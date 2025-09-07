Range AI MT5 Leonid Arkhipov 5 (3) 专家

我创建了 Range AI，让交易变得冷静而且没有不必要的风险。 该智能交易顾问基于一个由人工智能训练的复杂算法。它的任务是找到可靠的入场点，并谨慎交易——没有网格，没有马丁策略，回撤最小。 Range AI 会构建区间，等待确认，并且只在成功概率最高的情况下才运行。对我来说，重要的是创建一个能够在每笔交易中提供稳定性和信心的系统。 该智能交易顾问已针对以下品种优化：CHFJPY、EURNZD、EURUSD、GBPCAD、USDCHF、USDJPY，以及 XAUUSD（黄金）。 Range AI 适合那些希望在市场中干净、安全获利的人——没有混乱和不必要的风险。 Range AI 的优势 • 多货币交易。该顾问可同时操作多个品种，一对货币对的亏损能很快由其他品种弥补。 • 专业交易系统。算法使用固定手数、动态止盈和止损。在大多数品种上，风险收益比接近 1:1 —— 一次亏损可由一次盈利弥补。 • 灵活的风险管理。可选择固定手数或自动手数计算（自动风险控制），根据您的账户规模进行调整。 • 新闻过滤器。在重大消息公布前暂停交易，从而防止意外回撤。 • 趋势过滤器。交易严格顺应主要趋