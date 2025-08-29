货币 / PG
PG: Procter & Gamble Company (The)
159.63 USD 1.56 (0.99%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PG汇率已更改0.99%。当日，交易品种以低点158.42和高点160.47进行交易。
关注Procter & Gamble Company (The)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
158.42 160.47
年范围
149.91 180.43
- 前一天收盘价
- 158.07
- 开盘价
- 158.42
- 卖价
- 159.63
- 买价
- 159.93
- 最低价
- 158.42
- 最高价
- 160.47
- 交易量
- 3.062 K
- 日变化
- 0.99%
- 月变化
- 1.42%
- 6个月变化
- -6.41%
- 年变化
- -7.86%
