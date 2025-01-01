美国股市 - 交易品种和报价 概览 股票 技术 金融 房地产 能源 基础材料 通讯服务 消费类周期性 消费防御 医疗保健 工业 公用事业 其他交易品种 货币 主要 次要 美国 欧洲 亚洲 数字加密货币 金属 指数 大宗商品 图表 小工具 添加到网站 美国股市 - 交易品种和报价 股票板块涵盖了来自所有关键经济领域的全球最大公司的股票：技术、金融、房地产、能源、基础材料、通信服务、消费者周期、消费者防御、医疗保健、工业和公用事业。苹果、特斯拉、摩根大通、埃克森美孚、强生和安博等股票使投资者和交易员能够评估全球经济的健康状况，分析行业趋势，并在不同细分市场中寻找投资机会。 NVDA NVIDIA Corporation 178.49 0.45% AAPL Apple Inc 255.76 0.41% MSFT Microsoft Corporation 511.76 0.93% GOOG Alphabet Inc - Class C Capital Stock 247.48 0.37% GOOGL Alphabet Inc - Class A 246.84 0.44% AMZN Amazon.com Inc 220.08 0.88% META Meta Platforms Inc - Class A 744.05 0.65% AVGO Broadcom Inc 334.83 0.38% TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd 273.64 1.06% TSLA Tesla Inc 440.7 4.05% JPM JP Morgan Chase & Co 316.36 0.93% WMT Walmart Inc 103.44 0.39% ORCL Oracle Corporation 283.77 2.58% GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due Februar 168.08 0.66% PDD PDD Holdings Inc - American Depositary Shares 130.29 0.55% LLY Eli Lilly and Company 724.9 1.47% MA Mastercard Incorporated 564.97 0.39% NFLX Netflix Inc - Common Stock 1210.91 0.22% XOM Exxon Mobil Corporation 117.52 1.65% NTES NetEase Inc - American Depositary Shares, each representing 5 o 147.92 1.97% RPAY Repay Holdings Corporation - Class A 5.45 6.45% ONC Beone Medicines Ltd. 326.36 0.71% JNJ Johnson & Johnson 180.01 1.27% NA Nano Labs Ltd - Class A 5.61 4.28% 更多交易品种