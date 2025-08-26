货币 / PDD
PDD: PDD Holdings Inc - American Depositary Shares
129.06 USD 1.67 (1.31%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PDD汇率已更改1.31%。当日，交易品种以低点127.48和高点130.00进行交易。
关注PDD Holdings Inc - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PDD新闻
- Quick Profit In Chinese Stock Market Trade Based On Personality And Portfolio
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why PDD Holdings Inc. Sponsored ADR (PDD) is a Great Choice
- Is Alibaba's China E-Commerce Growth Durable Amid Margin Pressure?
- Here is What to Know Beyond Why PDD Holdings Inc. Sponsored ADR (PDD) is a Trending Stock
- Top China Tech Stocks Defying Persistent U.S.-China Trade Friction
- Bear of the Day: JD.com (JD)
- Analysis-China’s e-commerce companies are getting singed by a price war
- PDD Holdings: Outlook Gets Murkier For Shareholder Returns (NASDAQ:PDD)
- Zacks.com featured highlights include Halozyme Therapeutics, Phibro, Leidos and PDD Holdings
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- 4 PEG-Rated GARP Stocks That Offer Both Value and Growth
- Why JD.com's 9.74x P/E Ratio Doesn't Make it a Buy: 3 Red Flags
- PDD or GLBE: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- PDD Holdings: High Safety Margin (NASDAQ:PDD)
- Brokers Suggest Investing in PDD Holdings Inc. Sponsored ADR (PDD): Read This Before Placing a Bet
- PDD Rockets, ADI Strengthens, FMX Re-Rated, Parker Grows: Fundamental Shifts Signal New Market Momentum - PDD Holdings (NASDAQ:PDD)
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- Is Trending Stock PDD Holdings Inc. Sponsored ADR (PDD) a Buy Now?
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Trump is closing a shipping loophole. Etsy and eBay shares are tumbling.
- Temu shipping from China to U.S. again, amid tariff tensions
- Why Are Chinese Stocks Falling Wednesday? - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- Stock Market Today: Dow Rises, Nasdaq Seesaws With Nvidia Earnings And AI Data Center Boom In Focus (Live Coverage)
- Should You Stay Away From Alibaba Stock Ahead of Q1 Earnings?
日范围
127.48 130.00
年范围
87.11 155.66
- 前一天收盘价
- 127.39
- 开盘价
- 127.59
- 卖价
- 129.06
- 买价
- 129.36
- 最低价
- 127.48
- 最高价
- 130.00
- 交易量
- 29.056 K
- 日变化
- 1.31%
- 月变化
- 8.11%
- 6个月变化
- 8.65%
- 年变化
- -3.84%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值