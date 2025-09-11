货币 / JNJ
JNJ: Johnson & Johnson
176.49 USD 0.96 (0.54%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JNJ汇率已更改-0.54%。当日，交易品种以低点175.65和高点177.61进行交易。
关注Johnson & Johnson动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
JNJ新闻
- 强生公司的icotrokinra在银屑病试验中表现优于deucravacitinib
- Barclays 以"增持"评级首次覆盖 Protagonist Therapeutics 股票
- Barclays initiates Protagonist Therapeutics stock with Overweight rating
- Barclays 对 Kymera Therapeutics 股票启动覆盖，给予增持评级
- Barclays initiates coverage on Kymera Therapeutics stock with Overweight rating
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- 古根海姆维持Abivax股票买入评级，炎症性肠病药物数据显示前景乐观
- Abivax stock maintains Buy rating at Guggenheim as IBD drug data shows promise
- ISRG Stock Down More than 13% in 3 Months: How to Play the Stock?
- 刘冠群以4999.9万美元购入CG Oncology (CGON)股票
- HC Wainwright维持CG Oncology股票买入评级，关注Inlexzo定价洞察
- If You'd Invested $1,000 in Johnson & Johnson (JNJ) Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- JNJ Seeks EU Approval for Oral Psoriasis Drug Icotrokinra
- AbbVie Settles Rinvoq Patent Dispute: What It Means for the Stock
- Is BDTX's Cash balance Enough to Successfully Develop Its NSCLC Drug?
- H.C. Wainwright重申Engene股票买入评级，维持25美元目标价
- These 18 stocks will likely lead the market between now and December
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Engene stock, maintains $25 price target
- What's Going On With Johnson & Johnson Stock Friday? - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)
- Johnson & Johnson (JNJ) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Johnson & Johnson (JNJ) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Boston Scientific stock rating reiterated at Buy by Needham
日范围
175.65 177.61
年范围
140.68 181.16
- 前一天收盘价
- 177.45
- 开盘价
- 177.61
- 卖价
- 176.49
- 买价
- 176.79
- 最低价
- 175.65
- 最高价
- 177.61
- 交易量
- 11.812 K
- 日变化
- -0.54%
- 月变化
- -0.29%
- 6个月变化
- 9.81%
- 年变化
- 8.61%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值