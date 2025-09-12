货币 / WMT
WMT: Walmart Inc
105.11 USD 1.68 (1.62%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WMT汇率已更改1.62%。当日，交易品种以低点105.11和高点105.11进行交易。
关注Walmart Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WMT新闻
- 沃尔玛股价创历史新高，达105.31美元
- Walmart stock hits all-time high of 105.31 USD
- 美银为何认为沃尔玛有望成为AI商务领导者
- Here’s why BofA says Walmart is positioned to be a leader in AI commerce
- Roth Capital upgrades Kroger to Buy, sees performance gap closing
- African manufacturers in last-ditch bid to extend US trade programme
- US sectors to watch as Fed lines up first rate cut of 2025
- Cows in Space Fail to Help Walmart Stock (WMT) Take Off Despite Top Toys Selection - TipRanks.com
- Move Over, Oracle! This Industry Leader Is Ideally Positioned to Become Wall Street's Next Trillion-Dollar Stock.
- 美国8月零售销售或逆势增长 消费韧性成经济关键支撑
- Is Nvidia Stock Still a Buy Amid Increased Competition & China Headwinds
- Costco: Membership Growth Likely Insufficient To Justify Extreme Valuation (NASDAQ:COST)
- Emotional Alligator Fails to Take a Bite Out of Walmart Stock (WMT) - TipRanks.com
- Walmart Bets on AI Super Agents: Is Retail Entering a New Era?
- Klarna IPO, Mistral mega-round fuel Europe’s Wall Street tech revival
- KFC美国任命Melissa Cash为新首席营销官
- Is Costco's 5.7% Q4 Comparable Sales Growth a Bullish Signal?
- Earnings Growth & Price Strength Make Walmart (WMT) a Stock to Watch
- 本周市场关注的五大焦点
- Top five things to watch in markets in the week ahead
- Here is a deeper look at Walmart’s earnings power upside
- What it was like at Robinhood’s Hood Summit: DJs, go-karts and invite-only parties for active traders
- 美国股市涨跌不一；截至收盘道琼斯工业平均指数下跌0.59%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
日范围
105.11 105.11
年范围
78.98 105.30
