货币 / AUDCAD
AUDCAD: Australian Dollar vs Canadian Dollar
0.91683 CAD 0.00143 (0.16%)
版块: 货币 基础: Australian Dollar 盈利货币: Canadian Dollar
今日AUDCAD汇率已更改by -0.16%。当日，该货币每1AUD以低点0.91547 CAD和高点0.92062 CAD进行交易。
关注澳元vs加拿大元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去澳元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AUDCAD新闻
AUDCAD交易应用程序
日范围
0.91547 0.92062
年范围
0.84397 0.93757
- 前一天收盘价
- 0.9182 6
- 开盘价
- 0.9175 4
- 卖价
- 0.9168 3
- 买价
- 0.9171 3
- 最低价
- 0.9154 7
- 最高价
- 0.9206 2
- 交易量
- 39.453 K
- 日变化
- -0.16%
- 月变化
- 2.10%
- 6个月变化
- 2.08%
- 年变化
- -1.93%
17 九月, 星期三
12:30
CAD
- 实际值
- $26.694 B
- 预测值
- 前值
- $1.011 B
13:45
CAD
- 实际值
- 2.50%
- 预测值
- 前值
- 2.00%
13:45
CAD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值