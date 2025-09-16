货币 / UNH
UNH: UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)
339.76 USD 8.18 (2.35%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UNH汇率已更改-2.35%。当日，交易品种以低点338.32和高点349.03进行交易。
关注UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
UNH新闻
- RBC Capital维持Twilio股票评级为"表现不佳"，目标价75美元
- RBC Capital maintains Twilio stock rating at Underperform with $75 target
- 三大指数周二震荡收低 投资者谨慎等待美联储降息决定
- 9月17日财经早餐：静待美联储降息，金价触及3700上方，美印贸易谈判积极
- UnitedHealth Group (UNH) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- 美国股市收低；截至收盘道琼斯工业平均指数下跌0.27%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- OppFi and UnitedHealth have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Cantor Fitzgerald 重申 Tenet Healthcare 评级，2026年医保市场不确定性仍存
- 莫利纳医疗保健股票稳定 凯投宏观维持中性评级
- Cantor Fitzgerald重申泰尼特医疗保健股票评级，2026年医保市场不确定性仍存
- Cantor Fitzgerald重申联合健康为"增持"评级，目标价440.00美元
- Molina Healthcare stock holds steady as Cantor maintains Neutral rating
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- UnitedHealth stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Cantor Fitzgerald重申Elevance健康股票评级为"增持"，目标价400.00美元
- Cantor Fitzgerald重申信诺股票"增持"评级
- Cigna stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Elevance stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Luigi Mangione due in court over killing of US health insurance executive
- Bear of the Day: UnitedHealth Group (UNH)
- Wall St indexes slip as investors turn cautious ahead of Fed rate decision
- Wall St edges lower as markets await Fed rate decision, assess retail data
日范围
338.32 349.03
年范围
234.60 630.73
- 前一天收盘价
- 347.94
- 开盘价
- 348.15
- 卖价
- 339.76
- 买价
- 340.06
- 最低价
- 338.32
- 最高价
- 349.03
- 交易量
- 20.805 K
- 日变化
- -2.35%
- 月变化
- 10.20%
- 6个月变化
- -35.16%
- 年变化
- -42.00%
