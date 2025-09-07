货币 / USDCHF
USDCHF: US Dollar vs Swiss Franc
0.78861 CHF 0.00009 (0.01%)
版块: 货币 基础: US Dollar 盈利货币: Swiss Franc
今日USDCHF汇率已更改by -0.01%。当日，该货币每1USD以低点0.78780 CHF和高点0.78897 CHF进行交易。
关注美元vs瑞士法郎动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去美元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USDCHF新闻
- USD/CHF trades vulnerably near 0.7860 ahead of Fed’s policy decision
- USD/CHF plunges to 14-year low as Fed easing bets hammer the US Dollar
- USD/CHF Forex Signal 16/09: Drifts Lower (Chart)
- Swiss Franc Outlook: USD/CHF bearish bias capped by Fed
- USD/CHF Price Forecast: Drifts towards 0.79509 amid growing bearish traction
- USD/CHF trades flat around 0.7960, investors await Fed’s monetary policy outcome
- Weekly Pairs in Focus 14th to 19th September 2025 (Charts)
- USD/CHF price forecast: Sellers hold control below 20- and 50-day SMAs
- USD/CHF trades steadily below 0.8000 ahead of US Michigan Consumer Sentiment data
- USD/CHF eases as Greenback declines amid Fed rate cut expectations
- USD/CHF Forecast 11/09: USD Sideways Against Franc (Chart)
- USD/CHF remains below 0.8000 as traders await US CPI for fresh cues
- Swiss Franc gains after weak US PPI; SNB’s Schlegel signals cautious stance
- USD/CHF: Near term bounce not ruled out – OCBC
- USD/CHF steady below 0.8000 as markets eye SNB speech, US inflation
- USD/CHF Price Forecast: Steadies near 0.7970 as payroll revision sparks Fed cut bets
- USD/CHF steadies near 0.7940 ahead of US NFP revision
- USD/CHF Forecast 09/09: Weakness Targets 0.79 Support -Video
- CHF: SNB seems more tolerant of CHF strength – ING
- USD/CHF nears two-month lows at 0.7910 with US jobs in the spotlight
- USD/CHF hits multi-week lows at 0.7950 amid higher hopes of Fed easing
- USD/CHF Forecast 08/09: Plunges Below 0.80 (Chart)
- USD/CHF oscillates near one-month low, struggles below 0.8000 level
- Weekly Pairs in Focus 07th to 12th September 2025 (Charts)
USDCHF on the Community Forum
- 交易员权力专家 (116)
- EasyLMA_v6 (92)
- 交易在...EAs (37)
- 无止损EA测试结果公布 (8)
- 求救。。。EA测试问题 (1)
- Multi MACD and SAR Systems
USDCHF交易应用程序
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
4.33 (9)
Scalp Unscalp 是一个短期双向剥头皮系统，旨在通过高度精准的进场快速获取利润。 Scalp Unscalp 实时信号即将推出！当前价格将会上涨。限时价格 199 美元 无网格，无马丁策略。每笔交易独立进行 提供固定止损，搭配虚拟动态追踪止损系统 交互式交易面板和精确的手数设置 推荐设置 图表：EURUSD，GBPUSD，USDCHF，AUDUSD 时间框架：H1 输入参数 手数计算方式 - 选择自动手数或固定手数 固定手数 - 固定的交易手数 自动手数 - 每此金额账户货币对应 0.01 手 最大点差 - 设置允许开仓的最大点差 自动检测 GMT - 自动计算你所在经纪商的 GMT 偏移 禁用周末持仓 - 启用或禁用 自定义止损 - 输入止损数值 魔术数字 - 每个订单的魔术编号 备注 - 订单备注
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (64)
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.77 (66)
给大家带来一款狠角色EA，基于我的手动交易系统 Algo Pumping 打造。我狠狠打磨了这套策略，加了很多实用干货、滤网和黑科技，现在正式上线这款交易机器人，它可以： 按照高级版Algo Pumping Swing Trading算法操盘， 自动挂好Stop Loss止损，护住你的资金池， 无论是Prop Firm挑战赛，还是自己玩实盘，都能轻松搞定， 不搞马丁、不暴力加仓，操作稳得一批， 主打M15周期（后续会开放H1和H4哦）， 一次性管理15个货币对：AUDCAD、AUDCHF、AUDUSD、AUDSGD、CADCHF、EURGBP、EURNZD、EURUSD、GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF， 不玩突破流（不追单，不挨打）， 对服务器延迟和执行速度要求不高，小账户一样能跑得飞起， 最低入场资金只需200美金起步， 支持各种杠杆：1:30、1:50、1:100、1:200、1:500、甚至1:1000，想怎么玩就怎么玩。 在 AUDCAD M15 上進行測試的預設設定 即時訊號 「Swing Master Inc
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Range AI MT5
Leonid Arkhipov
5 (3)
我创建了 Range AI，让交易变得冷静而且没有不必要的风险。 该智能交易顾问基于一个由人工智能训练的复杂算法。它的任务是找到可靠的入场点，并谨慎交易——没有网格，没有马丁策略，回撤最小。 Range AI 会构建区间，等待确认，并且只在成功概率最高的情况下才运行。对我来说，重要的是创建一个能够在每笔交易中提供稳定性和信心的系统。 该智能交易顾问已针对以下品种优化：CHFJPY、EURNZD、EURUSD、GBPCAD、USDCHF、USDJPY，以及 XAUUSD（黄金）。 Range AI 适合那些希望在市场中干净、安全获利的人——没有混乱和不必要的风险。 Range AI 的优势 • 多货币交易。该顾问可同时操作多个品种，一对货币对的亏损能很快由其他品种弥补。 • 专业交易系统。算法使用固定手数、动态止盈和止损。在大多数品种上，风险收益比接近 1:1 —— 一次亏损可由一次盈利弥补。 • 灵活的风险管理。可选择固定手数或自动手数计算（自动风险控制），根据您的账户规模进行调整。 • 新闻过滤器。在重大消息公布前暂停交易，从而防止意外回撤。 • 趋势过滤器。交易严格顺应主要趋
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
为 MetaTrader 5 的任何交易品种自动优化所有参数的专家。 无需设置的交易EA！ 打钩 Hamster - 这是一个 自动交易专家，适合不想设置顾问的新手和用户！ 该交易顾问的交易策略已经测试了 7 年。 使用我们专为初学者设计的自动交易专家，让交易变得前所未有的简单。 告别设置交易顾问的麻烦，向无压力交易问好。 今天就开始使用，迈出成功交易的第一步。 MT4版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 这个怎么运作？ 下载; 安装在图表上； 顾问将自动交易； 留下评论。 如何设置专家？ 您不需要自定义任何东西！我们为您准备好了一切！ 1 设置参数 = Trading Lot 手数。 魔法 - 使用具有唯一职位编号的顾问。 （想定制还是购买？ TickSniper - 自动剥头皮 ，可以微调参数）！ EA 算法与 ticksniper 相同，但删除所有设置以进行操作。一切都是自动配置的。 推荐交易账户： 推荐存款 低风险 1,000
Trust EA is a real trader's tool, working on a clear principle, with its advantages and disadvantages, so it will not suit everyone, but for some users it can become the best trading robot. Discuss the complexities of Forex trading here: chat "Age of Expert Advisors" . Logic I have been working with algorithmic trading systems since 2015, and in my experience, systems with a small StopLoss size are capable of working stably for a long time only in the "Scalping" mode. The best time for scalpin
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
日范围
0.78780 0.78897
年范围
0.78289 0.92006
- 前一天收盘价
- 0.7887 0
- 开盘价
- 0.7878 0
- 卖价
- 0.7886 1
- 买价
- 0.7889 1
- 最低价
- 0.7878 0
- 最高价
- 0.7889 7
- 交易量
- 427
- 日变化
- -0.01%
- 月变化
- -1.18%
- 6个月变化
- -10.74%
- 年变化
- -6.61%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值