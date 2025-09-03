货币 / DSHUSD
DSHUSD: Dashcoin vs US Dollar
20.070 USD 0.310 (1.57%)
版块: 数字加密货币 基础: Dashcoin 盈利货币: US Dollar
今日DSHUSD价格已更改1.57%。当日，以低点19.520 USD和高点20.110 USD进行交易。
关注达世币vs美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去Dash（达世币）价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
日范围
19.520 20.110
年范围
17.470 71.130
- 前一天收盘价
- 19.760
- 开盘价
- 19.770
- 卖价
- 20.070
- 买价
- 20.100
- 最低价
- 19.520
- 最高价
- 20.110
- 交易量
- 4.605 K
- 日变化
- 1.57%
- 月变化
- 1.41%
- 6个月变化
- -24.61%
- 年变化
- -23.63%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值