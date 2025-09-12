报价部分
货币 / AUDUSD
回到货币

AUDUSD: Australian Dollar vs US Dollar

0.66511 USD 0.00008 (0.01%)
版块: 货币 基础: Australian Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AUDUSD汇率已更改by -0.01%。当日，该货币每1AUD以低点0.66435 USD和高点0.66536 USD进行交易。

关注澳元vs美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去澳元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

AUDUSD新闻

AUDUSD on the Community Forum

AUDUSD交易应用程序

日范围
0.66435 0.66536
年范围
0.59138 0.69341
前一天收盘价
0.6651 9
开盘价
0.6649 1
卖价
0.6651 1
买价
0.6654 1
最低价
0.6643 5
最高价
0.6653 6
交易量
525
日变化
-0.01%
月变化
1.64%
6个月变化
6.48%
年变化
-3.77%
17 九月, 星期三
12:30
USD
新屋开工
实际值
1.307 M
预测值
1.322 M
前值
1.429 M
12:30
USD
营建许可
实际值
1.312 M
预测值
1.394 M
前值
1.362 M
12:30
USD
新屋开工率月率 m/m
实际值
-8.5%
预测值
-6.4%
前值
3.4%
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
-9.285 M
预测值
-1.708 M
前值
3.939 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.296 M
预测值
0.154 M
前值
-0.365 M
18:00
USD
FOMC 会议声明
实际值
预测值
前值
18:00
USD
FOMC 经济预测
实际值
预测值
前值
18:00
USD
美联储利率决议
实际值
4.25%
预测值
前值
4.50%
18:30
USD
联邦公开市场委员会(FOMC)新闻发布会
实际值
预测值
前值