以账户货币表示，一个点代表的金额 Spreads： 点差（以点表示） Swaps： 隔夜息（以点表示） 注意：在每周按“三日隔夜息”结算的那天，通常为每周周三， 隔夜息收益 的结果要再乘以3。 有关OnePointValue的详细计算方法，见文章： 外汇货币对的交易成本 Part1 如