货币 / XAGUSD
XAGUSD: Silver vs US Dollar
41.653 USD 0.004 (0.01%)
版块: 大宗商品 盈利货币: US Dollar
今日XAGUSD价格已更改0.01%。当日，以低点41.649 USD和高点41.653 USD进行交易。
关注白银vs美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去白银价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XAGUSD新闻
XAGUSD交易应用程序
FREE
日范围
41.649 41.653
年范围
28.059 42.971
- 前一天收盘价
- 41.649
- 开盘价
- 41.653
- 卖价
- 41.653
- 买价
- 41.683
- 最低价
- 41.649
- 最高价
- 41.653
- 交易量
- 25.625 K
- 日变化
- 0.01%
- 月变化
- 4.94%
- 6个月变化
- 22.19%
- 年变化
- 33.76%
