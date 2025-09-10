货币 / XNGUSD
XNGUSD: Natural Gas vs US Dollar
3.3040 USD 0.0250 (0.75%)
版块: 大宗商品 盈利货币: US Dollar
今日XNGUSD价格已更改-0.75%。当日，以低点3.0740 USD和高点3.3890 USD进行交易。
关注天然气vs美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去天然气价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XNGUSD新闻
- 诺华黄金资源公司股价触及52周高点7.33美元
- 9月17日美市更新支撑阻力：18品种支撑阻力(金银铂钯原油天然气铜及十大货币对)
- 新堡能源股价在波多黎各天然气供应协议后飙升
- 9月16日美市更新支撑阻力：18品种支撑阻力(金银铂钯原油天然气铜及十大货币对)
- 9月15日美市更新支撑阻力：18品种支撑阻力(金银铂钯原油天然气铜及十大货币对)
日范围
3.0740 3.3890
年范围
2.1030 4.8840
- 前一天收盘价
- 3.3290
- 开盘价
- 3.0960
- 卖价
- 3.3040
- 买价
- 3.3070
- 最低价
- 3.0740
- 最高价
- 3.3890
- 交易量
- 5.019 K
- 日变化
- -0.75%
- 月变化
- 6.99%
- 6个月变化
- -20.73%
- 年变化
- 22.37%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值