货币 / EURUSD
EURUSD: Euro vs US Dollar
1.18121 USD 0.00001 (0.00%)
版块: 货币 基础: Euro 盈利货币: US Dollar
今日EURUSD汇率已更改by 0.00%。当日，该货币每1EUR以低点1.18095 USD和高点1.18125 USD进行交易。
关注欧元vs美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去欧元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FREE
日范围
1.18095 1.18125
年范围
1.01772 1.19185
- 前一天收盘价
- 1.1812 0
- 开盘价
- 1.1810 2
- 卖价
- 1.1812 1
- 买价
- 1.1815 1
- 最低价
- 1.1809 5
- 最高价
- 1.1812 5
- 交易量
- 126
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.01%
- 6个月变化
- 9.24%
- 年变化
- 6.10%
17 九月, 星期三
07:30
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
09:00
EUR
- 实际值
- 0.1%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
09:00
EUR
- 实际值
- 2.3%
- 预测值
- 2.3%
- 前值
- 2.3%
09:00
EUR
- 实际值
- 2.0%
- 预测值
- 2.1%
- 前值
- 2.1%
09:00
EUR
- 实际值
- 122.82
- 预测值
- 前值
- 122.82
11:00
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
17:00
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值