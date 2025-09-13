货币 / TSM
TSM: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
261.41 USD 0.74 (0.28%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TSM汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点259.73和高点264.81进行交易。
关注Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TSM新闻
- What TSMC, Synopsys, and Nvidia Stock Investors Should Know About Recent Semiconductor Updates
- 2 Top Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy With $1,000 Right Now
- Top 6 Tech Stocks For Q4
- 1 Unstoppable Stock That Could Join Nvidia Microsoft and Apple in the $2 Trillion Club by 2028
- Billionaire David Tepper of Appaloosa Is Buying 3 Trillion-Dollar Artificial Intelligence (AI) Stocks and Selling 3 Others
- ASML Stock Rises As Semiconductor Equipment Group Rallies
- AI点燃看涨狂潮 芯片股九连阳! 费城半导体指数创2017年来最长连涨纪录
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Coherent、Lumentum和Applied OptoElectronics股票有望在AI增长推动下上涨
- Coherent, Lumentum, and Applied OptoElectronics stock poised for upside on AI growth
- ASML股票有望在2027年上涨，摩根大通称最糟时期可能已过
- ASML stock poised for 2027 upside, J.P. Morgan says worst likely behind
- 半导体个股盘前普升，阿斯麦、台积电升超2%！
- 美股异动丨台积电盘前涨1.7%势创新高 英伟达有望率先采用公司A16制程
- TSMC Stock: Winning Quietly As AI Titans Battle (NYSE:TSM)
- IBD 50 Stocks To Watch: Chip Leader Nova Is Breaking Out Past Its Latest Buy Point
- Wall Street Analysts Think TSMC (TSM) Is a Good Investment: Is It?
- Taiwan likely to hold rates steady with economy buoyant for now: Reuters poll
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- 3 Top AI Stocks to Buy for the Rest of 2025
- Wall Street Week Ahead
- 2 Top Bargain AI Stocks Ready for a Bull Run
- Arizona Oasis: Purity ReSource Water Tech Is A Game-Changer For The Desert - Intel (NASDAQ:INTC), Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM)
- Where Will TSMC Stock Be in 1 Year?
日范围
259.73 264.81
年范围
134.25 266.43
- 前一天收盘价
- 262.15
- 开盘价
- 264.58
- 卖价
- 261.41
- 买价
- 261.71
- 最低价
- 259.73
- 最高价
- 264.81
- 交易量
- 7.198 K
- 日变化
- -0.28%
- 月变化
- 15.76%
- 6个月变化
- 57.11%
- 年变化
- 48.74%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值