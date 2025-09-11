Synthetic Metal Vitali Vasilenka 5 (14) 专家

Synthetic Metal 是一種創新的交易顧問，專為與主要工具 XAUUSD（黃金）和 XAGUSD（白銀）搭配使用而設計。該專家結合了強大的分析技術、預測準確性和交易風險管理的靈活性。 主要特點： 作者指標 合成趨勢 AI 該顧問使用獨特的合成趨勢 AI 指標，可同時分析 4 個時間範圍以確定最準確的進入點和退出點。這確保了： 訊號精度高。 適應當前的市場條件。 盡量減少錯誤輸入。 考慮宏觀經濟新聞 在發布可能對市場產生重大影響的重要宏觀經濟新聞之前，顧問會自動暫停交易。這降低了高波動時期出現意外損失的可能性。 兩種交易模式：A1和A2 型號 A1 不使用馬丁格爾或其他有風險的方法。 適合喜歡中等風險的交易者。 平均交易次數：每週2-4次。 所有交易都有固定的獲利和止損，這使得交易可預測且易於管理。 A2 型 僅適用於具有經驗的專業交易者。 使用平均值來獲利退出頭寸。 平均交易次數：每週20-50次。 為了提高此模式下的工作效率，建議使用 LobyTrade 擴展，它有助於管理平均值並優化風險管理。 合成金屬的優點： 多方面的市場分析：綜合不同時間範圍的數據，以便更好地