AOT MT5 – 高级多货币交易专家顾问 实时交易跟踪： 小型账户 | 主要账户 AOT MT5 是一个专家顾问（EA），旨在通过利用先进的人工智能技术对市场进行分析，帮助交易者，覆盖 16种货币对 ，包括EURUSD、GBPUSD和AUDUSD。 此EA适用于 自营公司挑战 [设置] 和 个人交易账户 [设置] ，结合分析工具和风险管理功能，支持您的交易。 限时优惠：仅 265 美元即可获得接下来的2份（原价 329 美元）。 为什么选择AOT MT5？ 人工智能驱动的分析 ：利用先进的人工智能技术实时分析市场趋势和情绪，为明智的决策提供有价值的见解。 多元化交易 ：在M15时间框架上分析16种货币对，提供跨多个市场的风险与机会的平衡方法。 易于使用 ：具有用户友好的界面——只需将其附加到您的图表上即可开始交易，无需复杂的设置或配置。 主要功能 实时人工智能驱动的见解，适应动态市场。（人工智能情绪过滤器为可选功能，机器人可无需此功能运行。此功能用于控制回撤的安全措施。） 支持M15时间框架上的16种货币对。 可配置的风险管理选项，以适应您的交易风格。 兼容自营公司挑战和资