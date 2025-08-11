货币 / NA
NA: Nano Labs Ltd - Class A
5.01 USD 0.05 (0.99%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NA汇率已更改-0.99%。当日，交易品种以低点4.85和高点5.17进行交易。
关注Nano Labs Ltd - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
4.85 5.17
年范围
2.78 31.48
- 前一天收盘价
- 5.06
- 开盘价
- 5.10
- 卖价
- 5.01
- 买价
- 5.31
- 最低价
- 4.85
- 最高价
- 5.17
- 交易量
- 268
- 日变化
- -0.99%
- 月变化
- -0.99%
- 6个月变化
- 19.29%
- 年变化
- -41.74%
