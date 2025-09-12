货币 / AUDUSD
AUDUSD: Australian Dollar vs US Dollar
0.66511 USD 0.00008 (0.01%)
版块: 货币 基础: Australian Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AUDUSD汇率已更改by -0.01%。当日，该货币每1AUD以低点0.66435 USD和高点0.66536 USD进行交易。
关注澳元vs美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去澳元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AUDUSD交易应用程序
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
EA New Player — 新一代交易顧問 特惠活動開始： 前10份 — 299美元， 後20份 — 500美元。 EA New Player 是一款獨特的 MT5 交易顧問，基於 7 種不同的經典交易策略建構而成。 該顧問未使用人工智慧，僅基於久經考驗的技術分析工具創建。其主要特點是邏輯清晰、設定簡便，並且適合所有交易者使用。 由於演算法複雜，顧問測試速度較慢。 7 種不同的交易策略。購買後請聯絡我以取得 VIP 權限。 監控功能可在此處取得 - myfxbook.com/members/EAQuantumLab/ea-new-player/11645021 https://www.mql5.com/en/signals/2286450?source=Site +Profile+Seller EA New Player 的主要功能 7 種內建交易策略 該顧問整合了適用於不同市場條件的策略組合： 趨勢交易、 逆勢交易、 剝頭皮交易、 波段交易。 得益於此，EA New Player 能夠在不同的市場階段穩定運作。 信號確認 交易建立時採用嚴格的篩選機制： 至少有 2 個策略在
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (64)
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具"Bomber Utility"，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件："最低风险"、"平衡风险" 和 "观望策略"； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 "Divergence Bomber"（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的"全功能"交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.58 (125)
趋势捕捉器： 具有警示指标的趋势捕捉器策略是一种多功能的技术分析工具，可帮助交易员识别市场趋势和潜在的进出点。它采用动态趋势捕捉器策略，根据市场条件进行调整，清晰地呈现趋势方向。交易员可以自定义参数，以符合其偏好和风险容忍度。该指标有助于识别趋势，发出潜在的反转信号，充当跟踪止损机制，并提供实时警报，以便及时应对市场。 具有警示指标的趋势捕捉器策略是一种多功能的技术分析工具，可帮助交易员识别市场趋势和潜在的进出点。它采用动态趋势捕捉器策略，根据市场条件进行调整，清晰地呈现趋势方向。交易员可以自定义参数，以符合其偏好和风险容忍度。该指标有助于识别趋势，发出潜在的反转信号，充当跟踪止损机制，并提供实时警报，以便及时应对市场。 特点： 趋势识别：信号牛市趋势和熊市趋势。 趋势反转：当蜡烛颜色从牛市变为熊市，反之亦然时，提醒可能的反转。 实时警报：为新趋势识别生成警报。 建议： 货币和货币对：EURUSD，AUDUSD，XAUUSD... 时间框架：H1。 账户类型：任何ECN，低点差账户。
FREE
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.77 (66)
给大家带来一款狠角色EA，基于我的手动交易系统 Algo Pumping 打造。我狠狠打磨了这套策略，加了很多实用干货、滤网和黑科技，现在正式上线这款交易机器人，它可以： 按照高级版Algo Pumping Swing Trading算法操盘， 自动挂好Stop Loss止损，护住你的资金池， 无论是Prop Firm挑战赛，还是自己玩实盘，都能轻松搞定， 不搞马丁、不暴力加仓，操作稳得一批， 主打M15周期（后续会开放H1和H4哦）， 一次性管理15个货币对：AUDCAD、AUDCHF、AUDUSD、AUDSGD、CADCHF、EURGBP、EURNZD、EURUSD、GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF， 不玩突破流（不追单，不挨打）， 对服务器延迟和执行速度要求不高，小账户一样能跑得飞起， 最低入场资金只需200美金起步， 支持各种杠杆：1:30、1:50、1:100、1:200、1:500、甚至1:1000，想怎么玩就怎么玩。 在 AUDCAD M15 上進行測試的預設設定 即時訊號 「Swing Master Inc
AOT MT5 – 高级多货币交易专家顾问 实时交易跟踪： 小型账户 | 主要账户 AOT MT5 是一个专家顾问（EA），旨在通过利用先进的人工智能技术对市场进行分析，帮助交易者，覆盖 16种货币对 ，包括EURUSD、GBPUSD和AUDUSD。 此EA适用于 自营公司挑战 [设置] 和 个人交易账户 [设置] ，结合分析工具和风险管理功能，支持您的交易。 限时优惠：仅 265 美元即可获得接下来的2份（原价 329 美元）。 为什么选择AOT MT5？ 人工智能驱动的分析 ：利用先进的人工智能技术实时分析市场趋势和情绪，为明智的决策提供有价值的见解。 多元化交易 ：在M15时间框架上分析16种货币对，提供跨多个市场的风险与机会的平衡方法。 易于使用 ：具有用户友好的界面——只需将其附加到您的图表上即可开始交易，无需复杂的设置或配置。 主要功能 实时人工智能驱动的见解，适应动态市场。（人工智能情绪过滤器为可选功能，机器人可无需此功能运行。此功能用于控制回撤的安全措施。） 支持M15时间框架上的16种货币对。 可配置的风险管理选项，以适应您的交易风格。 兼容自营公司挑战和资
Propsense MT5
Fahim Miah
5 (2)
Welcome to Propsense, the best solution for new and veteran traders with a simple FREE strategy! NEW to MT5! This indicator is a unique and affordable trading tool built on the teachings of a former bank trader. With this tool, you will be able to see inefficient points with ease. Additionally, traders will have a clean Heads Up Display which will show your running and closed P/L in pips AND currency units. As a highly requested option, a candle timer has been added which will allow you to j
Dark Venus MT5
Marco Solito
4.58 (1204)
Dark Venus is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading. This Expert Advisor needs attention, in fact presents a High Operating Frequency . Dark Venus is based on Bollinger Bands , these Trades can be manage with some strategies. Since 2022, we estimate that Dark Venus has become the most famous robot in the world , with over 100k downloads. Download it now! My tests were performed with the real tick date with 99,90% accuracy, actual spread, additional slippage and High commission.
FREE
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
日范围
0.66435 0.66536
年范围
0.59138 0.69341
- 前一天收盘价
- 0.6651 9
- 开盘价
- 0.6649 1
- 卖价
- 0.6651 1
- 买价
- 0.6654 1
- 最低价
- 0.6643 5
- 最高价
- 0.6653 6
- 交易量
- 525
- 日变化
- -0.01%
- 月变化
- 1.64%
- 6个月变化
- 6.48%
- 年变化
- -3.77%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值